НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

4 м/c,

с-з.

 749мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,49
EUR 88,53
Видео смертельного ДТП
Мэр о бензине
Какие новостройки будут дорожать
Автобус сбил девушку
Здесь был Пушкин
Убил кошку
Отказаться от авто?
Что нашли в реке
Кинозвезда в Ярославле
Лето Выбирайте дистанцию: публикуем расписание забегов до начала осени в Ярославской области

Выбирайте дистанцию: публикуем расписание забегов до начала осени в Ярославской области

В регионе набирает темпы спортивный туризм

63
В Ярославской области пройдут три массовых забега | Источник: Пресс-служба «ЗаБег.РФ»В Ярославской области пройдут три массовых забега | Источник: Пресс-служба «ЗаБег.РФ»

В Ярославской области пройдут три массовых забега

Источник:

Пресс-служба «ЗаБег.РФ»

Ярославская область в последние годы стала регионом, который притягивает спортсменов со всей России. Традиционно по выходным в городах Золотого кольца проходят массовые забеги. И это тоже своего рода туризм, только со спортивным уклоном.

Публикуем афишу стартов до конца этого лета и начала осени.

Участвовать в беговых событиях можно только с разрешения врача. Для допуска к старту на любой дистанции необходимо предъявить оригинал или копию (при наличии оригинала) медицинского заключения, оформленного в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144н и других форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях.

Что такое беговой туризм

Само направление стало развиваться еще 12 лет назад. Фишка проста: участники бегут мимо достопримечательностей древних городов.

«Ярославская область стала сердцем российского бегового туризма. За последние 10 лет соревнования проекта „Бегом по Золотому кольцу“ в Ярославле, Рыбинске и Ростове Великом посетили более 114 тысяч участников. По данным исследования серии „Бегом по Золотому кольцу“, 42% спортсменов приезжают на соревнования с семьей (2–3 человека), а 21% — в компании из 3–4 человек», — рассказали организаторы забегов.

Участие в забегах платное, в зависимости от дистанции стоимость варьируется от 2000 до 3200 рублей.

Возрастное ограничение спортивных мероприятий: 6+.

Забеги в Ярославской области

18 июля — «Ночной Ярославль»

Старт начнется уже на закате. Маршрут пройдет по Волжской и Которосльной набережным, рядом с Парком 1000-летия Ярославля, мимо Ярославского музея-заповедника и через парк «Подзеленье».

«На вечернем старте ожидается более 2000 любителей бега. В рамках события также пройдет бесплатный забег на 1 км и детский старт на 500 м. Для болельщиков, участников и зрителей на площадке у „Миллениума“ будут проходить световое шоу, открытые тренировки, мастер-классы и концертная программа», — рассказали организаторов серии «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу».

Дистанции: 5 и 10 км.

8 августа — вечерний полумарафон «Великий хлебный путь» в Рыбинске

Участники выйдут на дистанцию на закате. Основная часть забега пройдет по Волжской набережной.

Маршрут забега по Золотому кольцу | Источник: «Бегом по Золотому кольцу» / goldenringrun.ruМаршрут забега по Золотому кольцу | Источник: «Бегом по Золотому кольцу» / goldenringrun.ru

Маршрут забега по Золотому кольцу

Источник:

«Бегом по Золотому кольцу» / goldenringrun.ru

Дистанции: 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км, а также командная эстафета 4×5,275 км.

Программа на 8 августа

Площадка проведения: Дворец спорта «Полёт» (адрес: Волжская наб., 40).

  • 15:00 — выдача стартовых пакетов;

  • 16:20 — старт тематического детского забега «Малыши» 300 м;

  • 16:26 — старт «Забега безграничных возможностей» 500 м;

  • 16:34 — старт детского забега 500 м девочки;

  • 16:42 — старт детского забега 500 м мальчики;

  • 16:50 — торжественное открытие;

  • 17:00 — разминка для участников забега на 3 км;

  • 17:15 — старт забега на 3 км;

  • 17:30 — награждение победителей детских забегов на 500 м по возрастным категориям и «Забега безграничных возможностей»;

  • 17:45 — разминка для участников забега «ПСБ 5 КМ»;

  • 18:00 — старт забега «ПСБ 5 КМ»;

  • 18:25 — брифинг «Командной эстафеты»;

