Двое погибли, один в больнице: в спальном районе Ярославля произошла резня — первые подробности

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Одного нашли мертвым на заборе

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Один труп висел заборе, второй обнаружили во дворе | Источник: читатель 76.RU, Подслушано в Ярославле / TelegramОдин труп висел заборе, второй обнаружили во дворе | Источник: читатель 76.RU, Подслушано в Ярославле / Telegram

Один труп висел заборе, второй обнаружили во дворе

Источник:

читатель 76.RU, Подслушано в Ярославле / Telegram

Ярославцы сообщили в соцсетях о двух трупах, которые нашли в ночь на 9 июля в районе пересечения улиц Нефтяников и Гагарина.

«Мы гуляли с молодым человеком. Видим что-то неладное — человек висит на заборе. Рядом стоял мужчина, который оказался здесь раньше нас и вызвал полицию и скорую. Через некоторое время подбежал молодой человек, сказал, что в соседнем дворе еще один труп — порезанный мужчина», — рассказала порталу 76.RU ярославна, которая стала свидетельницей ситуации.

В соцсетях также сообщают, что в районе, где обнаружили умерших, были слышны крики.

«Сегодня кто-то ночью кричал под окнами на Нефтяников, 18. Сначала полицию звали, потом скорую. Какой-то конфликт, кричали очень громко», — сообщили в группе «Подслушано в Ярославле».

Правоохранительные органы пока происшествие не комментируют — выясняют все обстоятельства. При этом, как стало известно 76.RU, причиной трагедии стала уличная драка.

«Трое мужчин повздорили с со случайным прохожим. Все были нетрезвые. Завязалась драка. Тот, который был один, порезал троих. В итоге двое скончались, одного увезли в больницу», — рассказал источник 76.RU.

По информации нашего источника, нападавшего задержали. Сейчас с ним работают правоохранители.

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Комментарии
11
Гость
2 минуты
Скоро вас научат русскому государственному языку, не погибли они, а скончались от ран. Погибают только на поле брани.
Гость
9 минут
По пьяни всего скорее ножичком порезал в целях самозащиты,но это уже совсем другая история
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Гость
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