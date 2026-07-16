«Я сама»: почему закрыли первое женское ток-шоу в России

До 1995 года в России фактически не существовало женских телепередач. В советское время телевидение жестко регулировалось, а в начале 90-х женские проблемы затрагивались лишь вскользь, например в программе «Тема» (12+). Всё изменилось с появлением ток-шоу «Я сама» (12+).
Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».
«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.
Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.
Автором концепции стала Татьяна Фонина — редактор «Темы» и будущий продюсер «Фабрики звезд» (12+), «Больших гонок» (0+) и «Минуты славы» (12+). Формат был прост и в то же время радикален для своего времени: женщина-героиня рассказывала личную историю, а зал обсуждал ее. Постоянными экспертами выступали две противоположные фигуры — психолог Ольга Сердобова, представлявшая традиционные взгляды, и писательница-феминистка Мария Арбатова.
Гостями и зрителями в студии были женщины. Для мужчин тоже нашлось место — за отдельной небольшой трибуной, откуда они могли включаться в разговор. В студии, которая по своему устройству как бы намекала, кто здесь главный, обсуждались смелые для федерального канала темы.
Так, героиней одного из выпусков стала женщина, пережившая сексуальное насилие. В эфире открыто говорили о проблемах жертв: культуре обвинения («сама виновата»), страхе обращения в полицию, общественном давлении и сложном пути психологического восстановления.
В эфире появлялись и известные героини. Так, в 1995 году участницей ток-шоу стала Элла Памфилова, покинувшая незадолго до того пост министра социальной защиты населения РФ. Выпуск назывался «Меня не изменила власть».
Затрагивая болезненные темы — от женского алкоголизма до домашнего насилия, — «Я сама» стала одной из самых рейтинговых программ на ТВ-6.
Отдельного внимания заслуживает ведущая — Юлия Меньшова. Именно она придумала название программы, которая в итоге превратила ее из «дочери известного режиссера» в самостоятельную телезвезду. Меньшова выработала узнаваемый стиль, сочетающий эмпатию, интеллигентность и умение задавать неудобные вопросы.
За шесть лет в эфире вышло более 250 выпусков, а в 1999 году Юлия Меньшова получила премию ТЭФИ. Запись одного эпизода могла длиться до двух с половиной часов, хотя в эфир попадало лишь сорок минут. Последний выпуск программы вышел 29 июня 2001 года. Причиной закрытия стала смена руководства ТВ-6 и новая концепция канала, исключавшая подобные «серьезные» форматы.
Сегодня «Я сама» вспоминают как программу, которая впервые дала женщинам пространство для публичного разговора, и задала канон для всех последующих женских телевизионных проектов.