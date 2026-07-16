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Страна и мир В Минобороны рассказали о завершении весеннего призыва

В Минобороны рассказали о завершении весеннего призыва

Повестки отправляли на «Госуслуги»

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В Минобороны отчитались о весеннем призыве | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ Минобороны отчитались о весеннем призыве | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Минобороны отчитались о весеннем призыве

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Весенняя призывная кампания подошла к концу. По данным Минобороны, на военную службу направлено 141 тысяча призывников. Рассказываем подробности.

Призывников уведомляли с помощью электронных повесток. Информацию о них вносили в специальный общедоступный реестр. Уведомления, в том числе о возможных ограничениях, приходили в личный кабинет на «Госуслугах», передали в Минобороны РФ.

Как и раньше, молодые люди могли выбрать, где служить — с учётом здоровья и результатов психологического отбора.

«Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 20 рейсов самолетов авиации Вооруженных Сил, 140 рейсов гражданской авиации, 13 воинских эшелонов, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей», — передали в Минобороны.

Большинство призывников попали в учебные части. Там они освоят современную технику и получат военную специальность. Отдельное внимание уделили научным подразделениям и спортивным ротам:

  • в научные и научно‑производственные подразделения направили 784 человека;

  • в спортивные роты — 239 призывников, в том числе членов сборных команд страны по олимпийским видам спорта.

При этом призывников не направляли в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области ни для службы в частях, ни для участия в специальной военной операции, заверили в Минобороны. Солдаты, чей срок службы подошёл к концу, уже уволены и вернулись домой.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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