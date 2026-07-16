Из-за атаки БПЛА перекрыт въезд в Ярославль со стороны Москвы

В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли въезд в город Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ранним утром 16 июля из-за атаки БПЛА перекрыли въезд в Ярославль. Об этом предупредил губернатор Михаил Евраев.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — прокомментировали глава региона в шесть утра.

Михаил Евраев призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут минуя этот участок.

«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что учреждения региона работают в штатном режиме. Все об атаке БПЛА на Ярославль собираем в онлайн-режиме.

Напомним, ранее в местной полиции объясняли, как объехать ограничения по трассе в период беспилотной опасности.