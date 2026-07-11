В Абхазии объявили режим беспилотной опасности. На границе скопилась огромная пробка

Сегодня, 11 июля, на территории Абхазии объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил Sputnik Абхазия со ссылкой на Министерство обороны республики.
«Беспилотная опасность объявлена в Абхазии. Силы ПВО и дежурные подразделения ВС контролируют воздушное пространство», — говорится в сообщении Sputnik в Telegram-канале.
В то же время на границе с Абхазией (на контрольно‑пропускном пункте «Псоу») скопилось большое количество машин. Водители вынуждены стоять в пробке часами. А температура воздуха там достигает +32 градусов.
В разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, новости», очевидцы сообщили о тяжелой ситуации. По словам людей, застрявших в пробке, из‑за нехватки топлива приходится отключать кондиционер и терпеть жару под палящим солнцем.
Водители предполагают, что причина затора — недостаток сотрудников на границе. Ситуация осложняется и тем, что некоторые автомобилисты пытаются проехать без очереди. Из‑за этого между ними возникают конфликты.