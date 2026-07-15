НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 749мм 68%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,96
EUR 88,91
Видео смертельного ДТП
Мэр о бензине
Какие новостройки будут дорожать
Автобус сбил девушку
Здесь был Пушкин
Убил кошку
Отказаться от авто?
Что нашли в реке
Кинозвезда в Ярославле
Страна и мир «В Америке такого не встретишь»: как португалец, побывавший в 42 странах, влюбился в Россию и остался тут

«В Америке такого не встретишь»: как португалец, побывавший в 42 странах, влюбился в Россию и остался тут

Чем его поразила страна, смотрите в видео

138

Рассказываем историю Мартима Рего из Португалии

Источник:

Илья Чикотин / 72.RU

Мартим Рего приехал в Тюмень в ноябре прошлого года и искренне влюбился в этот город. Он поражен ее компактностью, любит прогуливаться по центру и на набережной. Также он удивился огромному количеству детских площадок.

Португалец пожил в разных частях света. Работал и учился в родной стране, жил в Англии, Соединенных Штатах Америки, в общей сложности побывал в 42 странах. По его словам, в России очень безопасно.

«На улице дети могут играть вообще без проблем. В Англии, Португалии, Америке этого просто невозможно представить. Еще о безопасности: вот у меня есть камера, здесь я могу спокойно с ней идти, и у меня никто ничего не украдет. Немыслимо», — поражается Мартим.

Восхищается португалец и русскими людьми. Он говорит, что с ним всегда были честны, никогда не врали и не улыбались в глаза, а потом за спиной делали что-то плохое.

Чем еще зацепило иностранца в России — в видео выше.

Сейчас Мартим активно ищет работу, рассылает резюме и хотел бы заниматься фотографией. Из Тюмени уезжать он не планирует.

ПО ТЕМЕ
Павел КрасоткинПавел Красоткин
Павел Красоткин
журналист
Иностранец Португалия Любовь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
5 минут
Не допускать скопления в одной местности мигрантов из одной страны. Чтобы никаких диаспор!
Гость
27 минут
А что у нас с дальневосточным гектаром, много ли клубники вырастили?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Мнение
Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Рекомендуем