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Происшествия В Абхазии объявили режим беспилотной опасности. На границе скопилась огромная пробка

В Абхазии объявили режим беспилотной опасности. На границе скопилась огромная пробка

Водители вынуждены стоять на жаре

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Водители застряли в пробке | Источник: «Осторожно, новости» / TelegramВодители застряли в пробке | Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

Водители застряли в пробке

Источник:

«Осторожно, новости» / Telegram

Сегодня, 11 июля, на территории Абхазии объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил Sputnik Абхазия со ссылкой на Министерство обороны республики.

«Беспилотная опасность объявлена в Абхазии. Силы ПВО и дежурные подразделения ВС контролируют воздушное пространство», — говорится в сообщении Sputnik в Telegram-канале.

В то же время на границе с Абхазией (на контрольно‑пропускном пункте «Псоу») скопилось большое количество машин. Водители вынуждены стоять в пробке часами. А температура воздуха там достигает +32 градусов.

В разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, новости», очевидцы сообщили о тяжелой ситуации. По словам людей, застрявших в пробке, из‑за нехватки топлива приходится отключать кондиционер и терпеть жару под палящим солнцем.

Водители предполагают, что причина затора — недостаток сотрудников на границе. Ситуация осложняется и тем, что некоторые автомобилисты пытаются проехать без очереди. Из‑за этого между ними возникают конфликты.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Абхазия Пробка Беспилотная опасность
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