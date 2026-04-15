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Дороги и транспорт Карабулинская развязка Стало известно, кто займется строительством третьего моста через Волгу в Ярославле

Стало известно, кто займется строительством третьего моста через Волгу в Ярославле

На проект выделили почти 29 миллиардов рублей

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В Ярославле определен подрядчик на строительство третьего моста через Волгу | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославле определен подрядчик на строительство третьего моста через Волгу | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле определен подрядчик на строительство третьего моста через Волгу

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле определен подрядчик на четвертый этап третьего моста через Волгу. Работами займется известный в России дивизион «Дороги и мосты».

«Исполнителем станет один из лидеров рынка — дивизион „Дороги и мосты“ инфраструктурного холдинга „Нацпроектстрой“. К работам привлечем и ярославскую компанию „Мостоотряд-6“», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

По данным властей, подписание контракта запланировано до конца апреля, начало работ — в этом году. Согласно документации, подрядчик должен возвести мост через Волгу, состоящий из пяти пролетов, а также левобережный подход до улицы Клубной.

«Самые сложные и затратные работы — устройство опор в русле реки. После этого начнется монтаж пролетных строений», — прокомментировал губернатор.

Общая протяженность объекта составит более трех километров.

Всего за работы заплатят 28,7 млрд рублей. Отметим, что изначально власти были готовы заплатить за проект не более 29 млрд.

На конкурс заявился лишь один участник.

Мост и развязки к нему должны достроить до 2030 года | Источник: Михаил Евраев / TelegramМост и развязки к нему должны достроить до 2030 года | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Мост и развязки к нему должны достроить до 2030 года

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Что за компания строит третий мост

Ярославская компания «Мостоотряд-6» также входит в дивизион «Дороги и мосты». Кстати, входящая в состав дивизиона компания «Трансстроймеханизация» возводит развязку к третьему мосту через Волгу со стороны Тормозного шоссе.

Данные об акционерах АО «Дороги и мосты» на апрель 2026 года не раскрываются. С марта 2026 года генеральным директором АО указан Фархат Хасанов. По итогам 2025-го дивизион, в который входят пять компаний, заработал 121,2 млрд. рублей.

«Дороги и Мосты» входит в инфраструктурный холдинг «Нацпроектстрой». Как ранее сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», в числе соучредителей холдинга — Аркадий Ротенберг. По итогам 2025 года Forbes разместил Аркадия Ротенберга на 29-м месте в «Рейтинге российских миллиардеров»

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«Дороги и мосты» в разные годы получил крупнейшие российские дорожные проекты. В частности, дивизион реконструировал участки федеральной трассы М7 «Волга» и М4 «Дон» в Краснодарском крае, строил скоростную трассу М12 Москва — Нижний Новгород — Казань, а также занимался капремонтом М-9 «Балтия» в Тверской области.

В ближайшие годы компания станет участником проекта высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

Что известно о строительстве моста

На карте показываем, где именно будет проходить третий мост через Волгу | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа На карте показываем, где именно будет проходить третий мост через Волгу | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

На карте показываем, где именно будет проходить третий мост через Волгу

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Предстоящее строительство, согласно документам, станет четвертым этапом реализации масштабного проекта Карабулинской развязки в Ярославле. Согласно контракту, строительство будет разбито на этапы:

  • реконструкцию Московского проспекта;

  • строительство транспортных развязок;

  • строительство мостового перехода через Волгу в составе обхода центральной части Ярославля (от Тормозного шоссе до улицы Клубной);

  • строительство эстакады.

Возведения моста и развязок должны завершить к 1 декабря 2030 года.

Где будет расположен третий мост через Волгу в Ярославле | Источник: «Трансстроймеханизация»Где будет расположен третий мост через Волгу в Ярославле | Источник: «Трансстроймеханизация»

Где будет расположен третий мост через Волгу в Ярославле

Источник:

«Трансстроймеханизация»

Все, что известно о строительстве третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки мы публикуем в специальном сюжете.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Третий мост через Волгу Подрядчик Строительство
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Комментарии
43
Гость
16 апреля, 23:56
Строительство это хорошо, но не в ночное время, когда все отдыхают. Завтра на работу, а уснуть не возможно. На данный момент 23:50, стоит грохот на весь Фрунзенский район. Это уже беспредел и нарушение!!!
Гость
15 апреля, 22:36
Шухрат пириветствует Фархата , и пиредайот пиривет Сухрату . Что тут не ясно ?!
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Гость
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