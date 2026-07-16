Россиянин подхватил неизвестный вирус после укуса клеща в Испании: что с ним случилось

Испанские врачи сочли россиянина нулевым пациентом новой эпидемии Источник: sazonovakate / Instagram (деятельность в РФ запрещена)

Испанские врачи сочли россиянина нулевым пациентом, заразившимся опасным вирусом. Его супруга рассказала в соцсетях, что муж нашел на теле трех клещей после прогулки в горах, и семья обратилась к врачам, когда через две недели у него поднялась температура.

Россиянин чуть не стал нулевым пациентом эпидемии Источник: sazonovakate / Instagram (деятельность в РФ запрещена)

Врачи, как пишет MSK1.RU. оставили в больнице сначала мужа, а потом и жену, рассказала сама Екатерина. Она работает стилистом и вместе с супругом Иваном живет в Барселоне. По ее словам, происходящее было больше похоже на сериал от Netflix, чем на реальную жизнь.

«Я приехала привезти ему вещи и завтрак. На входе меня встретили врачи и охрана, началось странное. <…> Сказали, что у него подозрение на опасную инфекцию и, возможно, он нулевой пациент новой эпидемии», — сообщила россиянка.

По ее словам, обоих заперли в комнате и просто ждали результатов анализов. У россиян заподозрили геморрагическую лихорадку Крым-Конго, которую в Каталонии не фиксировали.

У Ивана заподозрили геморрагическую лихорадку Крым-Конго Источник: sazonovakate / Instagram (деятельность в РФ запрещена)

«Когда я спросила, почему меня удерживают, если у меня даже не взяли кровь, мне ответили: „Если вы попытаетесь уйти, мы будем вынуждены вызвать полицию. Мы действуем по протоколу“», — рассказала Екатерина.

Затем ее с мужем увезли в другую клинику, Екатерину отпустили, а Ивана оставили там в специальной палате. Позже пришли результаты анализов, лихорадки у россиян не оказалось, они уже дома.