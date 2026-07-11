Модные шляпки и ажурные косынки: ярославский стилист рассказала, чем заменить кепки

Трендовые шляпки на лето 2026 года Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Середина лета, в Ярославль вновь вернулось солнце. В жаркую погоду хочется загорать на пляже, а не лежать дома после солнечного удара. Как прикрыть голову и при этом оставаться стильным хоть в отпуске, хоть на огороде?

Ярославский имидж- и fashion-стилист, руководитель модельной школы Selectum Model Анастасия Железцова назвала 76.RU топ-5 модных головных уборов на лето 2026 года. Рассказываем, что точно стоит добавить в свой вишлист!

Лето — время смелых экспериментов, и даже самым консервативным леди хочется немного расслабиться и попробовать что-то новое. Головной убор — идеальная идея для летнего эксперимента: не требует больших инвестиций и защитит от яркого июльского солнца даже без spf. Анастасия Железцова ярославский стилист

Модные головные уборы на лето-2026

Шляпка-таблетка

Для любителей элегантного и винтажного стиля подойдут шляпки-таблетки, или Fancy Little Hat. Этим летом они в тренде! Со слов стилиста, такой головной убор станет фокусом всего образа.

«Шляпка-таблетка из соломы или рафии, как вдохновение стилем Жаклин Кеннеди. Аккуратнее со стилизацией, приоритет лаконичности в одежде», — подчеркнула Анастасия Железцова.

Винтажные шляпки на лето Источник: Мария Романова / Городские медиа

Шляпы с широкими полями

Если хотите сделать образ более выразительным, присмотритесь к шляпам с широкими полями. Да-да, они не выходят из моды.

«Создает кинематографичный эффект. Вдохновляемся подиумными образами от Jacquemus и Ralph Lauren», — дополнила ярославский стилист.

В такой шляпке вы превратитесь в героиню фильма Источник: Мария Романова / Городские медиа

Панама из ткани

Панамы — удобный вариант, чтобы сочетать головной убор сразу с несколькими образами. Они подходят и для пляжного отдыха, и для городских прогулок.

«Хлопок, деним, атлас, выбирайте любимую фактуру. Главная фишка — широкие поля и мягкая форма. Носим не только с расслабленным и образами с футболкой, но и с более строгими комплектами, разбавляя лишнюю строгость», — поделилась эксперт.

Легкий панамки из ткани — вариант на все случаи жизни Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ажурная косынка

По мнению Анастасии Железцовой, ажурные косынки — это самый романтичный тренд. Да и сам предмет довольно универсальный, подойдет для стилизации в образах на контрасте.

«Можно стилизовать не только в качестве головного убора, но и повязать на талию, сумку или накинуть на плечи для создания многослойного образа и настроения в духе sweet girl», — посоветовала ярославна.

Вариант для теплых вечеров Источник: Мария Романова / Городские медиа

Шелковый платок

Шелковый платок, со слов стилиста, один из самых универсальных аксессуаров. Такой головной убор в тренде уже много лет, его смело можно назвать «вечной классикой». Или «идеальной инвестицией», ведь платок может быть всесезонным вариантом.

«Абсолютно не требует никаких сложных стилистических приемов: носим как бандану или завязываем в узел как косынку, создавая настроение ретродивы», — поделилась стилист.

Совмещение элегантности и универсальности Источник: Мария Романова / Городские медиа

«Что ближе вашему стилю: строгая шляпка-таблетка или расслабленная косынка — и с чем лучше сочетать конкретную модель спросите вашего стилиста», — заключила Анастасия Железцова.

Ранее ярославский стилист рассказала о самых трендовых купальниках на лето. Топ-7 горячих вариантов смотрите в нашем тексте.