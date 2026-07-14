Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают

Виктория Замешаева

Что делать, чтобы реже заправляться Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Бензин в последние недели в Чите превратился в роскошь, в очередях за которой стоят часами. Чтобы долгожданного топлива хватило на подольше, нужно экономить. Главный вопрос — как? Автоэксперт Виктория Замешаева поделилась советами с CHITA.RU, которые реально работают. Далее — от первого лица.

Бензин по 500 рублей за литр? Очереди на 7 часов? Это не шутки — это реалии.

Как эксперт автошколы я не могу пройти мимо того, что творится на наших заправках. Ситуация с топливом крайне напряженная.

Пока власти ищут решение, у нас есть только один реальный инструмент — научиться экономить каждый литр. И это не про скупость. Это про выживание в условиях, когда бензин стал дефицитом.

Вот мои методики, которые реально работают:

Нога — главный враг или друг.

Забудьте про «тапку в пол». Злейшие враги вашего кошелька — резкие разгоны и торможения. Они увеличивают расход на 10–15%. Учитесь у дальнобойщиков: ехать нужно равномерно, без рывков. Плавный разгон и торможение двигателем (просто убирайте ногу с газа заранее) могут снизить расход на 30%!

Не тащите хлам.

Каждые лишние 50 кг в багажнике добавляют около 2% к расходу. Багажник на крыше на скорости 100 км/ч съедает до 2 литров на сотню. Оставьте дома всё лишнее.

Давление в шинах — не мелочь.

Даже небольшое отклонение от нормы ведет к перерасходу. Проверяйте давление хотя бы раз в две недели.

Не гоняйте — и точка.

Оптимальная скорость для экономии — 40–55 км/ч. Когда выше, расход растет в геометрической прогрессии.

Техническое состояние решает всё.

Грязный воздушный фильтр, старые свечи, несвежее масло — всё это заставляет двигатель есть больше. Сделайте диагностику, поменяйте расходники. Это окупится.

Для тех, кто на автомате.

Используйте ручной режим переключения передач. Удерживайте более высокую передачу при плавном движении — так вы снизите обороты и расход.

Смотрите вдаль.

Видите красный свет впереди? Заранее сбросьте газ и катитесь на передаче. Современные инжекторные авто в таком режиме вообще не потребляют топливо.

Мы не можем повлиять на поставки или цены. Но мы можем перестать лить бензин впустую. Экономная езда — это не «пенсионерский стиль». Это профессиональный пилотаж, который позволяет проехать на одном баке больше и реже стоять в этих бесконечных очередях.

Берегите себя и свой бюджет. До встречи на дорогах!