Только тот, кто вырос в 90-е, ответит на 10 из 10. А вам слабо?

Аромат растворимого «Инвайта», шипение зажеванной аудиокассеты и суровый взгляд парней в спортивных костюмах у подъезда. Девяностые не просто сменили цифру в календаре, они создали параллельную вселенную со своими законами, модой и языком. Сегодня этот уникальный шифр кажется зумерам марсианским наречием, но для тех, кто выжил на улицах тех лет, это был пропуск в мир уважения и крутизны. Готовы смахнуть пыль со старых воспоминаний и проверить свою уличную закалку? Пройдите этот тест и выясните прямо сейчас: вы по-прежнему авторитетный хозяин района, способный разрулить любой вопрос, или современный мир окончательно вас «одомашнил»?
Что означало популярное выражение «забить стрелку»?
Выиграть партию в дворовом футболе
Сделать модную татуировку со стрелой
Опоздать на свидание из-за сломавшихся часов
Назначить встречу (обычно для разборок)
Кого в те времена называли «челноками»?
Мелких торговцев, возивших вещи тюками из-за границы на продажу
Спортсменов, занимавшихся академической греблей
Подростков, которые постоянно прогуливали уроки в школе
Космонавтов, летавших на многоразовых кораблях типа «Буран»
Если парень гордо говорил, что у него есть «мотор», что это значило?
Ему сделали операцию по установке кардиостимулятора
Он купил себе самый современный кассетный плеер
У него появился собственный автомобиль
Он установил дома новый импортный холодильник
Если девушка говорила, что парень ее «прокатил», что это значило?
Он пригласил ее на танец на дискотеке
Он ее обманул
Он оплатил за нее проезд в автобусе
Он покатал ее на своем новом «моторе»
Что на сленге 90-х означал глагол «динамить»?
Зарабатывать много денег нечестным путем
Громко слушать музыку на всю улицу
Быстро бегать или активно заниматься спортом
Обманывать, не приходить на назначенную встречу или свидание
Кто такой «новый русский» в представлении людей той эпохи?
Новорожденный ребенок, родившийся после распада СССР
Политик, выступающий за кардинальные реформы
Богатый человек, быстро сделавший состояние, часто безвкусный
Эмигрант, который только что вернулся в Россию из США
Что на сленге 90-х означало слово «крыша»?
Модная прическа с начесом
Кепка-восьмиклинка
Верхняя палуба круизного теплохода
Защита бизнеса за деньги
А если говорили «крышу сносит», какое явление имели ввиду?
Головная боль из-за перемены погоды
Потерю самообладания
Процесс банкротства крупного бизнесмена
Лишение покровительства
Кто такой «пассажир» на языке уличных компаний?
Случайный, наивный или посторонний человек
Постоянный клиент валютных обменников
Фанат группы «Сектор Газа»
Человек, который всегда ездит на электричках без билета
Какую вещь в девяностые называли «мыльницей»?
Первый громоздкий сотовый телефон
Музыкальный плеер, который быстро ломался
Фотоаппарат
Пластиковую подставку под кассеты