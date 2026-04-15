Стало известно, кто займется строительством третьего моста через Волгу в Ярославле

В Ярославле определен подрядчик на четвертый этап третьего моста через Волгу. Работами займется известный в России дивизион «Дороги и мосты».

«Исполнителем станет один из лидеров рынка — дивизион „Дороги и мосты“ инфраструктурного холдинга „Нацпроектстрой“. К работам привлечем и ярославскую компанию „Мостоотряд-6“», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

По данным властей, подписание контракта запланировано до конца апреля, начало работ — в этом году. Согласно документации, подрядчик должен возвести мост через Волгу, состоящий из пяти пролетов, а также левобережный подход до улицы Клубной.

«Самые сложные и затратные работы — устройство опор в русле реки. После этого начнется монтаж пролетных строений», — прокомментировал губернатор.

Всего за работы заплатят 28,7 млрд рублей. Отметим, что изначально власти были готовы заплатить за проект не более 29 млрд.

Мост и развязки к нему должны достроить до 2030 года

Что за компания строит третий мост

Ярославская компания «Мостоотряд-6» также входит в дивизион «Дороги и мосты». Кстати, входящая в состав дивизиона компания «Трансстроймеханизация» возводит развязку к третьему мосту через Волгу со стороны Тормозного шоссе.

Данные об акционерах АО «Дороги и мосты» на апрель 2026 года не раскрываются. С марта 2026 года генеральным директором АО указан Фархат Хасанов. По итогам 2025-го дивизион, в который входят пять компаний, заработал 121,2 млрд. рублей.

«Дороги и Мосты» входит в инфраструктурный холдинг «Нацпроектстрой». Как ранее сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», в числе соучредителей холдинга — Аркадий Ротенберг. По итогам 2025 года Forbes разместил Аркадия Ротенберга на 29-м месте в «Рейтинге российских миллиардеров»