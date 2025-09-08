Собирали лакомые федеральные проекты: что за компания будет строить третий мост через Волгу в Ярославле

Что за компания будет заниматься строительством третьего моста через Волгу Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Власти в Ярославле подписали контракт на начало строительства третьего моста через Волгу. Первый этап работ будет выполнять ООО «Трансстроймеханизация», запросившая 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей.

Ранее московская компания бралась за другие крупные федеральные проекты. В этом тексте рассказываем, что известно о фирме, которая ворочает миллиардами.

Выручка исчисляется миллиардами

ООО «Трансстроймеханизация» было образовано в 2005 году. Компания зарегистрирована в Москве, основное направление работы — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Генеральный директор компании — Денис Воронкин. Единственным владельцем указано АО «Дороги и мосты». Данные об акционерах не раскрываются.

В 2024 году выручка компании «Трансстроймеханизация» составила 142,6 млрд рублей. Чистая прибыль после всех расходов — 724,5 млн.

Сам дивизион «Дороги и мосты» входит в инфраструктурный холдинг АО «Группа компаний „Нацпроектстрой“. Последний по данным наших коллег из „Фонтанки.ру“ был создан миллиардером Аркадием Ротенбергом и ВЭБ. В 2023 году СМИ сообщили о продаже доли ВЭБ группе „1520“ Алексея Крапивина, который до этого лично владел небольшой долей в холдинге.

По задумке предпринимателей «Нацпроектстрой» должен был стать крупнейшим игроком в инфраструктурном строительстве и получить возможность выхода на международный рынок. В сентябре актуальный портфель заказов холдинга оценивали в один триллион рублей. А выручка к концу года по расчетам должна была составить больше 700 млрд рублей.

Где будет расположен третий мост через Волгу в Ярославле Источник: «Трансстроймеханизация»

Брались за крупные проекты по всей России

В случае с «Трансстроймеханизацией» управляющие компании не теряли времени зря. Судя по данным сервиса «Контур.Фокус» за время работы компании, она выиграла аукционы на 147 млрд рублей. В целом, с фирмой заключили контрактов больше, чем на 400 миллиардов рублей.

Компания берется за действительно крупные и дорогостоящие проекты. Например, она занималась строительством участка трассы М-12 до Екатеринбурга в Пермском крае, выполняла третий этап строительства скоростной дороги «Москва — Санкт-Петербург», входящей в платную трассу М-11, строила участок федеральной трассы М-12 «Москва — Казань», занимались реконструкцией трассы М-4 «Дон» и многим другим.

За капитальный ремонт участка трассы М-9 «Балтия» в Тверской области протяженностью 14,9 км, в 2012 году компания получила 1,4 млрд рублей. Уже в 2025 году за работы на других участках этой же трассы компания запросила больше 10,7 млрд рублей. А в 2020 году «Интерфакс» сообщал, что «Трансстроймеханизации» достался самый дорогостоящий контракт на строительство участка трассы М-12 за 123,2 млрд рублей.

За строительство и реконструкцию участков трассы М-5 «Урал» «Трансстроймеханизация» запросила 20,6 млрд рублей. Указано, что контракт частично исполнен, при этом он действует до декабря 2028 года. Еще 56,7 млрд фирма должна получить за второй этап работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию дороги А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь».

От дорог — к аэропортам

«Трансстроймеханизация» не ограничивается ремонтом, строительством автомобильных дорог и благоустройством территорий. Большие деньги компания зарабатывает и на реконструкции аэропортов. В списке сданных объектов «Трансстроймеханизации» — работы в Шереметьево, норильском аэропорту, нижегородском, воронежском, хабаровском и других.

«Наша компания предлагает комплексный подход к реализации аэропортовых проектов. Мы выполняем: строительство взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов, возведение и реконструкцию пассажирских и грузовых терминалов, обустройство инженерных сетей, систем освещения и навигации, строительство ангаров, технических и административных зданий, ландшафтное благоустройство и обустройство прилегающих территорий», — говорится на сайте «Трансстроймеханизации».

В 2018 году Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор при строительстве нескольких аэропортов и взлетно-посадочных полос. Об этом сообщали журналисты «РИА Новости». Общий доход, по подсчетам ведомства, мог составить около 25 млрд рублей.

Картельный сговор в «Госзакупках» — схема, при которой участники рынка незаконно объединяются в группы, чтобы иметь возможность контролировать стоимость контрактов и избегать конкуренции. Таким образом они выполняют работы по заранее оговоренным ценам, искусственным образом лишая другие компании возможности получить контракты.

Компании признали вину

Дело было возбуждено в отношении ПАО «Трансстроймеханизация» и ЗАО «Трест Камдорстрой». В «РБК» рассказывали, что речь шла о московском Шереметьево, международных аэропортах в Нижнем Новгороде, Воронеже, Хабаровске, Волгограде и Южно-Сахалинске.

Позже стало известно, что обе компании признали виновными в сговоре. По словам представителя ФАС, фирмы признали вину и воспользовались программой смягчяения.

«Программа смягчения предполагает освобождение от ответственности компании, которая первой созналась в участии в картеле и предоставила информацию, которой ФАС не располагала. Второй компании будет смягчена административная ответственность», — привели журналисты «РБК» ответ антимонопольной службы.

Как объясняла юрист, в случае, когда участники картеля признают вину, с первой компании снимается ответственность, а вторая получает сокращенный штраф.

Иски из-за срывов сроков сдачи работ

В 2020 году Росавиация отсудила у «Трансстроймеханизации» 870 млн рублей. Об этом сообщали журналисты «РИА Новости Недвижимость».

Причиной разбирательства стал контракт, заключенный еще в 2015 году. «Трансстроймеханизация» должна была провести реконструкцию аэропортового комплекса «Новый» в Хабаровске. Успеть сдать работы фирме было необходимо до 1 декабря 2015 года, но компания этого не сделала. Тогда Росавиация подала иск о взыскании с подрядчика неустойки.

Суд полностью удовлетворил иск. Росавиация же направила еще 14 исков к компании на сумму больше 1,3 млрд рублей. Они касались работ по реконструкции аэропортов. В том числе «Шереметьево» и комплекса в Нижнем Новгороде.

Что сейчас?

Сейчас «Трансстроймеханизация» занимается актуальными контрактами, в том числе строительством моста через Волгу в Ярославле. Как сообщили представители фирмы, к работам будет привлечен филиал АО «Дороги и Мосты» Мостоотряд-6, входящий в «Нацпроектстрой».