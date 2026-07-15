Выбирайте дистанцию: публикуем расписание забегов до начала осени в Ярославской области

Ярославская область в последние годы стала регионом, который притягивает спортсменов со всей России. Традиционно по выходным в городах Золотого кольца проходят массовые забеги. И это тоже своего рода туризм, только со спортивным уклоном.
Публикуем афишу стартов до конца этого лета и начала осени.
Участвовать в беговых событиях можно только с разрешения врача. Для допуска к старту на любой дистанции необходимо предъявить оригинал или копию (при наличии оригинала) медицинского заключения, оформленного в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144н и других форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях.
Что такое беговой туризм
Само направление стало развиваться еще 12 лет назад. Фишка проста: участники бегут мимо достопримечательностей древних городов.
«Ярославская область стала сердцем российского бегового туризма. За последние 10 лет соревнования проекта „Бегом по Золотому кольцу“ в Ярославле, Рыбинске и Ростове Великом посетили более 114 тысяч участников. По данным исследования серии „Бегом по Золотому кольцу“, 42% спортсменов приезжают на соревнования с семьей (2–3 человека), а 21% — в компании из 3–4 человек», — рассказали организаторы забегов.
Участие в забегах платное, в зависимости от дистанции стоимость варьируется от 2000 до 3200 рублей.
Возрастное ограничение спортивных мероприятий: 6+.
Забеги в Ярославской области
18 июля — «Ночной Ярославль»
Старт начнется уже на закате. Маршрут пройдет по Волжской и Которосльной набережным, рядом с Парком 1000-летия Ярославля, мимо Ярославского музея-заповедника и через парк «Подзеленье».
«На вечернем старте ожидается более 2000 любителей бега. В рамках события также пройдет бесплатный забег на 1 км и детский старт на 500 м. Для болельщиков, участников и зрителей на площадке у „Миллениума“ будут проходить световое шоу, открытые тренировки, мастер-классы и концертная программа», — рассказали организаторов серии «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу».
Дистанции: 5 и 10 км.
8 августа — вечерний полумарафон «Великий хлебный путь» в Рыбинске
Участники выйдут на дистанцию на закате. Основная часть забега пройдет по Волжской набережной.
Дистанции: 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км, а также командная эстафета 4×5,275 км.
Программа на 8 августа
Площадка проведения: Дворец спорта «Полёт» (адрес: Волжская наб., 40).
15:00 — выдача стартовых пакетов;
16:20 — старт тематического детского забега «Малыши» 300 м;
16:26 — старт «Забега безграничных возможностей» 500 м;
16:34 — старт детского забега 500 м девочки;
16:42 — старт детского забега 500 м мальчики;
16:50 — торжественное открытие;
17:00 — разминка для участников забега на 3 км;
17:15 — старт забега на 3 км;
17:30 — награждение победителей детских забегов на 500 м по возрастным категориям и «Забега безграничных возможностей»;
17:45 — разминка для участников забега «ПСБ 5 КМ»;
18:00 — старт забега «ПСБ 5 КМ»;
18:25 — брифинг «Командной эстафеты»;
18:45 — разминка для участников забегов на 10 км, 21,1 км и «Командная эстафета»;
19:00 — старт забегов на 10 км, 21,1 км и «Командная эстафета»;
19:10 — награждение победителей и призёров забега «ПСБ 5 КМ» в абсолютном зачёте и победителей по возрастным категориям;
20:40 — награждение победителей и призёров забега на 10 км в абсолютном зачёте;
21:00 — награждение победителей забега на 10 км по возрастным категориям;
21:15 — награждение победителей и призёров забега на 21,1 км в абсолютном зачёте;
21:30 — награждение победителей и призёров «Командной эстафеты»;
21:45 — награждение победителей забега на 21,1 км по возрастным категориям и команды-победителя XII Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь» в семейном зачёте;
22:00 — окончание мероприятия.
23 августа — полумарафон «Ростов Великий»
Спортсмены пробегут через Ростовский кремль, локации из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а также вдоль озера Неро.
Дистанции: 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км. Для тех, кто предпочитает командный формат, подготовлена эстафета 3×7,033 км.
Предварительная программа
Площадка проведения: стадион «Спартак» (адрес: улица Каменный Мост, 8, Ростов Великий).
07:00 — выдача стартовых пакетов;
08:25 — торжественное открытие XII Полумарафона «Ростов Великий»;
08:40 — брифинг «Командной эстафеты»;
08:45 — разминка для участников забегов 10 км, 21,1 км и «Командной эстафеты»;
09:00 — старт забегов на 10 км;
09:05 — старт забега на 21,1 км и «Командной эстафеты»;
10:45 — награждение победителей и призёров забега на 10 км в абсолютном зачете;
11:10 — награждение победителей и призеров забега на 21,1 км в абсолютном зачете;
11:20 — награждение победителей и призеров «Командной эстафеты»;
11:30 — награждение победителей забега на 10 км по возрастным категориям;
11:55 — разминка для участников забега «ПСБ 5 КМ»;
12:15 — старт забега «ПСБ 5 КМ»;
12:35 — награждение победителей забега на 21,1 км по возрастным категориям;
12:55 — разминка для участников забега на 3 км;
13:10 — старт забега на 3 км;
13:25 — награждение победителей и призеров забега «ПСБ 5 КМ» в абсолютном зачёте и победителей по возрастным категориям;
13:45 — старт детского забега «Малыши» 300 м;
13:50 — старт «Забега безграничных возможностей» 500 м;
13:58 — старт детского забега 500 м девочки;
14:06 — старт детского забега 500 м мальчики;
14:20 — награждение победителей детских забегов на 500 м по возрастным категориям, «Забега безграничных возможностей» и команды-победителя XII Полумарафона «Ростов Великий» в семейном зачёте.
14:40 -окончание бегового события.
13 сентября — ежегодный Ярославский полумарафон «Золотое кольцо»
В рамках полумарафона в Ярославле также пройдет VII Первенство России на дистанции 10 км среди профессиональных спортсменов. Забег пройдет в сопровождении профессионального экскурсовода, член «Русского географического сообщества» Артема Полухина.
Дистанции: 3, 5, 10, 21,1 км и парная эстафета 2 х 10,550 км. Для детей будет доступна дистанция 500 м.
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