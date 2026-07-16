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Город Атака БПЛА на Ярославль Из-за атаки БПЛА перекрыт въезд в Ярославль со стороны Москвы

Из-за атаки БПЛА перекрыт въезд в Ярославль со стороны Москвы

Рассказываем, как найти пути объезда

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В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли въезд в город | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли въезд в город | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли въезд в город

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Ранним утром 16 июля из-за атаки БПЛА перекрыли въезд в Ярославль. Об этом предупредил губернатор Михаил Евраев.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — прокомментировали глава региона в шесть утра.

Михаил Евраев призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут минуя этот участок.

«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что учреждения региона работают в штатном режиме. Все об атаке БПЛА на Ярославль собираем в онлайн-режиме.

Напомним, ранее в местной полиции объясняли, как объехать ограничения по трассе в период беспилотной опасности.

Маршрут объезда

Из Москвы в сторону Ярославля

  • автодорога «Ростов — Иваново — Нижний Новгород» через Ильинское, Хованское, Тейково на Иваново (поворот на Белогостицы);

  • на Кострому: автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» через Гаврилов-Ям далее по автодороге «Обход Гаврилов-Ям» — автодорога «Гаврилов-Ям — Пружинино» — автодорога «Ярославль — Заячий Холм» — автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль»;

  • на Вологду: автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» через Курбу — автодорогу «Тутаев — Шопша» — автодорогу «Карачиха — Ширенье» — Юго-западную окружную дорогу — «обход Ярославля с мостом через Волгу» — автодорога М-8 «Холмогоры»;

  • на автодороге М-8 в направлении Москвы либо в обратном направлении по автодороге «Ярославль — Шопша».

Из Ярославля в сторону Москвы

  • через Гаврилов-Ям;

  • по улицам: Калинина, Ивановская, автодорога «Ярославль — Заячий Холм» — автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям» — автодорога «Гаврилов-Ям — Пружинино» — далее по автодороге «Обход Гаврилов-Яма» — автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» — через развязку на автодорогу М-8 «Холмогоры»;

  • через автодорогу «Карачиха — Ширенье» — автодорога «Тутаев — Шопша» — по автодороге «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» через Курбу — старое направление автодороги М-8 «Холмогоры» от Шопши до Шалаево;

  • движение осуществляется по Юго-западной окружной дорог в сторону Московского проспекта.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Угроза БПЛА Перекрытие движения Трасса М-8 Холмогоры
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Комментарии
5
Гость
56 минут
Главное, что всё идёт строго по плану!
Гость
59 минут
так по плану же?
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Гость
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