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Происшествия Взяли под стражу: что будет с поджигателем веранды популярного кафе в Ярославле

Взяли под стражу: что будет с поджигателем веранды популярного кафе в Ярославле

Им оказался бродяга

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Бродяга из Вологодской области отправится в СИЗО | Источник: УМВД по Ярославской области / Max Бродяга из Вологодской области отправится в СИЗО | Источник: УМВД по Ярославской области / Max

Бродяга из Вологодской области отправится в СИЗО

Источник:

УМВД по Ярославской области / Max

Подозреваемого в поджоге веранды кафе «Много рыбы» на улице Совхозная, 8 в Ярославле взяли под стражу. Около двух часов ночи 7 июля на веранде заведения вспыхнул пожар — в итоге сгорела вся пристройка с мебелью.

«С учетом позиции представителя прокуратуры Заволжский районный суд г. Ярославля избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока предварительного следствия», — сообщили в прокуратуре.

Иными словами, задержанный будет находиться в СИЗО пока в течение двух месяцев.

Подозреваемым оказался 42-летний бродяга из Вологодской области. Его задержали по горячим следам, внятно объяснить, зачем он поджег штору зажигалкой, не смог. Был пьян.

Теперь его обвиняют по ч.2 статьи 167 УК РФ об умышленном уничтожении чужого имущества со значительным ущербом. Максимальное наказание по ней — до 5 лет колонии.

Владелец кафе Павел Ким после случившегося не решил, будет ли подавать требовать компенсацию с бомжа.

Сначала огонь тушила машина для очистки дорог

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Напомним, в Ярославле был случай, когда из-за сигареты бомжа сгорел памятник федерального значения — дом Вахрамеева.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
СИЗО Поджог Бомж
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Комментарии
6
Гость
21 минута
Хорошо, что подозреваемого быстро нашли, надеюсь, подобные случаи будут происходить все реже
Гость
43 минуты
Хорошо, что нашли. Пусть отвечает по закону. Быстро нашли
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Гость
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