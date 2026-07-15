Как хорошо вы знаете Ярославль? Угадайте здание в городе по окну

Каждый день мы проходим мимо десятков зданий, но замечаем ли мы их детали? Предлагаем проверить свою наблюдательность: перед вами окна известных зданий Ярославля. Сможете узнать, какому дому, музею или храму принадлежит каждое из них? Пройдите наш небольшой тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете архитектуру города.
Нажмите на фотографию, чтобы проверить свой ответ, она перевернется и покажет общий вид здания, которому принадлежит окно. Правильные ответы — внизу текста.
Проверьте себя — правильные ответы
Улица Республиканская, 61. Известно как типография Вахрамеева.
Улица Комсомольская, 3. ЯрГУ им. П. Г. Демидова, экономический факультет.
Улица Андропова, 6. Мэрия города Ярославля.
Богоявленская площадь, 25, к. 4. Стена Ярославского музея-заповедника.
Улица Кирова, 10/25. В здании находятся несколько ресторанов и гостиница.
Улица Первомайская, 19а. Казанский женский монастырь.
Площадь Волкова, 1. Театр имени Федора Волкова во время реставрации.
Улица Ушинского, 38/2. Дом фотографа Петражицкого.
Улица Первомайская, 29. В здании находится книжный магазин.
Портовая набережная, 2. Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках.
Сколько зданий угадали?