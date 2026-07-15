«В Америке такого не встретишь»: как португалец, побывавший в 42 странах, влюбился в Россию и остался тут

Рассказываем историю Мартима Рего из Португалии Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Мартим Рего приехал в Тюмень в ноябре прошлого года и искренне влюбился в этот город. Он поражен ее компактностью, любит прогуливаться по центру и на набережной. Также он удивился огромному количеству детских площадок.

Португалец пожил в разных частях света. Работал и учился в родной стране, жил в Англии, Соединенных Штатах Америки, в общей сложности побывал в 42 странах. По его словам, в России очень безопасно.

«На улице дети могут играть вообще без проблем. В Англии, Португалии, Америке этого просто невозможно представить. Еще о безопасности: вот у меня есть камера, здесь я могу спокойно с ней идти, и у меня никто ничего не украдет. Немыслимо», — поражается Мартим.

Восхищается португалец и русскими людьми. Он говорит, что с ним всегда были честны, никогда не врали и не улыбались в глаза, а потом за спиной делали что-то плохое.

Чем еще зацепило иностранца в России — в видео выше .