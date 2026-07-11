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Еда Что приготовить Инструкция Идеальное дрожжевое тесто: воздушное и без капризов — пошаговый рецепт

Идеальное дрожжевое тесто: воздушное и без капризов — пошаговый рецепт

Забудьте о резиновых пирожках и плотных булках

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Очень легкий рецепт, который под силу даже новичкам | Источник: Илья Давыдов / E1.RUОчень легкий рецепт, который под силу даже новичкам | Источник: Илья Давыдов / E1.RU

Очень легкий рецепт, который под силу даже новичкам

Источник:
Илья Давыдов / E1.RU

Многие боятся возиться с дрожжами, думая, что это долго и сложно. Но на самом деле живое тесто любит только две вещи: тепло и спокойствие. Делимся базовым «золотым» рецептом, который никогда не подводит. Речь про опарный метод — он чуть дольше, но результат во сто раз пышнее, чем при безопарном замесе. Из этого теста можно печь всё: от куличей до пиццы, от пирожков до сладких плюшек.

Ингредиенты

  • теплое молоко  — 500 мл;

  • дрожжи сухие активные — 10 г;

  • сахар — 2 столовые ложки (для сладкой выпечки на 1–2 ложки больше);

  • яйцо — 2 штуки (комнатной температуры);

  • масло сливочное (или растительное) — 80 г;

  • мука пшеничная — примерно 800–850 г;

  • соль — 1 чайная ложка без горки.

Приготовление

  1. В миску налейте теплое молоко, всыпьте дрожжи, добавьте сахар и 3–4 столовые ложки муки. Размешайте венчиком до состояния жидкой сметаны. Накройте полотенцем и оставьте в тепле, например у батареи или в духовке с включенной лампочкой, на 15–20 минут. Ждите «шапку» — поверхность должна вспениться и начать трескаться.

  2. В опару вбейте яйца, добавьте соль и растопленное сливочное масло. Перемешайте. Теперь начинайте порциями подсыпать просеянную муку. Как только тесто перестанет липнуть к рукам, но будет мягким и нежным — стоп. Возможно, уйдет 700 граммов, а не 850 — мука везде разная.

  3. Вымешивайте тесто на столе, пока оно не станет эластичным. Обычно на этот процесс уходит 10–15 минут. Скатайте шар, положите в смазанную маслом миску, накройте пленкой (чтобы не обветривалось) и уберите в теплое место без сквозняков.

  4. Оставьте на 1–1,5 часа. Тесто должно увеличиться 2 раза. Снова вымешайте тесто, а затем опять уберите в тепло минут на 40 для второго подъема. После этого оно станет податливым.

  5. Сформируйте пирожки или булки, уложите на противень, дайте им «подойти» в тепле еще 15–20 минут, смажьте желтком и выпекайте при 180 градусах до румяной корочки (примерно 25–30 минут).

  6. Готовую выпечку сразу смажьте сливочным маслом и накройте полотенцем на 10 минут — корочка станет мягкой и бархатной.

Главные секреты (чтобы точно получилось)

  • Температура рук: если ладони горячие — тесто будет тугим. Остудите руки холодной водой перед замесом.

  • Тесто не любит сквозняки: даже легкое дуновение из форточки может «осадить» опару.

  • Проверка на готовность: нажмите на тесто пальцем: если ямка медленно выравнивается, тесто готово. Если ямка не исчезает — тесто перестояло (будет кислить).

  • Для сладкой выпечки: кладите ванилин и чуть больше масла, а чтобы тесто не «плыло» от сахара, добавьте 1 столовую ложку водки или коньяка — глютен станет крепче, а спирт выпарится.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Тесто Рецепт Дрожжи Выпечка
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