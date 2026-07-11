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Происшествия На трассе «Золотое кольцо» произошло тройное ДТП: фото и первые подробности

На трассе «Золотое кольцо» произошло тройное ДТП: фото и первые подробности

Два грузовика столкнулись с легковушкой

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Авария на трассе Р-132 | Источник: Жесть Ярославля / MAX Авария на трассе Р-132 | Источник: Жесть Ярославля / MAX

Авария на трассе Р-132

Источник:

Жесть Ярославля / MAX

Днем 11 июля у деревни Лобастово в Некрасовском муниципальном округе Ярославской области столкнулись три автомобиля. Этот участок дороги относится к трассе «Золотое кольцо», после аварии собралась пробка.

ДТП произошло около 11:30.

«Сегодня в 11:40 в полицию поступило сообщение о ДТП: 35-й километр автодороги Р-132 „Золотое кольцо“, столкновение 3 транспортных средств», — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Всего столкнулись три автомобиля | Источник: Жесть Ярославля / MAX Всего столкнулись три автомобиля | Источник: Жесть Ярославля / MAX

Всего столкнулись три автомобиля

Источник:

Жесть Ярославля / MAX

По данным полиции, в аварии пострадали три человека. Столкнулись «Шкода», «ГАЗель» и фургон. Удар «ГАЗели» пришелся на сторону водителя — дверь кабины измяло, лобовое стекло разбилось. Легковушка получила удар лоб в лоб. Машины помяли дорожное ограждение, установленное между полосами.

Детали аварии выясняются Госавтоинспекцией.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
ДТП Трасса Р-132 Золотое кольцо
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