Как девушка из станицы попала в список Forbes и стала известной на всю Россию. Удивительная история Олеси Иванченко

Олеся Иванченко Источник: losenok95 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Олеся Иванченко — звезда, которая прошла путь от КВН и стендапа и стала одним из самых узнаваемых лиц российского телевидения и соцсетей. Сейчас Иванченко — ведущая популярного шоу «Натальная карта» (18), но это далеко не единственное, чем она прославилась в интернете. О том, как 30-летняя девушка из кубанской станицы попала на ТВ, вошла в список Forbes и стала главной героиней ремейка сериала «Моя прекрасная няня» — в материале 93.RU.

Кто такая Олеся Иванченко?

Олеся Иванченко родилась 25 августа 1995 года в станице Калужской Краснодарского края. Ее родители — Алена и Евгений Иванченко. С детства Олеся была активной и любознательной. Семья поддерживала ее творческие увлечения, но при этом настаивала на серьезном образовании. Позже девушка поступила в Кубанский государственный университет. Выбранное направление — история, социология и международные отношения.

Сейчас Олесю можно увидеть во многих популярных интернет-шоу, от проектов во «ВКонтакте» до подкаста Джарахова Источник: losenok95 / T.me

Во время учебы Олеся играла за команду КВН в КубГУ. С 2015 по 2017 годы Иванченко выступала в телевизионной премьер-лиге, Международной лиге в Минске и Центральной Краснодарской лиге.

После КВН Олеся переключилась на стендап и постепенно начала появляться в телевизионных проектах. В 2020 году она выступила в «Comedy Баттл» с монологом «Как воспитать парня» и прошла дальше, хотя проект и не стал для нее конечной точкой. Затем Олеся выступала в «Открытом микрофоне», участвовала в разных проектах ТНТ, а также работала в «Женской сборной» в шоу «Игра».

+1

Позже та же команда продолжила существовать в проекте «Концерты», но там уже не надо было соревноваться. Так Иванченко и стала профессиональным стендап-комиком. Кроме того, она была соведущей YouTube-шоу «Больно смешно» на канале «Женский комедийный».

«Натальная карта»

Именно «Натальная карта» сделала Олесю Иванченко знаменитой для широкой аудитории. Это YouTube-шоу девушка ведет совместно с Дмитрием Журавлевым с 2023 года. Формат строится вокруг натальной карты гостя — схемы положения планет и знаков на момент рождения. Карту составляет Олеся Иванченко самостоятельно, а ее соведущий выступает в роли скептика. В каждом выпуске много шуток, а среди знаменитых гостей — Дима Билан, Тимати, Антон Шастун, Варвара Щербакова и другие.

Олеся Иванченко — главная звезда шоу «Натальная карта», она верит в мистику, а ее соведущий — Дмитрий Журавлев — нет. Каждый доказывает свою правоту гостю, а он уже сам решает, кому верить Источник: losenok95 / T.me

Обычно главная роль в шоу отводится гостю — известному артисту, блогеру, комику или медийному лицу. Дальше ведущие последовательно обсуждают черты характера, отношения, карьеру, сильные и слабые стороны. А сложные астрологические формулировки Иванченко и Журавлев стараются объяснить простым языком. При этом гость сам выбирает, чью сторону ему принять и поверить ли в прогноз от звезд.

Съемки выпуска Источник: losenok95 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В июле 2026-го съемки шоу прошли в Краснодаре. Амфитеатр парка Галицкого оказался почти полностью заполнен зрителями, а гостем стал актер и телеведущий Азамат Мусагалиев.

Скандал с Артемием Лебедевым

Скандал вокруг выпуска «Натальной карты» с Артемием Лебедевым разгорелся после эпизода, в котором он отвечал на вопросы Олеси Иванченко резко, односложно и, по реакции зрителей, довольно провокационно. В итоге всё дошло до того, что Олеся расплакалась прямо в кадре, а сам эпизод вызвал мощную волну обсуждений в соцсетях.

Выпуск «Натальной карты» с Артемием Лебедевым вызвал слезы ведущей и волну критики в Cети Источник: temalebedev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Многие зрители встали на сторону Иванченко и сочли поведение Лебедева грубым и унизительным. Сам выпуск стал одним из самых скандальных в истории шоу.

Артемий Лебедев — известный российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник. Он прославился своим эпатажным поведением, острыми, часто провокационными высказываниями на разные темы и прямым, неформальным стилем общения. Он стал гостем в 58-м выпуске шоу «Натальная карта».

