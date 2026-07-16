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Спорт ЧМ по футболу-2026 Чудо в концовке. Как сыграли в полуфинале чемпионата мира Англия и Аргентина

Чудо в концовке. Как сыграли в полуфинале чемпионата мира Англия и Аргентина

Кто сыграет в решающем матче?

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В концовке матча было забито два гола | Источник: Fifa.сom В концовке матча было забито два гола | Источник: Fifa.сom

В концовке матча было забито два гола

Источник:

Fifa.сom

На чемпионате мира по футболу-2026 был сыграл второй полуфинальный матч. Рассказываем, как прошла встреча сборных Аргентины и Англии.

В первом тайме команды голов не забили. На 55-й минуте Энтони Гордон вывел англичан вперед, замкнув прострел с фланга.

До самой концовки англичане контролировали ход матча, но затем Лионель Месси взял дело в свои руки. На 85-й минуте Энцо Фернандес после его голевой передачи ударом из-за штрафной сравнял счет.

Казалось, что зрителей ждет дополнительное время. На 90+2-й минуте Месси с фланга навесил в штрафную англичан на Лаутаро Мартинеса, которому просто оставалось переправить мяч в ворота — 2:1.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Испании и Аргентины. За третье место сойдутся команды Англии и Франции.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Футбол Чемпионат мира
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