  • 18:45 — разминка для участников забегов на 10 км, 21,1 км и «Командная эстафета»;

  • 19:00 — старт забегов на 10 км, 21,1 км и «Командная эстафета»;

  • 19:10 — награждение победителей и призёров забега «ПСБ 5 КМ» в абсолютном зачёте и победителей по возрастным категориям;

  • 20:40 — награждение победителей и призёров забега на 10 км в абсолютном зачёте;

  • 21:00 — награждение победителей забега на 10 км по возрастным категориям;

  • 21:15 — награждение победителей и призёров забега на 21,1 км в абсолютном зачёте;

  • 21:30 — награждение победителей и призёров «Командной эстафеты»;

  • 21:45 — награждение победителей забега на 21,1 км по возрастным категориям и команды-победителя XII Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь» в семейном зачёте;

  • 22:00 — окончание мероприятия.

23 августа — полумарафон «Ростов Великий»

Спортсмены пробегут через Ростовский кремль, локации из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а также вдоль озера Неро.

Дистанции: 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км. Для тех, кто предпочитает командный формат, подготовлена эстафета 3×7,033 км.

Предварительная программа

Площадка проведения: стадион «Спартак» (адрес: улица Каменный Мост, 8, Ростов Великий).

  • 07:00 — выдача стартовых пакетов;

  • 08:25 — торжественное открытие XII Полумарафона «Ростов Великий»;

  • 08:40 — брифинг «Командной эстафеты»;

  • 08:45 — разминка для участников забегов 10 км, 21,1 км и «Командной эстафеты»;

  • 09:00 — старт забегов на 10 км;

  • 09:05 — старт забега на 21,1 км и «Командной эстафеты»;

  • 10:45 — награждение победителей и призёров забега на 10 км в абсолютном зачете;

  • 11:10 — награждение победителей и призеров забега на 21,1 км в абсолютном зачете;

  • 11:20 — награждение победителей и призеров «Командной эстафеты»;

  • 11:30 — награждение победителей забега на 10 км по возрастным категориям;

  • 11:55 — разминка для участников забега «ПСБ 5 КМ»;

  • 12:15 — старт забега «ПСБ 5 КМ»;

  • 12:35 — награждение победителей забега на 21,1 км по возрастным категориям;

  • 12:55 — разминка для участников забега на 3 км;

  • 13:10 — старт забега на 3 км;

  • 13:25 — награждение победителей и призеров забега «ПСБ 5 КМ» в абсолютном зачёте и победителей по возрастным категориям;

  • 13:45 — старт детского забега «Малыши» 300 м;

  • 13:50 — старт «Забега безграничных возможностей» 500 м;

  • 13:58 — старт детского забега 500 м девочки;

  • 14:06 — старт детского забега 500 м мальчики;

  • 14:20 — награждение победителей детских забегов на 500 м по возрастным категориям, «Забега безграничных возможностей» и команды-победителя XII Полумарафона «Ростов Великий» в семейном зачёте.

  • 14:40 -окончание бегового события.

Маршрут забега в Ростове Великом 23 августа | Источник: «Бегом по Золотому кольцу» / goldenringrun.ruМаршрут забега в Ростове Великом 23 августа | Источник: «Бегом по Золотому кольцу» / goldenringrun.ru

Маршрут забега в Ростове Великом 23 августа

Источник:

«Бегом по Золотому кольцу» / goldenringrun.ru

13 сентября — ежегодный Ярославский полумарафон «Золотое кольцо»

В рамках полумарафона в Ярославле также пройдет VII Первенство России на дистанции 10 км среди профессиональных спортсменов. Забег пройдет в сопровождении профессионального экскурсовода, член «Русского географического сообщества» Артема Полухина.

Дистанции: 3, 5, 10, 21,1 км и парная эстафета 2 х 10,550 км. Для детей будет доступна дистанция 500 м.

Ранее мы также рассказывали, что посмотреть в Ярославской области и в Ярославле за один день.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Забег Бегом по Золотому кольцу Полумарафон
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 минута
Если бы из за них центр не перекрывали...что им на стадионах то не бегается всё в центр лезут.
Гость
9 минут
Старты в Ярославле уже брендом стали у бегунов, приезжают и из Москвы и из Иваново Вологды, даже с парнем из Казани как-то общался на полумарафоне
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане
Артем Устюжанин
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Рекомендуем