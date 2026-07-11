Взяли под стражу: что будет с поджигателем веранды популярного кафе в Ярославле

Бродяга из Вологодской области отправится в СИЗО Источник: УМВД по Ярославской области / Max

Подозреваемого в поджоге веранды кафе «Много рыбы» на улице Совхозная, 8 в Ярославле взяли под стражу. Около двух часов ночи 7 июля на веранде заведения вспыхнул пожар — в итоге сгорела вся пристройка с мебелью.

«С учетом позиции представителя прокуратуры Заволжский районный суд г. Ярославля избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока предварительного следствия», — сообщили в прокуратуре.

Иными словами, задержанный будет находиться в СИЗО пока в течение двух месяцев.

Подозреваемым оказался 42-летний бродяга из Вологодской области. Его задержали по горячим следам, внятно объяснить, зачем он поджег штору зажигалкой, не смог. Был пьян.

Теперь его обвиняют по ч.2 статьи 167 УК РФ об умышленном уничтожении чужого имущества со значительным ущербом. Максимальное наказание по ней — до 5 лет колонии.

Владелец кафе Павел Ким после случившегося не решил, будет ли подавать требовать компенсацию с бомжа.

Сначала огонь тушила машина для очистки дорог Источник: Жесть Ярославль / Max