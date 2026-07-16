«Суть не в том, чтобы запретить себе всё»: почему летом копить деньги удобнее всего — 7 полезных советов

Как копить и не отказывать себе в удовольствиях Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Лето — идеальный сезон для мягкой финансовой перезагрузки. Не жесткой диеты, не затягивания поясов, а осознанного пересмотра привычек. Журналист 63.RU поговорила с экспертом, перелопатила статистику и нашла живые способы, как копить деньги и при этом не чувствовать себя обделенным. Оказывается, всё просто: нужно не отказываться от удовольствий, а перераспределять энергию и финансы в правильную сторону.

Почему кошелек тает быстрее мороженого

Почему же кошелек худеет быстрее нас самих? Во-первых, нас атакуют маркетинговые уловки: распродажи, горящие туры, скидки на пляжные аксессуары. Во-вторых, растет социальная активность: дни рождения, пикники, свадьбы — все хотят встречаться, есть, пить и дарить подарки. В-третьих, психология: летом мы чувствуем себя свободнее, хочется баловать себя и рациональный контроль ослабевает.

По данным аналитической службы FinExpertiza за 2025 год, в среднем семья из трех человек тратила на общепит (кафе, рестораны, доставка еды) 3,5 тысячи рублей в месяц. За год до этого эта сумма была заметно меньше — 2,7 тысячи рублей. То есть за год расходы выросли примерно на 27%.

Живой пример: Ольга из Самары рассказала нам, что за июнь потратила на доставку готовой еды и кофе с собой 15 000 рублей.

«Я уставала и не хотела готовить, но потом посчитала, и стало страшно. На эти деньги я могла бы купить абонемент в спа-салон на всё лето», — признаётся она.

И таких историй — тысячи.

Чтобы не закончить лето с чувством, что «деньги испарились», не нужно запирать себя дома. Нужно просто включить режим осознанности.

Как провести финансовый детокс и не остаться без денег Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Финансовый детокс по-летнему

Элли Долганова, директор по развитию социальных проектов СК «Росгосстрах Жизнь», предлагает рассматривать летнюю экономию не как ограничение, а как эксперимент с приятным результатом.

«Суть не в том, чтобы запретить себе всё, — говорит она. — А в том, чтобы убрать незаметные утечки и перенаправить деньги на то, что действительно радует. А за три месяца привычку можно закрепить намертво».

Шаг первый: аскетизм в цифрах, свобода в мыслях

Начните с самого скучного, но важного — записи трат. Не пугайтесь, это не про «тетрадку с копейками». Скачайте приложение, которое само категоризирует покупки. Уже через неделю вы в ужасе увидите, сколько уходит на «случайные» чипсы, такси вместо трамвая и еще один ненужный купальник.

Дальше — вводим правило: одно удовольствие в день в обмен на одну спонтанную покупку. Хотите завтрак в кофейне? Пожалуйста. Но тогда сегодня не покупайте ту милую вазу на маркетплейсе. Так вы не чувствуете себя ущемленным, а просто выбираете более приятное.

«Летний финансовый детокс — это не голодовка. Это про баланс. Замените такси на велосипед, кофе — на домашний лимонад, а вечерний фейерверк — на прогулку у реки. Вкус лета от этого не изменится, а счет в банке изменится в лучшую сторону», — объясняет Долганова.

Шаг второй: правило 24 часов для покупок от 2000 рублей

Не идите против трат, идите против импульсивности. Увидели платье, гамак или портативную колонку? Сделайте глубокий вдох и отложите в корзину на сутки. По статистике, 70% таких покупок за сутки перестают казаться жизненно необходимыми. За это время вы найдете этот товар дешевле у конкурентов или просто поймете, что вам это не нужно.

Шаг третий: автоматизация накоплений

Настройте автосписание 5–10% от зарплаты на отдельный счет. Переводите туда же кешбэк с карт и суммы, которые вы «заработали» летними активностями (о них чуть ниже). Так вы будете копить, даже не замечая этого.

Почему бюджет трещит по швам? Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Марафон движения и летних активностей

Это самая живая и увлекательная часть плана, который советует наш эксперт. Превратите два-три летних месяца в челлендж. Например, после каждой приятной активности вы отправляете фиксированную сумму в копилку. Вы получаете двойной дофамин: и от прогулки, и от переведенных денег.

Проснулись пораньше и прошлись до набережной? +300 рублей в копилку;

заменили час в телефоне на книгу в тени деревьев? +200 рублей;

нашли идеальное место для купания? Смело добавляйте 500 рублей;

вместо доставки приготовили салат из сезонных овощей? Экономия 300–500 рублей.

Давайте посчитаем. Средний обед с доставкой стоит 800–1000 рублей. За три месяца — это от 48 до 90 тысяч рублей. А если приготовить холодный гаспачо (взбивается в блендере за 3 минуты) или кабачковые спагетти, вы сэкономите и время, и деньги и еще получите +200 рублей в копилку за активность.

Элли Долганова предлагает идти еще дальше и устроить соревнования с друзьями. Кто больше пройдет за неделю или дальше проедет на велосипеде. Каждый участник ставит по 500 рублей, и победитель забирает весь банк. Это же здорово: вы двигаетесь, общаетесь и копите!

Рассказываем, как копить и при этом отдыхать Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Кулинарный сезон: лето на тарелке

Самый вкусный пункт нашего плана. Летом рынки ломятся от сезонных овощей и фруктов. Они дешевле и полезнее. По данным аналитиков, цены на помидоры, огурцы и ягоды в сезон падают на 30–40%. Это повод не только питаться вкусно, но и экономить.

Каждый день покупайте один сезонный продукт и ищите для него быстрый рецепт. Кабачковая лапша, ягодные смузи, томатный суп, запеченный перец — это просто, быстро и дешево. А ближе к осени подключаются грибы: тихая охота подарит вам не только эмоции, но и запасы на зиму. За каждую такую «добычу» смело закидывайте 300–500 рублей в свою копилку.

Как не сойти с дистанции?

Любые изменения в привычках — это марафон, а не спринт. Эксперт советует, чтобы не бросить на второй неделе, сделать визуальный календарь эмоций. Каждый день заклеивайте стикером или обводите в кружок: зеленый — день прошел продуктивно, желтый — были срывы, но вы держитесь. Главное — регулярность.

Если 300–500 рублей за активность кажутся вам большой суммой, откладывайте по 100 рублей. Через месяц вы удивитесь, как быстро привыкаете и как приятно видеть растущий баланс на счете.

«Осенью многие достают кредитки и пытаются вспомнить, куда ушли деньги. А вы откроете банковское приложение и увидите накопленную сумму, которая была собрана благодаря активному образу жизни и позитивным эмоциям», — резюмирует Элли Долганова.

Лето не враг кошельку

Лето — это не враг вашему кошельку. Это просто время, когда можно тренировать новую финансовую привычку в самом приятном формате. Не нужно зажимать себя в тиски и отказываться от встреч с друзьями. Нужно просто немного пересмотреть свои ежедневные выборы.

«Поменяйте такси на прогулку, доставку — на готовку из сезонных продуктов, импульсивные покупки — на осознанные решения. И каждый раз, когда вы выбираете в пользу здоровья и разума, поощряйте себя рублем, отправленным в копилку», — советует эксперт.

За 90 дней лета вы не только отдохнете и наберетесь впечатлений, но и сможете удивить себя приятной суммой на счету. А это, согласитесь, гораздо лучше, чем осеннее удивление от кредитной карты и вопрос: «Господи, куда же я потратил все деньги?»