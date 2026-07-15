В Госдуме хотят выплатить 13-ю пенсию в этом году: новости 15 июля

Предновогодняя пенсия будет выплачиваться всем работающим и неработающим пенсионерам Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 июля.

ФНС напомнили о сроках уплаты налога

Люди, подавшие налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за доходы, полученные в 2025 году, должны оплатить налог до 15 июля включительно. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе РФ (ФНС).

Налоговая декларация 3‑НДФЛ — это документ, в котором гражданин указывает свои доходы и их источники, произведенные расходы, а также налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Декларацию подают в налоговые органы для учета доходов гражданина и получения налоговых вычетов.

Обычно налог на доходы удерживается автоматически, например, работодателем при выплате зарплаты. Однако если у гражданина есть доходы, освобождённые от налогообложения, он обязан самостоятельно рассчитать и уплатить НДФЛ. Декларацию 3-НДФЛ необходимо подавать в следующих случаях:

при продаже недвижимости, находившейся в собственности менее минимального срока владения;

при получении в дар от физических лиц (не близких родственников) недвижимости, транспортных средств, акций или долей;

при получении доходов от физических лиц и организаций без участия налогового агента, например, при сдаче квартиры в аренду;

при выигрыше денежного приза в лотерее;

при получении доходов из-за границы.

Декларацию нужно подать до 30 апреля, а уплатить налог по ней — до 15 июля. С 16 июля за каждый просроченный день начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

Для уплаты налога можно сформировать платёжный документ онлайн через электронный сервис «Уплата налогов и пошлин», личный кабинет налогоплательщика или индивидуального предпринимателя, а также с помощью мобильного приложения «Налоги ФЛ».

Люди, лишившиеся жилья, получат выплаты

В июле правительство России внесло изменения в список типовых государственных и муниципальных услуг. В него добавили назначение выплат по утрате и ремонту жилья после чрезвычайных природных или техногенных ситуаций и терактов.

Эти выплаты будут назначать на покупку или строительство новой недвижимости. Если же жилье сильно пострадало, но не разрушилось, владелец сможет получить деньги на проведение капитального ремонта. Распоряжение об этом 9 июля подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Типовые госуслуги — это социально значимые услуги, которые оказываются гражданам по одному стандарту на всей территории РФ. Перечень действует с 2019 года. Как получить услуги: онлайн через региональные порталы или федеральный портал госуслуг;

через МФЦ;

обратиться в государственное учреждение, ответственное за выбранную услугу.

Таксисты в Турции угрожают туристам

Таксисты в турецком Бодруме все чаще конфликтуют с туристами, использующими приложения для заказа автомобилей, и ситуация доходит до угроз и драк между водителями. Об этом сообщил туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

По его словам, туристы, заказывающие такси через Uber, сталкиваются с угрозами и попытками пересаживания в другие машины. Так, турецкий бизнесмен Хакан Караманлы, генеральный директор Tam Finans, вызвал такси через Uber от отеля Divan Bodrum. Однако примерно через 100 метров его путь преградило такси со стоянки в районе Тюркбюкю. Водитель пытался пересадить Караманлы в другой автомобиль, оскорблял его и требовал сообщить домашний адрес.

Беке отметил, что в этом туристическом сезоне напряженность вокруг сервисов заказа автомобилей значительно возросла. Некоторые традиционные таксисты негативно реагируют на работу цифровых платформ и пытаются препятствовать их использованию.

Туристы все чаще жалуются на высокие цены в обычных такси. Иностранцам нередко называют стоимость, превышающую стандартные тарифы, в то время как приложения позволяют заранее узнать цену и избежать таких ситуаций.

Конфликты между водителями негативно влияют на репутацию Бодрума как популярного курорта Турции. Отдыхающие рассчитывают на безопасный и комфортный отдых, но становятся свидетелями ссор, угроз и препятствий со стороны водителей, сотрудничающих с цифровыми сервисами.

Представители туристической отрасли выступают за развитие современных сервисов, обеспечивающих прозрачное ценообразование и конкуренцию. Однако транспортный сектор в основном поддерживает традиционных таксистов, что затрудняет решение проблемы, передают РИА «Новости».

Поезд попал в огненное кольцо в Канаде

В сети завирусилось видео поезда, попавшего в огненное кольцо лесного пожара в Канаде. Из кабины машиниста видно, как пламя буквально охватывает локомотив и путь перед ним.

Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Это произошло в районе населенного пункта Армстронг на северо-западе Онтарио. Бригада покинула локомотив и смогла выйти из зоны пожара пешком, никто не пострадал, сообщает Free Press Journal.

Полиция провинции Онтарио (OPP) подтвердила, что три поезда, перевозившие легковоспламеняющиеся материалы, были остановлены и размещены на безопасном участке недалеко из-за лесных пожаров в этом районе.

Сейчас на севере Онтарио полыхают десятки лесных пожаров. Огонь распространяется из-за засухи, аномальной жары и сильного ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию в нескольких населенных пунктах и полностью запретили разведение открытого огня.

Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Запретят ли в России Apple из-за нарушения законов

15 июля заканчивается срок, установленный ФАС для Apple по устранению нарушений российского законодательства, включая предустановку отечественных ПО и поисковых систем на iOS-устройствах. В случае невыполнения требований ФАС может наложить штраф до 4 миллиардов рублей.

Эксперты считают, что вероятность выполнения требований невелика из-за незначительного размера российского рынка для Apple и ее готовности отстаивать свои интересы. Политика компании в России больше связана с санкциями США, чем с коммерческими интересами.

Владельцы iPhone уже столкнулись с ограничениями: перестал работать Apple Pay, исчезли приложения российских банков и компаний, ограничился доступ к сервисам. Однако полная блокировка Apple в России маловероятна, так как это создаст больше неудобств для граждан, чем для компании.

На фоне ограничений вырос рынок посреднических услуг и мошеннических схем. Претензии ФАС касаются компании, а не пользователей.

Привязку банковских карт для пробных подписок хотят запретить

Онлайн-сервисам хотят запретить требовать привязку банковской карты для оформления бесплатного пробного периода. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы во главе с Борисом Чернышовым и направили обращение по этому поводу в Министерство цифрового развития России.

Нередко пользователи онлайн-кинотеатров, образовательных платформ и других сервисов получают доступ к пробной подписке только после привязки банковской карты. Когда бесплатный период заканчивается, то многие забывают отменить подписку, и сервис автоматически начинает списывать деньги.

Авторы инициативы считают, что такие платежи долгое время могут оставаться незамеченными среди других банковских операций. Из-за чего пользователи месяцами оплачивают услуги, которыми уже не пользуются.

Чернышов призывает отказаться от обязательной привязки банковской карты для бесплатного доступа к сервисам. В качестве альтернативы он предложил подтверждать личность можно с помощью номера телефона или учетной записи на портале «Госуслуги». Это позволит пользователю самостоятельно принимать решение о переходе на платную подписку.

В магазинах начнут тщательнее контролировать качество товаров

С 1 сентября магазины должны будут тщательнее отслеживать качество товаров. За просрочку автоматически последуют штрафы, заявил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») Михаил Дубин.

Речь идет о том, что в стране разрабатывают автоматическое начисление штрафов для продавцов просроченной продукции, подлежащей маркировке. Они будут работать по аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически.

«С 1 сентября автоштрафы затронут те товарные группы, где есть срок годности — прежде всего продукты питания… И для всех товарных групп, где предусмотрен срок годности, — это продажа просроченного товара», — сообщил он в разговоре с РИА «Новости».

По его словам, система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган на подписание. После этого постановление переходит в личный кабинет организации-нарушителя на портале «Госуслуги», а затем налагается штраф.

Цены на домашний интернет выросли

В стране подорожал домашний интернет. Это выявила компания «ТМТ Консалтинг».

В первом полугодии 2026 года тарифы увеличились на 8–10% по сравнению с концом прошлого года. «Ростелеком» поднял часть тарифов примерно на 60 рублей, а крупнейший независимый интернет-провайдер «Эр-Телеком Холдинг» — примерно на 100 рублей. Тем самым темпы роста расценок ускорились по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают, что на стоимость телекоммуникационных услуг влияют удорожание оборудования, рост арендных платежей и тарифов на электроэнергию, а также увеличение расходов на фонд оплаты труда. Вместе с этим на росте тарифов сказались увеличение спроса на фиксированный интернет из-за перебоев с мобильным доступом и изменение НДС. Во втором полугодии тарифы могут увеличиться еще на 12–15%, передают «Известия».

Пенсионный возраст могут увеличить

Пенсионный возраст в России может быть увеличен еще на пять лет для мужчин и женщин. С таким прогнозом выступил экономист Александр Разуваев.

По его словам, этому способствует демография. На этом фоне в будущем станет проблематично выплачивать пенсии.

«В Советском Союзе на одного пенсионера приходилось восемь работающих, сейчас — два. Исходя из демографической ситуации, все будет только ухудшаться. Пенсионный возраст будут повышать, обосновывая это ростом продолжительности жизни. Думаю, еще пять лет легко могут добавить и мужчинам, и женщинам», — прокомментировал Разуваев в разговоре с «Абзацем».

Для пенсионеров хотят ввести дополнительные выплаты перед Новым годом

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, совместно с Партией пенсионеров, выступил с предложением о введении «13-й пенсии», которая будет выплачиваться перед Новым годом. Соответствующий законопроект был внесен Свинцовым в Государственную Думу, и документ уже доступен в распоряжении ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в преддверии новогодних праздников многие граждане сталкиваются с значительными расходами на подарки и праздничные угощения. В связи с этим, социально уязвимые категории населения, включая пенсионеров, особенно нуждаются в поддержке со стороны государства. Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом, по мнению авторов законопроекта, позволит пенсионерам достойно отметить этот важный праздник.

Согласно инициативе, предновогодняя пенсия будет выплачиваться всем работающим и неработающим пенсионерам, получающим страховые пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и военные пенсии. Размер выплаты будет равен ежемесячной пенсии каждого гражданина, отметил Свинцов.