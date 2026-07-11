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Культура Актер сериалов «Ментовские войны» и «Тайны следствия» погиб в Таиланде: что с ним произошло

Актер сериалов «Ментовские войны» и «Тайны следствия» погиб в Таиланде: что с ним произошло

Артисту было 27 лет

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С 2020 года Брейкин играл в театре | Источник: Дмитрий Брейкин / «ВКонтакте»С 2020 года Брейкин играл в театре | Источник: Дмитрий Брейкин / «ВКонтакте»

С 2020 года Брейкин играл в театре

Источник:

Дмитрий Брейкин / «ВКонтакте»

Российский актер театра и кино Дмитрий Брейкин погиб в Таиланде в возрасте 27 лет. Он был известен по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Ментовские войны». О смерти артиста сообщила пресс-служба Новгородского академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского.

«Труппа Новгородского академического театра драмы имени Ф. М. Достоевского с глубокой скорбью сообщает о гибели актера театра Дмитрия Александровича Брейкина. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия. Светлая память», — рассказали в соцсетях театра 10 июля.

По словам родственников актера, у него произошло кровотечение в желудок, что привело к остановке сердца. Его тело до сих пор находится в Таиланде. Родственники Дмитрия собирают документы, чтобы перевезти его в Россию, пишет Aif.ru.

Дмитрий Брейкин родился 1 августа 1998 года. Он окончил мастерскую Евгения Александрова в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. В 2020 году актер пришел в труппу Новгородского академического театра, где сыграл более 15 ролей.

Также Брейкин за свою карьеру снялся в 19 фильмах и сериалах. Он исполнил роли в «Ментовских войнах», «Тайнах следствия», «Первом отделе», «Такси под прикрытием», «Страхе над Невой» и «Морских дьяволах».

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