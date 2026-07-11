Идеальное дрожжевое тесто: воздушное и без капризов — пошаговый рецепт

Многие боятся возиться с дрожжами, думая, что это долго и сложно. Но на самом деле живое тесто любит только две вещи: тепло и спокойствие. Делимся базовым «золотым» рецептом, который никогда не подводит. Речь про опарный метод — он чуть дольше, но результат во сто раз пышнее, чем при безопарном замесе. Из этого теста можно печь всё: от куличей до пиццы, от пирожков до сладких плюшек.