Только тот, кто вырос в 90-е, ответит на 10 из 10. А вам слабо?

Аромат растворимого «Инвайта», шипение зажеванной аудиокассеты и суровый взгляд парней в спортивных костюмах у подъезда. Девяностые не просто сменили цифру в календаре, они создали параллельную вселенную со своими законами, модой и языком. Сегодня этот уникальный шифр кажется зумерам марсианским наречием, но для тех, кто выжил на улицах тех лет, это был пропуск в мир уважения и крутизны. Готовы смахнуть пыль со старых воспоминаний и проверить свою уличную закалку? Пройдите этот тест и выясните прямо сейчас: вы по-прежнему авторитетный хозяин района, способный разрулить любой вопрос, или современный мир окончательно вас «одомашнил»?