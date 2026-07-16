Как не остаться без помощи и денег за границей: чек-лист по выбору страховки

О чем стоит позаботиться заранее, чтобы отпуск прошел гладко Источник: Юлия Кашкина / E1.RU

Поездка за границу может обернуться непредвиденными расходами и сложностями. Поэтому, чтобы не остаться без помощи и денег, особенно на отдыхе с детьми, лучше заранее позаботиться о страховке. О том, на что стоит обратить внимание при выборе полиса, Городским медиа рассказала менеджер страховых продуктов финансового маркетплейса Сравни Светлана Логинова.

Что должно быть в страховке для семьи

В базовую программу для семьи с детьми должно входить покрытие экстренной медицинской помощи при внезапных заболеваниях и травмах, вызов врача, госпитализация и транспортировка в клинику, уточнила эксперт. По ее словам, большинство туристических страховок также покрывают лечение при солнечных ожогах, укусах медуз и насекомых, если требуется помощь врача. Легкие случаи, не требующие обращения к врачу, страховым случаем не признаются.

«Для семей с детьми важно выбирать полис по наполнению, а не по цене», — пояснила Логинова.

Если всем членам семьи подходит одинаковый объем защиты, можно оформить один семейный полис. Если нет — лучше подобрать отдельные страховки с учетом потребностей каждого. Важно заранее проверить, входят ли в покрытие планируемые активности: некоторые страховщики относят к повышенному риску даже посещение аквапарков или катание на квадроциклах. Также стоит выбрать полис, который включает досрочное возвращение детей домой или присмотр за ними, если родитель попадает в больницу, подчеркнула Логинова.

Что делать при задержке рейса и пропущенной пересадке

При задержке рейса сначала вопрос решает авиакомпания — она обязана обеспечить пассажиров питанием и, при необходимости, гостиницей. Страховка предусматривает дополнительную компенсацию при задержке от четырех часов: фиксированную выплату или возмещение расходов на питание, проживание и предметы первой необходимости. Стоит заранее проверить, включен ли риск «задержка рейса» в полис и с какого количества часов начинает действовать покрытие.

«Главное правило — фиксировать все обстоятельства страхового случая», — заявила эксперт.

Если из-за задержки первого рейса семья опоздала на пересадку, все зависит от того, как оформлены билеты. При едином билете перебронированием занимается авиакомпания. При отдельных билетах часть расходов на новый перелет и проживание может компенсировать страховая, если риск пропущенной пересадки включен в полис.

При задержке рейса обязательно получить у авиакомпании официальный документ с указанием причины и продолжительности задержки. Сохранить посадочные талоны, маршрутные квитанции и все чеки за питание, гостиницу, транспорт и покупки. При повреждении багажа — оформить акт у представителя авиакомпании в аэропорту и сохранить подтверждение обращения. Все это пригодится для получения выплаты от страховой компании, сообщила Логинова.

Что делать при болезни, травме или потере багажа

При болезни или травме в первую очередь нужно как можно быстрее связаться с сервисной компанией — ее контакты указаны в страховом полисе. Ей нужно сообщить ФИО, номер полиса, местонахождение и кратко описать проблему. Диспетчер организует медицинскую помощь, направит в клинику и объяснит дальнейшие действия. Если помощь требуется немедленно, необходимо вызвать местную скорую, а затем при первой возможности уведомить страховую.

Важно выполнять рекомендации сервисной компании, сохранять все медицинские документы, рецепты и чеки. При потере или повреждении багажа до выхода из зоны прилета нужно обратиться в службу розыска багажа аэропорта и оформить акт. Во всех случаях рекомендуется фиксировать даты, время обращений, фамилии сотрудников, сохранять переписку, фотографии и чеки. Это значительно упростит получение выплаты.

Чем отличаются туристическая страховка и страховка от невыезда

Туристическая страховка и страховка от невыезда — это два разных продукта, которые не заменяют друг друга. Первая действует во время поездки и покрывает расходы на лечение и помощь за границей.

Вторая защищает до начала отпуска. Она позволяет вернуть стоимость поездки, если ее пришлось отменить из-за болезни ребенка, госпитализации члена семьи или других уважительных причин, отметила собеседница Городских медиа. Для получения выплаты потребуется медицинская справка. Некоторые программы также покрывают риск отказа в визе.

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