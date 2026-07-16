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Развлечения Тест Только тот, кто вырос в 90-е, ответит на 10 из 10. А вам слабо?

Только тот, кто вырос в 90-е, ответит на 10 из 10. А вам слабо?

Ностальгический тест

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Девяностые для вас окутаны смогом или вы ясно помните их как вчера? | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RUДевяностые для вас окутаны смогом или вы ясно помните их как вчера? | Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Девяностые для вас окутаны смогом или вы ясно помните их как вчера?

Источник:

Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Аромат растворимого «Инвайта», шипение зажеванной аудиокассеты и суровый взгляд парней в спортивных костюмах у подъезда. Девяностые не просто сменили цифру в календаре, они создали параллельную вселенную со своими законами, модой и языком. Сегодня этот уникальный шифр кажется зумерам марсианским наречием, но для тех, кто выжил на улицах тех лет, это был пропуск в мир уважения и крутизны. Готовы смахнуть пыль со старых воспоминаний и проверить свою уличную закалку? Пройдите этот тест и выясните прямо сейчас: вы по-прежнему авторитетный хозяин района, способный разрулить любой вопрос, или современный мир окончательно вас «одомашнил»?

ТестПройден 4 раза
1 / 10

Что означало популярное выражение «забить стрелку»?

  • Выиграть партию в дворовом футболе

  • Сделать модную татуировку со стрелой

  • Опоздать на свидание из-за сломавшихся часов

  • Назначить встречу (обычно для разборок)

2 / 10

Кого в те времена называли «челноками»?

  • Мелких торговцев, возивших вещи тюками из-за границы на продажу

  • Спортсменов, занимавшихся академической греблей

  • Подростков, которые постоянно прогуливали уроки в школе

  • Космонавтов, летавших на многоразовых кораблях типа «Буран»

3 / 10

Если парень гордо говорил, что у него есть «мотор», что это значило?

  • Ему сделали операцию по установке кардиостимулятора

  • Он купил себе самый современный кассетный плеер

  • У него появился собственный автомобиль

  • Он установил дома новый импортный холодильник

4 / 10

Если девушка говорила, что парень ее «прокатил», что это значило?

  • Он пригласил ее на танец на дискотеке

  • Он ее обманул

  • Он оплатил за нее проезд в автобусе

  • Он покатал ее на своем новом «моторе»

5 / 10

Что на сленге 90-х означал глагол «динамить»?

  • Зарабатывать много денег нечестным путем

  • Громко слушать музыку на всю улицу

  • Быстро бегать или активно заниматься спортом

  • Обманывать, не приходить на назначенную встречу или свидание

6 / 10

Кто такой «новый русский» в представлении людей той эпохи?

  • Новорожденный ребенок, родившийся после распада СССР

  • Политик, выступающий за кардинальные реформы

  • Богатый человек, быстро сделавший состояние, часто безвкусный

  • Эмигрант, который только что вернулся в Россию из США

7 / 10

Что на сленге 90-х означало слово «крыша»?

  • Модная прическа с начесом

  • Кепка-восьмиклинка

  • Верхняя палуба круизного теплохода

  • Защита бизнеса за деньги

8 / 10

А если говорили «крышу сносит», какое явление имели ввиду?

  • Головная боль из-за перемены погоды

  • Потерю самообладания

  • Процесс банкротства крупного бизнесмена

  • Лишение покровительства

9 / 10

Кто такой «пассажир» на языке уличных компаний?

  • Случайный, наивный или посторонний человек

  • Постоянный клиент валютных обменников

  • Фанат группы «Сектор Газа»

  • Человек, который всегда ездит на электричках без билета

10 / 10

Какую вещь в девяностые называли «мыльницей»?

  • Первый громоздкий сотовый телефон

  • Музыкальный плеер, который быстро ломался

  • Фотоаппарат

  • Пластиковую подставку под кассеты

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест 90-е годы Ностальгия Сленг Развлечение
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