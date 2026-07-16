НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

зап.

 748мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,96
EUR 88,91
Видео смертельного ДТП
Мэр о бензине
Какие новостройки будут дорожать
Автобус сбил девушку
Здесь был Пушкин
Убил кошку
Отказаться от авто?
Что нашли в реке
Кинозвезда в Ярославле
Здоровье Россиянин подхватил неизвестный вирус после укуса клеща в Испании: что с ним случилось

Россиянин подхватил неизвестный вирус после укуса клеща в Испании: что с ним случилось

Пациента держали в специальном боксе

80
Испанские врачи сочли россиянина нулевым пациентом новой эпидемии | Источник: sazonovakate / Instagram (деятельность в РФ запрещена)Испанские врачи сочли россиянина нулевым пациентом новой эпидемии | Источник: sazonovakate / Instagram (деятельность в РФ запрещена)

Испанские врачи сочли россиянина нулевым пациентом новой эпидемии

Источник:

sazonovakate / Instagram (деятельность в РФ запрещена)

Испанские врачи сочли россиянина нулевым пациентом, заразившимся опасным вирусом. Его супруга рассказала в соцсетях, что муж нашел на теле трех клещей после прогулки в горах, и семья обратилась к врачам, когда через две недели у него поднялась температура.

Россиянин чуть не стал нулевым пациентом эпидемии

Источник:

sazonovakate / Instagram (деятельность в РФ запрещена)

Врачи, как пишет MSK1.RU. оставили в больнице сначала мужа, а потом и жену, рассказала сама Екатерина. Она работает стилистом и вместе с супругом Иваном живет в Барселоне. По ее словам, происходящее было больше похоже на сериал от Netflix, чем на реальную жизнь.

«Я приехала привезти ему вещи и завтрак. На входе меня встретили врачи и охрана, началось странное. <…> Сказали, что у него подозрение на опасную инфекцию и, возможно, он нулевой пациент новой эпидемии», — сообщила россиянка.

По ее словам, обоих заперли в комнате и просто ждали результатов анализов. У россиян заподозрили геморрагическую лихорадку Крым-Конго, которую в Каталонии не фиксировали.

У Ивана заподозрили геморрагическую лихорадку Крым-Конго

Источник:

sazonovakate / Instagram (деятельность в РФ запрещена)

«Когда я спросила, почему меня удерживают, если у меня даже не взяли кровь, мне ответили: „Если вы попытаетесь уйти, мы будем вынуждены вызвать полицию. Мы действуем по протоколу“», — рассказала Екатерина.

Затем ее с мужем увезли в другую клинику, Екатерину отпустили, а Ивана оставили там в специальной палате. Позже пришли результаты анализов, лихорадки у россиян не оказалось, они уже дома.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что иксодовые клещи переносят большинство инфекций, передающихся через укусы насекомых. Для защиты от них рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду, устанавливать москитные сетки, обрабатывать домовые участки и вакцинироваться.

ПО ТЕМЕ
Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Инфекция Эпидемия Болезнь Заражение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Мнение
Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Даже смотреть на это тяжело». Что больше всего раздражает бармена — и это вовсе не капризные клиенты
Камила
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Рекомендуем