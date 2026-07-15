Выбирайте дистанцию: публикуем расписание забегов до начала осени в Ярославской области

В Ярославской области пройдут три массовых забега Источник: Пресс-служба «ЗаБег.РФ»

Ярославская область в последние годы стала регионом, который притягивает спортсменов со всей России. Традиционно по выходным в городах Золотого кольца проходят массовые забеги. И это тоже своего рода туризм, только со спортивным уклоном.

Публикуем афишу стартов до конца этого лета и начала осени.

Участвовать в беговых событиях можно только с разрешения врача. Для допуска к старту на любой дистанции необходимо предъявить оригинал или копию (при наличии оригинала) медицинского заключения, оформленного в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144н и других форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях.

Что такое беговой туризм

Само направление стало развиваться еще 12 лет назад. Фишка проста: участники бегут мимо достопримечательностей древних городов.

«Ярославская область стала сердцем российского бегового туризма. За последние 10 лет соревнования проекта „Бегом по Золотому кольцу“ в Ярославле, Рыбинске и Ростове Великом посетили более 114 тысяч участников. По данным исследования серии „Бегом по Золотому кольцу“, 42% спортсменов приезжают на соревнования с семьей (2–3 человека), а 21% — в компании из 3–4 человек», — рассказали организаторы забегов.

Участие в забегах платное, в зависимости от дистанции стоимость варьируется от 2000 до 3200 рублей.

Возрастное ограничение спортивных мероприятий: 6+.

Забеги в Ярославской области

18 июля — «Ночной Ярославль»

Старт начнется уже на закате. Маршрут пройдет по Волжской и Которосльной набережным, рядом с Парком 1000-летия Ярославля, мимо Ярославского музея-заповедника и через парк «Подзеленье».

«На вечернем старте ожидается более 2000 любителей бега. В рамках события также пройдет бесплатный забег на 1 км и детский старт на 500 м. Для болельщиков, участников и зрителей на площадке у „Миллениума“ будут проходить световое шоу, открытые тренировки, мастер-классы и концертная программа», — рассказали организаторов серии «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу».

Дистанции: 5 и 10 км.

8 августа — вечерний полумарафон «Великий хлебный путь» в Рыбинске

Участники выйдут на дистанцию на закате. Основная часть забега пройдет по Волжской набережной.

Маршрут забега по Золотому кольцу Источник: «Бегом по Золотому кольцу» / goldenringrun.ru

Дистанции: 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км, а также командная эстафета 4×5,275 км.

Программа на 8 августа Узнать Площадка проведения: Дворец спорта «Полёт» (адрес: Волжская наб., 40). 15:00 — выдача стартовых пакетов;

16:20 — старт тематического детского забега «Малыши» 300 м;

16:26 — старт «Забега безграничных возможностей» 500 м;

16:34 — старт детского забега 500 м девочки;

16:42 — старт детского забега 500 м мальчики;

16:50 — торжественное открытие;

17:00 — разминка для участников забега на 3 км;

17:15 — старт забега на 3 км;

17:30 — награждение победителей детских забегов на 500 м по возрастным категориям и «Забега безграничных возможностей»;

17:45 — разминка для участников забега «ПСБ 5 КМ»;

18:00 — старт забега «ПСБ 5 КМ»;

18:25 — брифинг «Командной эстафеты»;

18:45 — разминка для участников забегов на 10 км, 21,1 км и «Командная эстафета»;

19:00 — старт забегов на 10 км, 21,1 км и «Командная эстафета»;

19:10 — награждение победителей и призёров забега «ПСБ 5 КМ» в абсолютном зачёте и победителей по возрастным категориям;

20:40 — награждение победителей и призёров забега на 10 км в абсолютном зачёте;

21:00 — награждение победителей забега на 10 км по возрастным категориям;

21:15 — награждение победителей и призёров забега на 21,1 км в абсолютном зачёте;

21:30 — награждение победителей и призёров «Командной эстафеты»;

21:45 — награждение победителей забега на 21,1 км по возрастным категориям и команды-победителя XII Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь» в семейном зачёте;

22:00 — окончание мероприятия.

23 августа — полумарафон «Ростов Великий»

Спортсмены пробегут через Ростовский кремль, локации из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а также вдоль озера Неро.

Дистанции: 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км. Для тех, кто предпочитает командный формат, подготовлена эстафета 3×7,033 км.

Предварительная программа Узнать Площадка проведения: стадион «Спартак» (адрес: улица Каменный Мост, 8, Ростов Великий). 07:00 — выдача стартовых пакетов;

08:25 — торжественное открытие XII Полумарафона «Ростов Великий»;

08:40 — брифинг «Командной эстафеты»;

08:45 — разминка для участников забегов 10 км, 21,1 км и «Командной эстафеты»;

09:00 — старт забегов на 10 км;

09:05 — старт забега на 21,1 км и «Командной эстафеты»;

10:45 — награждение победителей и призёров забега на 10 км в абсолютном зачете;

11:10 — награждение победителей и призеров забега на 21,1 км в абсолютном зачете;

11:20 — награждение победителей и призеров «Командной эстафеты»;

11:30 — награждение победителей забега на 10 км по возрастным категориям;

11:55 — разминка для участников забега «ПСБ 5 КМ»;

12:15 — старт забега «ПСБ 5 КМ»;

12:35 — награждение победителей забега на 21,1 км по возрастным категориям;

12:55 — разминка для участников забега на 3 км;

13:10 — старт забега на 3 км;

13:25 — награждение победителей и призеров забега «ПСБ 5 КМ» в абсолютном зачёте и победителей по возрастным категориям;

13:45 — старт детского забега «Малыши» 300 м;

13:50 — старт «Забега безграничных возможностей» 500 м;

13:58 — старт детского забега 500 м девочки;

14:06 — старт детского забега 500 м мальчики;

14:20 — награждение победителей детских забегов на 500 м по возрастным категориям, «Забега безграничных возможностей» и команды-победителя XII Полумарафона «Ростов Великий» в семейном зачёте.

14:40 -окончание бегового события.

Маршрут забега в Ростове Великом 23 августа Источник: «Бегом по Золотому кольцу» / goldenringrun.ru

13 сентября — ежегодный Ярославский полумарафон «Золотое кольцо»

В рамках полумарафона в Ярославле также пройдет VII Первенство России на дистанции 10 км среди профессиональных спортсменов. Забег пройдет в сопровождении профессионального экскурсовода, член «Русского географического сообщества» Артема Полухина.

Дистанции: 3, 5, 10, 21,1 км и парная эстафета 2 х 10,550 км. Для детей будет доступна дистанция 500 м.