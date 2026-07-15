НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 749мм 78%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,96
EUR 88,91
Видео смертельного ДТП
Мэр о бензине
Какие новостройки будут дорожать
Автобус сбил девушку
Здесь был Пушкин
Убил кошку
Отказаться от авто?
Что нашли в реке
Кинозвезда в Ярославле
Город Тест Как хорошо вы знаете Ярославль? Угадайте здание в городе по окну

Как хорошо вы знаете Ярославль? Угадайте здание в городе по окну

Небольшой тест на знание архитектуры

266
В Ярославле можно найти немало необычных окон | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле можно найти немало необычных окон | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле можно найти немало необычных окон

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Каждый день мы проходим мимо десятков зданий, но замечаем ли мы их детали? Предлагаем проверить свою наблюдательность: перед вами окна известных зданий Ярославля. Сможете узнать, какому дому, музею или храму принадлежит каждое из них? Пройдите наш небольшой тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете архитектуру города.

Нажмите на фотографию, чтобы проверить свой ответ, она перевернется и покажет общий вид здания, которому принадлежит окно. Правильные ответы — внизу текста.

flip image
Нажмите
flip image
Источники:
1 —

Александр Куренной / 76.RU

, 2 —

Александр Куренной / 76.RU

flip image
Нажмите
flip image
Источники:
1 —

Александр Куренной / 76.RU

, 2 —

Александр Куренной / 76.RU

flip image
Нажмите
flip image
Источники:
1 —

Александр Куренной / 76.RU

, 2 —

Александр Куренной / 76.RU

flip image
Нажмите
flip image
Источники:
1 —

Александр Куренной / 76.RU

, 2 —

Александр Куренной / 76.RU

flip image
Нажмите
flip image
Источники:
1 —

Александр Куренной / 76.RU

, 2 —

Александр Куренной / 76.RU

flip image
Нажмите
flip image
Источники:
1 —

Александр Куренной / 76.RU

, 2 —

Александр Куренной / 76.RU

flip image
Нажмите
flip image
Источники:
1 —

Александр Куренной / 76.RU

, 2 —

Александр Куренной / 76.RU

flip image
Нажмите
flip image
Источники:
1 —

Александр Куренной / 76.RU

, 2 —

Александр Куренной / 76.RU

flip image
Нажмите
flip image
Источники:
1 —

Александр Куренной / 76.RU

, 2 —

Александр Куренной / 76.RU

flip image
Нажмите
flip image
Источники:
1 —

Александр Куренной / 76.RU

, 2 —

Александр Куренной / 76.RU

Проверьте себя — правильные ответы

  1. Улица Республиканская, 61. Известно как типография Вахрамеева.

  2. Улица Комсомольская, 3. ЯрГУ им. П. Г. Демидова, экономический факультет.

  3. Улица Андропова, 6. Мэрия города Ярославля.

  4. Богоявленская площадь, 25, к. 4. Стена Ярославского музея-заповедника.

  5. Улица Кирова, 10/25. В здании находятся несколько ресторанов и гостиница.

  6. Улица Первомайская, 19а. Казанский женский монастырь.

  7. Площадь Волкова, 1. Театр имени Федора Волкова во время реставрации.

  8. Улица Ушинского, 38/2. Дом фотографа Петражицкого.

  9. Улица Первомайская, 29. В здании находится книжный магазин.

  10. Портовая набережная, 2. Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках.

Сколько зданий угадали?

Все!
Почти все
Примерно половину
Парочку
Ни одного, ну и задачка!
ПО ТЕМЕ
Александр КуреннойАлександр Куренной
Александр Куренной
фотограф
Тест Окно Ярославль
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
3 минуты
Что сказать. Это не наша хрущевка.
Гость
1 час
Уважаемый автор! Добавьте адреса загаданных зданий, т.к. полагаю, что и с фотографиями зданий во весь размер не все читатели смогут их узнать.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Мнение
Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане
Артем Устюжанин
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Рекомендуем