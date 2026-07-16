Из-за атаки БПЛА перекрыт въезд в Ярославль со стороны Москвы

Ранним утром 16 июля из-за атаки БПЛА перекрыли въезд в Ярославль. Об этом предупредил губернатор Михаил Евраев.
«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — прокомментировали глава региона в шесть утра.
Михаил Евраев призвал жителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут минуя этот участок.
«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что учреждения региона работают в штатном режиме. Все об атаке БПЛА на Ярославль собираем в онлайн-режиме.
Напомним, ранее в местной полиции объясняли, как объехать ограничения по трассе в период беспилотной опасности.
Маршрут объезда
Из Москвы в сторону Ярославля
автодорога «Ростов — Иваново — Нижний Новгород» через Ильинское, Хованское, Тейково на Иваново (поворот на Белогостицы);
на Кострому: автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» через Гаврилов-Ям далее по автодороге «Обход Гаврилов-Ям» — автодорога «Гаврилов-Ям — Пружинино» — автодорога «Ярославль — Заячий Холм» — автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль»;
на Вологду: автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» через Курбу — автодорогу «Тутаев — Шопша» — автодорогу «Карачиха — Ширенье» — Юго-западную окружную дорогу — «обход Ярославля с мостом через Волгу» — автодорога М-8 «Холмогоры»;
на автодороге М-8 в направлении Москвы либо в обратном направлении по автодороге «Ярославль — Шопша».
Из Ярославля в сторону Москвы
через Гаврилов-Ям;
по улицам: Калинина, Ивановская, автодорога «Ярославль — Заячий Холм» — автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям» — автодорога «Гаврилов-Ям — Пружинино» — далее по автодороге «Обход Гаврилов-Яма» — автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» — через развязку на автодорогу М-8 «Холмогоры»;
через автодорогу «Карачиха — Ширенье» — автодорога «Тутаев — Шопша» — по автодороге «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» через Курбу — старое направление автодороги М-8 «Холмогоры» от Шопши до Шалаево;
движение осуществляется по Юго-западной окружной дорог в сторону Московского проспекта.