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Город В Ярославле публично обсудят разрешение застроить домами пустырь у моста через Которосль

В Ярославле публично обсудят разрешение застроить домами пустырь у моста через Которосль

Рассказываем, что это за место

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На участке земли у Московского проспекта предлагают разрешить строить жилье | Источник: Яндекс.ПанорамыНа участке земли у Московского проспекта предлагают разрешить строить жилье | Источник: Яндекс.Панорамы

На участке земли у Московского проспекта предлагают разрешить строить жилье

Источник:

Яндекс.Панорамы

Мэрия Ярославля назначила публичные обсуждения по участку земли на улице Малая Пролетарская в районе Московского проспекта. Сейчас там пустырь, а предлагают установить вид разрешенного использования участка — «среднеэтажная жилая застройка».

«Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города Ярославля в период с 17.07.2026 по 24.07.2026 на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и в ходе проведения экспозиции», — говорится в постановлении мэра Ярославля от 8 июля.

Согласно классификатору видов разрешенного использования земли речь идет о жилых домах до 8 этажей.

Публичные обсуждения публикуют в этом разделе на сайте мэрии. Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 7 (тел.: 40-37-13) по графику, указанному в пункте 4 постановления.

В состав оргкомитета публичных слушаний вошли начальник отдела по содержанию территорий администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля Ирина Антипина, замглавы районной администрации Ольга Логачева, замначальника отдела по содержанию территорий Ольга Любашова, специалист управления земельных ресурсов КУМИ мэрии Оксана Карташева, депутат муниципалитета Андрей Будников.

Участок земли, для которого предлагается разрешить строительство жилых домов | Источник: nspd.gov.ruУчасток земли, для которого предлагается разрешить строительство жилых домов | Источник: nspd.gov.ru

Участок земли, для которого предлагается разрешить строительство жилых домов

Источник:

nspd.gov.ru

Недавно вид разрешенного использования земли изменили на участке в Дзержинском районе, где должна была появиться баня, но её не построили. Теперь там разрешили многоквартирную жилую застройку.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Ярославль Застройка Публичные слушания
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Комментарии
2
Гость
18 минут
Давно уже говорят: такое хорошее место для застройки пропадает - Советская площадь. А если еще снести Белый дом, целый ЖК можно разместить с забором и вертухаями.
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Гость
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