«Я сама»: почему закрыли первое женское ток-шоу в России

До 1995 года в России фактически не существовало женских телепередач. В советское время телевидение жестко регулировалось, а в начале 90-х женские проблемы затрагивались лишь вскользь, например в программе «Тема» (12+). Всё изменилось с появлением ток-шоу «Я сама» (12+).

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.