«Друзья, раз такая пошла пьянка, то считаю нужным дать комментарий. Вижу большую вовлеченность и благодарю всех за поддержку. Вот такой случился выпуск. Наверное, самый сложный для меня за всю историю нашего шоу. Реакция разная, и это нормально, но вы меня извините, а с чего вообще мне должно было хватать выдержки? Я не солдат во время строевой подготовки, я женщина. И да, я эмоциональна.

Говорила Артемию и готова сказать публично — было очень тяжело. Ты две недели готовишься, пытаешься зайти в какую-то глубину героя, проделываешь большую работу, которая обесценивается примерно каждую секунду. Да, это шоу, но я тоже живой человек, который имеет право на любую живую реакцию. На Артемия никаких обид я не держу, мой личный принцип в таких ситуациях — не случилось. И так тоже бывает. Всех благодарю!» — написала Иванченко в своем Telegram-канале.

Список Forbes

В 2024 году Издание Forbes опубликовало лонг-лист из номинантов ежегодного рейтинга «30 до 30». В список попадают 100 перспективных россиян из разных сфер, кто к 30 годам успел сделать карьеру, стать известным и получить уважение в профессиональном сообществе.

Лонг-лист рейтинга «30 до 30» формируют эксперты из разных сфер. После его публикации на сайте издания начинается отрытое голосование, по итогам которого будут выбраны три лауреата в каждой из 10 категорий.

В числе номинантов оказались и Олеся Иванченко. Она была представлена как блогер и комик, тогда ей было 28 лет. Forbes позже отдельно отметил, что именно в 2024 году она стала победительницей этого рейтинга в своей категории.

Издание отметило, что один из самых популярных выпусков шоу с Антоном Шастуном набрал около 10 миллионов просмотров.

В главных ролях российского комедийного сериала «Няня Оксана» снялись Олеся Иванченко (Оксана) и Виктор Хориняк (Иван Самсонов) Источник: PREMIER

Как Олеся стала актрисой

«Няня Оксана» — это российский комедийный сериал, премьера которого состоялась в сентябре 2025 года на телеканале «Пятница». Главная героиня — девушка из Краснодара, которая приезжает в Москву к жениху, но узнает, что он женат, и устраивается работать няней к столичному ресторатору с тремя детьми. Сериал является ремейком «Моей прекрасной няни» 2004 года.

Съемки «Няни Оксаны» были важны для Олеси Иванченко, ведь это ее первый большой художественный проект. Съемки проходили сразу в двух городах — Краснодаре и Москве. На площадке у Иванченко было около 60 смен. Перед этим девушке приходилось работать над речью и даже обращаться к психологу, чтобы выдержать нагрузку.

Это первая крупная роль Иванченко на телевидении Источник: rutube.ru

По словам режиссера Евгении Абдель-Фаттах, выбор актрисы был одной из самых сложных задач, и Олеся приходила на пробы дважды. Режиссер объясняла, что ей нужна была не просто профессиональная актриса, а человек, который сможет передать легкость и естественность героини.

Иванченко стала новой Заворотнюк Источник: «Пятница» (16+)

«Глупо скрывать, что продюсеры рискнули взять непрофессиональную актрису просто потому, что я попала в образ своей органикой. Так что меня действительно попросили не играть, а быть собой. А это оказалось сложно! Одно дело быть собой в импровизации, совсем другое — когда у нас реприза», — рассказала Олеся в интервью «Кинопоиску».

Личная жизнь

Личную жизнь Иванченко очень много обсуждают в соцсетях, хотя сама старается высказываться об этом аккуратно. С 2023 года девушка состоит в отношениях с комиком и импровизатором Максимом Зайцем (настоящее имя — Максим Загайский), детей у пары нет.

Олесе Иванченко 30 лет Источник: losenok95 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Иванченко сама составляла натальную карту будущего партнера, когда они только познакомились. По ее собственным словам, отношения устроены довольно практично: в ряде интервью она рассказывала, что зарабатывает больше, но финансовое участие партнера для нее важно, и она ценит Максима.

Олеся Иванченко с молодым человеком Источник: losenok95 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Иванченко не раз говорила, что ей сложно отказывать людям и выстраивать личные границы, но она этому учится. Она признавалась, что никогда не страдала от нехватки мужского внимания, но при этом ей непросто было найти партнера, который бы совпадал с ее ритмом и образом жизни.