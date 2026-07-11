Бабушка справится, а вы? Пройдите этот кроссворд, ни разу не ошибившись

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Вопросы простые, главное, найти ответы

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Пройдите это онлайн-кроссворд | Источник: Александр Куренной / 76.RUПройдите это онлайн-кроссворд | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Пройдите это онлайн-кроссворд

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Перед вами — новый выпуск онлайн-кроссворда от 76.RU. Отвлекитесь от домашних дел и уделите несколько минут умственной гимнастике. Чтобы полностью выполнить задание, нужно ответить на 15 вопросов.

Если вы ответите правильно, то клетки при проверке загорятся зеленым цветом. Если будет допущена хотя бы одна ошибка — красным.

Ответы на эти вопросы ждите в следующем выпуске. А пока — вперед, угадывать хитрые словечки!

Ответы на вопросы предыдущего выпуска

В предыдущем выпуске нужно было отгадать 16 слов. Публикуем правильные ответы.

По вертикали: 1 — хинкали, 3 — танго, 4 — чудовище, 5 — сон, 6 — беседка, 8 — саркофаг; 12 — Лима, 13 — соль.

По горизонтали: 2 — спринт, 7 — дискотека, 9 — сфинкс, 10 — море, 11 — Байкал, 14 — гроза, 15 — Уран, 16 — ель.

Если вам больше нравится формат тестов, то пройти один из них можно здесь. Нужно угадать модель советской машины, посмотрев на ее фото.

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Алина Сардекова
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