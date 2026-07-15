Как хорошо вы знаете Ярославль? Угадайте здание в городе по окну

Каждый день мы проходим мимо десятков зданий, но замечаем ли мы их детали? Предлагаем проверить свою наблюдательность: перед вами окна известных зданий Ярославля. Сможете узнать, какому дому, музею или храму принадлежит каждое из них? Пройдите наш небольшой тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете архитектуру города.



Нажмите на фотографию, чтобы проверить свой ответ, она перевернется и покажет общий вид здания, которому принадлежит окно. Правильные ответы — внизу текста.