«Каждый раз — квест»: ярославские водители откровенно ответили, почему не откажутся от автомобилей

Ярославцы стоят в очередях за бензином, но не готовы отказаться от автомобилей Источник: Александр Куренной / 76.RU

— Налей хоть 5 литров! — вымаливал уставший мужчина.

— Бензина нет, ждем бензовоз, — отрезала кассир на АЗС.

В конце рабочего дня 13 июля на заправке «Роснефть» на Большой Норской в Ярославле из топлива был только дизель. Редкие автомобилисты заезжали сюда, чтобы узнать, когда будет бензин. По слухам, привоз ожидался только ночью. Водители в растерянности уходили.

На АЗС на Большой Норской вечером 13 июля не было никакого бензина Источник: Александр Куренной / 76.RU

Топливо было на заправке «Газпромнефть» в полукилометре от этого места. Там к 17 часам выстроилась очередь из десятков машин. Периодически по громкой связи на АЗС просили не занимать очередь к той или иной колонке, так как ожидался подъезд спецтранспорта. Водители ждали. А мы поговорили с ними о ситуации и о том, почему практически никто не отказывается от автомобиля, а предпочитает тратить время в очередях.

Очередь машин растянулась к АЗС «Газпромнефть» на Большой Норской, где топливо было в наличии Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Четыре часа простояли — 20 литров дали»

Мужчина, который вымаливал пять литров бензина на «Роснефти», оказался жителем Архангельской области. Рассказал, что его зовут Сергей Коваль. Вместе с женой он возвращается домой из Новороссийска — были там в гостях.

Мы уехали и случилась такая ситуация с бензином. Едем из Новороссийска вот уже неделю. Сергей Коваль Автомобилист из Архангельской области

— Мы уехали, и случилась такая ситуация с бензином. Едем из Новороссийска вот уже неделю. Ситуация с бензином везде хреновая. Частные заправки вообще не работают. Вчера четыре часа простояли — 20 литров дали, это еще не доезжая до Ярославской области, — описал он.

Сергей Коваль уже неделю едет из Новороссийска в Архангельскую область Источник: Александр Куренной / 76.RU

Несмотря на все сложности, отказаться от машины и пересесть на общественный транспорт мужчина не готов.

— А как отказаться? Это только дома сидеть, до магазина сходить и обратно? А ведь хочется и на рыбалку, и за грибами, и отдохнуть просто. Не везде на общественном транспорте доберешься, — объяснил он.

В наличии только дизель — распространенная в последнее время картина Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Стою, по-другому никак»

В очереди на заправку «Газпромнефти» мы поговорили с водителем Сергеем. Он рассказал, что стоял около 40 минут. Отказ от автомобиля для него — тоже не вариант.

— Стою, по-другому никак. Машина нужна для работы, — пояснил он.

Сергею машина ннужна для работы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сергей признался, что идей, как можно было бы улучшить ситуацию, у него нет.

— Головы побольше моей сидят — пусть они и думают, — считает автолюбитель.

Ярославцы рассказали о ситуации на заправках и почему не готовы отказаться от авто, несмотря на очереди Источник: Городские медиа

Еще один водитель из очереди — Илья. Он тоже не планирует отказываться от автомобиля, так как машина ему нужна для работы. По его мнению, хоть немного улучшить ситуацию может ограничение отпускаемого объема топлива.

— Стоит это делать. И максимально следить за наливом в канистры, потому что на это тратится очень много времени, — отметил он.

Илья считает, что ограничение объема продаваемого бензина на заправках может улучшить доступность топлива Источник: Александр Куренной / 76.RU

На заправке, действительно, некоторые заливали топливо в канистры. В частности, Дмитрий с товарищем.

— Мы в бак зато ничего не залили. Эта машина на дизеле — мы заправились на другой заправке. А бензин нам нужен для рабочей машины, — объяснил он.

Дмитрий пожаловался, что практически каждый день стоит в очередях:

— Вчера с половины первого до двух ночи стоял.

Но отказываться от автомобиля не планирует. Причина, как и у большинства опрошенных нами, — транспорт нужен для работы.

Дмитрий наполнил канистры для рабочей машины Источник: Александр Куренной / 76.RU

Еще один водителей Алексей признался, машина ему требуется по работе и по личным причинам.

— Видя такую ужаснейшую ситуацию, я бы с радостью отказался, но не могу, — рассказал он.

Алексею машина нужна для работы и по ряду личных причин Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Каждый раз — квест»

Также поговорили с Ириной. Она провела в очереди на заправку полчаса. Говорит, в очередях приходится стоять часто. Подметила, что по утрам — в 4-5 часов — народа меньше, поэтому старается приезжать на АЗС в это время.

— Я живу за городом, мне от машины никак не отказаться, — рассказала она.

Ирина живет за городом, без машины ей никак Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ирина призналась, что помимо заправки топлива в бак автомобиля бензин приходится иногда заливать и в канистру.

— Бензин нужен для газонокосилки. Заливаю в пятилитровую канистру. К счастью, другие водители с пониманием относятся. Надеемся, что это прекратится. Очень неудобно. Куда-то подальше уже не готовы ехать, потому что каждый раз это квест, — констатировала автолюбительница.

Работница автозаправки «Роснефть», с которой нам удалось поговорить, рассказала, что по ее наблюдениям, автомобилисты сейчас стали спокойнее реагировать на ситуацию.

— Общаются, агрессии практически нет ни в наш адрес, ни в адрес друг друга, — поделилась она.

Несмотря на проблемы с бензином, многие не готовы совсем оказаться от машины Источник: Александр Куренной / 76.RU

А вот на других АЗС сотрудники нам признались, что периодически сталкиваются с хамством.