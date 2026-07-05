«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло

Ярославна решила из центра дойти пешком до спального района Источник: Александр Куренной / 76.RU

«А не пойти ли мне домой из центра пешком?», — возможно, каждый ярославец хоть раз в жизни задумывался об этом. Особенно летом. Иногда этот вариант кажется более выигрышным, нежели дожидаться автобуса. Однако всё зависит от района.

Ярославна Мария (имя изменено, — Прим. ред.) решила дойти до дома от остановки «Первомайская улица» в Кировском районе до Яблоневого посада в Дзержинском.

Почему она выбрала такой вариант и как прошло ее мини-путешествие, читайте в колонке от первого лица.

Это было 16 мая, суббота. Мой рабочий день закончился где-то около пяти вечера, после я проводила время в центре города с подругой, где-то в восемь вечера мы закончили дела и решили ехать домой. Обычно уезжаю с остановки «Первомайская улица». Ехать из центра в Брагино, особенно в субботу, тяжело, потому что транспорт ходит редко. А нам еще нужно именно на Тутаевское шоссе. На Ленинградку уехать можно, а вот напрямую в Яблоневый посад от Первомайской ходит только автобус № 66, который вечно забит, и весьма редкий троллейбус № 4.

Отслеживать транспорт онлайн можно в приложении «ЯО Транспорт». Однако некоторые маршруты могут отображаться некорректно или не отображаться вовсе.



Троллейбусные маршруты № 4 и № 8 временно отменили с 20 июня 2026 года из-за ремонта путепровода.

Плана не было

Плана идти прямо до дома у нас изначально не было — мы решили дойти до Гиганта. От «Площади Карла Маркса» еще ходят автобусы № 6 и № 23 — была надежда на этот транспорт. Но, прождав автобусы 15 минут, мы поняли, что так теряем время, и решили дойти уже до ТРЦ «РИО» на Тутаевском.

Возник вопрос — как идти по Моторному мосту? Оказалось, что там есть пешеходная зона, небольшой тротуар. Хоть дорога была не очень комфортной, тем не менее, там можно идти. А вот дальше началось самое интересное.

Пугающая промзона и чепыжи

В целом, наш путь до Моторного был достаточно приятным — уже темнело, вечер был тихий и спокойный, шли мы по благоустроенным немноголюдным улочкам. После моста началась какая-то пугающая промзона — тротуар был не везде, кое-где приходилось идти по тропкам. По проспекту летали машины, и иногда казалось, что они просто могут нас сбить, даже не заметив. После «Лакокраски» нам пришлось свернуть на Полушкину Рощу, сделать небольшой крюк и вернуться на Тутаевское. И вот тут стало по-настоящему страшно! Тротуар закончился, и нам пришлось пробираться по кустам и зарослям вдоль трассы с быстро несущимися авто. На часах — половина десятого, на улице было уже почти темно, вокруг — ни души.

Дойдя до «Рио» мы уже решили не сдаваться и довести наш пеший эксперимент до конца. Ноги мои, к слову, уже гудели, но это уже было дело принципа. Дальше наш путь пролегал по тротуарам, извилистым дорожкам и темным улочкам. В итоге, дома я была где-то в 15 минут первого ночи. Итого больше 4 часов в пути . По пути мы делали небольшие остановки, чтобы попить водички и немного передохнуть, не бежали и не торопились.

Участок от Моторного моста до ТРЦ «РИО» ярославне показался самым страшным Источник: Конструктор карт Яндекса

Либо — либо

В целом, это был необычный опыт, который мне давно хотелось испытать. Самым страшным был участок от Моторного моста до ТРЦ «Рио», потому что там нет толком никакого тротуара, жуткая промзона, лес, неизвестно, кто бы мог выскочить из этих кустов. Пугали быстрые авто, которые неслись по проспекту и шоссе.

Мария в этот день прошла более 23 тысяч шагов Источник: читательница 76.RU

Такое приключение я бы не хотела повторять, потому что мы очень устали, прогулку сложно назвать приятной. Но, если кому-то интересно повторить — дерзайте! Ведь иногда нам, брагинцам, не остается иного выхода — либо дорогая поездка на такси, либо долгая прогулка.

Мария

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