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Происшествия Подробности Сбил — и проехал: появилось видео ДТП с автобусом на переходе, в котором погибла девушка

Сбил — и проехал: появилось видео ДТП с автобусом на переходе, в котором погибла девушка

Водитель пролетел на красный свет

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Появилось видео ДТП с автобусом, который сбил девушку | Источник: Ярньюс / yarnews.netПоявилось видео ДТП с автобусом, который сбил девушку | Источник: Ярньюс / yarnews.net

Появилось видео ДТП с автобусом, который сбил девушку

Источник:

Ярньюс / yarnews.net

Появилось видео момента ДТП с городским автобусом, который сбил девушку на пешеходном переходе. Авария произошла 14 июля в 16:56 на проспекте Октября, в районе дома № 32б.

Напомним, по информации Госавтоинспекции, 38-летний водитель автобуса № 44 сбил переходящую на зеленый свет светофора 26-летнюю девушку. К сожалению, ей не смогли помочь, травмы оказались слишком серьезными.

«Вследствие полученных в результате ДТП травм девушка-пешеход скончалась в больнице», — уточнили в УМВД России по Ярославской области утром 15 июля.

На записи видно, что автобус выехал на перекресток проспекта Октября с улицей Чайковского на мигающий желтый сигнал светофора. И решил завершить маневр, когда ему уже загорелся красный. В это время для пешеходов загорелся зеленый сигнал, и девушка пошла по переходу. Она успела сделать лишь пару шагов, когда автобус сбил ее. Девушка упала и оказалась под автобусом, он проехал дальше и остановился.

Ярославна успела сделать всего лишь пару шагов

Источник:

Ярньюс / yarnews.net

Очевидцы аварии повылезали из машин и побежали на помощь девушке.

Известно, что маршрут № 44 в Ярославле обслуживает компания ООО «Транском-Авто». Основной деятельностью организации является перевозка пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугороднем сообщении.

«Транском-Авто» давно работает на рынке перевозок — фирма зарегистрирована в июне 2013 года в поселке Ивняки Ярославской области. Владельцем и директором компании с 2015-го является Алексей Смирнов. На конец 2025 года при выручке в 210,6 млн рублей чистая прибыль организации составила 2,8 млн.

Редакция 76.RU запросила у «Транском-Авто» комментарий по поводу смертельной аварии с участием их автобуса. Как только ответят, сразу же опубликуем.

Также по указанию прокуратуры Кировского района районный отдел полиции возбудил уголовное дело по факту аварии. В прокуратуре уточнили, что дело завели по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

38-летнего водителя автобуса задержали.

В апреле 2026 года автобус компании «Транском-Авто» сгорел на трассе.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Автобус Светофор Погибший Пешеходный переход
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Комментарии
7
Гость
2 минуты
Ну не знаю... Кто там в телефоне зависал, как тут истерят некоторые... Не увидеть автобус в трех метрах от себя и отправиться в путь — надо постараться.
Гость
14 минут
Как жалко, на ровном месте, посреди дня в городе люди гибнут. Ладно бы если ночью, в дождь, на трассе. А тут человек, который должен быть профессиональным водителем, поехал на желтый. Ну и девушка пошла, не заметив большой ревущий желтый автобус. (Вряд ли она знала про п. 4.5 ПДД.)
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Гость
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