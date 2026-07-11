В Ярославле публично обсудят разрешение застроить домами пустырь у моста через Которосль

На участке земли у Московского проспекта предлагают разрешить строить жилье Источник: Яндекс.Панорамы

Мэрия Ярославля назначила публичные обсуждения по участку земли на улице Малая Пролетарская в районе Московского проспекта. Сейчас там пустырь, а предлагают установить вид разрешенного использования участка — «среднеэтажная жилая застройка».

«Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля в период с 17.07.2026 по 24.07.2026 на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и в ходе проведения экспозиции», — говорится в постановлении мэра Ярославля от 8 июля.

Согласно классификатору видов разрешенного использования земли речь идет о жилых домах до 8 этажей. Публичные обсуждения публикуют в этом разделе на сайте мэрии. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 7 (тел.: 40-37-13) по графику, указанному в пункте 4 постановления.

В состав оргкомитета публичных слушаний вошли начальник отдела по содержанию территорий администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля Ирина Антипина, замглавы районной администрации Ольга Логачева, замначальника отдела по содержанию территорий Ольга Любашова, специалист управления земельных ресурсов КУМИ мэрии Оксана Карташева, депутат муниципалитета Андрей Будников.

Участок земли, для которого предлагается разрешить строительство жилых домов Источник: nspd.gov.ru