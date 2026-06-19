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Город Атака БПЛА на Ярославль Что делать во время атаки БПЛА: памятка для ярославцев

Что делать во время атаки БПЛА: памятка для ярославцев

Рассказываем, где проверять информацию

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Памятка о том, что делать при угрозе БПЛА | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПамятка о том, что делать при угрозе БПЛА | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Памятка о том, что делать при угрозе БПЛА

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославской области участились угрозы атаки БПЛА. Об этом регулярно предупреждают жителей с помощью сирен и оповещений в соцсетях.

В такие моменты главное — сохранять спокойствие и знать, что делать дальше.

Мы собрали памятку для ярославцев о том, где искать информацию и ответы на вопросы в период беспилотной или ракетной опасности в регионе.

  1. Где следить за угрозой беспилотников
  2. Что означает вой сирен при атаках БПЛА
  3. Что делать, если включили сирены
  4. Чем отличается беспилотная, ракетная и авиационная опасности
  5. Если вы увидели БПЛА
  6. Что делать при обнаружении фрагментов беспилотников
  7. Что положить в «тревожный чемоданчик»
  8. Где узнать адреса укрытий в Ярославле
1

Где следить за угрозой беспилотников

  • соцсети губернатора Ярославской области Михаила Евраева (MAX, Вконтакте, Telegram);

  • Max-канал РСЧС по Ярославской области;

  • канал 76.RU в MAX и Telegram;

  • мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений.

  • федеральные каналы и радиостанции. При угрозе атаки на ТВ выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24), также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона (в том числе «Европа Плюс», «Авторадио»).

Подпишитесь на удобные вам ресурсы и включите уведомления.

2

Что означает вой сирен при атаках БПЛА

Сирены включают для привлечения внимания населения при непосредственной угрозе нападения с применением беспилотных авиационных систем. Это может быть сигнал о «Беспилотной опасности», «Авиационной опасности» или «Ракетной опасности».

«Такой сигнал означает, что в регионе или рядом с ним зафиксирована потенциальная опасность, а службы переведены в режим повышенной готовности», — ранее комментировали в правительстве.

3

Что делать, если включили сирены

  • Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях;

  • В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи;

  • Отойдите от окон на безопасное расстояние, постарайтесь находиться в комнатах со сплошными стенами.

  • Ждите отбоя сигнала об опасности.

Что делать при беспилотной опасности&nbsp;— карточки | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаЧто делать при беспилотной опасности&nbsp;— карточки | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
Если вы в транспорте, выйдите из него. Укройтесь в здании | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаЕсли вы в транспорте, выйдите из него. Укройтесь в здании | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
Если вы на улице, переместитесь в здание. | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаЕсли вы на улице, переместитесь в здание. | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
В квартире во время угрозы БПЛА самое безопасное место&nbsp;— ванная | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаВ квартире во время угрозы БПЛА самое безопасное место&nbsp;— ванная | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
Если вы в здании, спуститесь в паркинг или подвал | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаЕсли вы в здании, спуститесь в паркинг или подвал | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа
При обнаружении беспилотника&nbsp;— звоните 112 | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаПри обнаружении беспилотника&nbsp;— звоните 112 | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

Сохраняйте спокойствие: холодный рассудок позволит оперативно принимать решения.

4

Чем отличается беспилотная, ракетная и авиационная опасности

По информации Министерства региональной безопасности (МРБ) Ярославской области, предупреждения говорят о потенциальной угрозе атаки с воздуха самолетами, ракетами или беспилотниками, приближающихся к границам региона.

  • «Беспилотная опасность» — угроза поражения от беспилотных летательных аппаратов.

  • «Авиационная опасность» — угроза поражения от пилотируемых воздушных судов.

  • «Ракетная опасность» — угроза поражения ракетами.

5

Если вы увидели БПЛА

Если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, нужно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб 112.

«Опишите диспетчеру, где, во сколько и в каком направлении двигался дрон. Это позволит специалистам быстро отреагировать и принять необходимые меры. Помните, своевременный звонок может предотвратить опасность. Номер 112 работает круглосуточно», — сообщали в МРБ.

6

Что делать при обнаружении фрагментов беспилотников

При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами.

Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

7

Что положить в «тревожный чемоданчик»

«Тревожный чемоданчик» — базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны ЧС, в том числе — при землетрясении, наводнении, пожаре и так далее.

Спасатели говорят: вероятность использования «тревожного чемоданчика» в мегаполисе и не в сейсмоопасном регионе низка. В таком случае рекомендуется иметь под рукой комплект «первой необходимости» — компактный набор, который не занимает много места.

Туда стоит сложить документы. А также предметы первой необходимости.

Что положить в «тревожный чемоданчик» | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаЧто положить в «тревожный чемоданчик» | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Когда требуется собирать «тревожный чемоданчик» | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаКогда требуется собирать «тревожный чемоданчик» | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Что должно быть в аптечке первой помощи | Источник: МЧС РоссииЧто должно быть в аптечке первой помощи | Источник: МЧС России

Складывать предметы в рюкзак советуют по правилу: легкие предметы и предметы первой необходимости — аптечка, фонарик, нож и тому подобное лучше класть наверх или в карманы. Сменное белье и еду — на дно.

8

Где узнать адреса укрытий в Ярославле

Информацию о местах укрытия при объявлении сигнала «Беспилотная опасность» можно получить в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне.

Заволжский район:

  • ДК «Энергетик», ул. Клубная, д. 19 тел.50-24-85 (доб. 104), 50-22-28 (доб. 104);

  • опорный пункт полиции, проспект Машиностроителей, д. 24 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • опорный пункт полиции, ул. Космонавтов, д. 15 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • районная администрация, проспект Авиаторов, д. 74А тел. 40-97-52;

  • ДК «Гамма», микрорайон Резинотехника, ул. Спартаковская, д. 7 тел. 38-46-55.

Красноперекопский район:

  • ДК «Нефтяник», Московский проспект, д. 92 тел. 47-89-88;

  • ДК «Красный Перекоп», ул. Стачек, д. 53 тел. 74-65-18;

  • опорный пункт полиции, ул. Бахвалова, д. 1Г тел. 31-25-00, 79-33-54.

Фрунзенский район:

  • ДК «Радий», Липовая гора, ул. Щепкина, д. 8 тел. 46-61-51;

  • опорный пункт полиции, Липовая гора, Индустриальный переулок, д. 1/25 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • ДК «Судостроитель», мкрн Дядьково, ул. Театральная, д. 21 тел. 46-44-87;

  • районной администрации, Московский проспект, д. 107 тел. 40-92-40;

  • ЖК «Магистраль», Суздальское шоссе, д. 1 тел. 40-97-45;

  • опорный пункт полиции, Московский проспект, д. 61А тел. 31-25-00, 79-33-54.

Кировский и Ленинский районы:

  • опорный пункт полиции, ул. Большая Октябрьская, д. 36 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • опорный пункт полиции, ул. Свободы, д. 78 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • опорный пункт полиции, ул. Жукова, д. 33 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • ДК «Строитель», ул. Кудрявцева, д. 28 тел. 73-29-11;

  • ДК им. А. М. Добрынина, проспект Ленина, д. 24А тел. 75-74-59;

  • территориальная администрация Кировского и Ленинского районов, ул. Советская, д. 80 тел. 40-90-00;

Дзержинский район:

  • опорный пункт полиции, ул. Урицкого, д. 49 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • опорный пункт полиции, ул. Труфанова, д. 30к2 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • опорный пункт полиции, ул. Волгоградская, д. 43 тел. 31-25-00, 79-33-54;

  • районная администрация, Ленинградский проспект, д. 50 тел. 40-94-03.

Оперативные новости Ярославля и области можно узнать в наших соцсетях. Мы на связи в Telegram, «Вконтакте» и Мах.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
БПЛА Ракетная опасность Ярославская область Тревожный чемоданчик
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Комментарии
2
Гость
14 минут
Сами то почитайте сначала что означает включение сирен Этот сигнал называется "внимание всем" сигнал "внимание всем" означает что надо включить средства связи и прочитать/прослушать сообщение. Вы не можете заранее знать содержание этого сообщения и соответственно понять что делать. Это не обязательно бпла и надо спуститься в подвал, например это может быть угроза затопления и надо подняться на верхний этаж
Гость
17 минут
В тревожном чемоданчике должен быть- СВИСТОК! )) Во как! Его никто не услышит даже)
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Гость
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