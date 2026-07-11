Магниты для вредителей: пять растений, которые привлекают на дачу тлю, — список

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Тля любит калину | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUТля любит калину | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Тля любит калину

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Тля в саду и на огороде наносит огромный ущерб культурам. И снизить нагрузку вредителя можно не только обработками, но и убрав с дачи привлекательные для тли растения.

Черемуха

Черемуха очень красиво цветет и растет на многих участках, но если вы не особо цените ягоды, зато страдаете от тли, то от дерева лучше отказаться.

«На черемухе часто можно встретить тлю. Также и других вредителей, например, боярышницу. Если хочется иметь такое дерево, то нужно сажать подальше от плодового сада и огорода», — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Источник: Семен Казьмин / Городские медиаИсточник: Семен Казьмин / Городские медиа
Источник:

Семен Казьмин / Городские медиа

Калина

Калина радует дачников не только ароматной ягодой с кислинкой, но и обилием вредителей. Кустарник очень любит тля, но не только она.

Калиновый листоед и щитовка также могут обосноваться в саду. Если ягоды не ценны для дачника, то лучше с кустарником попрощаться.

Бузина

Бузина&nbsp;— настоящий магнит для тли | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUБузина&nbsp;— настоящий магнит для тли | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Бузина — настоящий магнит для тли

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Бузина черная отлично привлечет в сад тлю. Вредитель настолько сильно любит эту культуру, что может просто загубить кустарник.

Акация

Акация очень сильно привлекает тлю в саду. Вредителя потом активно разносят муравьи везде и всюду. В Сибири растет желтая и сибирская акации. Дачники любят ее за прекрасные цветы, но в этом случае придется выбирать между здоровьем сада и красотой.

Крыжовник

Вредитель обожает ягодные кустарники | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВредитель обожает ягодные кустарники | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Вредитель обожает ягодные кустарники

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Среди излюбленных культур тли — крыжовник. Вредитель обожает ягодные кустарники, и среди них, конечно, и это растение. Если ягодки вам не нужны, то снизить нагрузку в саду можно отказавшись от этой культуры.

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Александра БруняАлександра Бруня
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Дача Тля
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