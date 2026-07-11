Магниты для вредителей: пять растений, которые привлекают на дачу тлю, — список

Тля любит калину Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Тля в саду и на огороде наносит огромный ущерб культурам. И снизить нагрузку вредителя можно не только обработками, но и убрав с дачи привлекательные для тли растения.

Черемуха

Черемуха очень красиво цветет и растет на многих участках, но если вы не особо цените ягоды, зато страдаете от тли, то от дерева лучше отказаться.

«На черемухе часто можно встретить тлю. Также и других вредителей, например, боярышницу. Если хочется иметь такое дерево, то нужно сажать подальше от плодового сада и огорода», — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Источник: Семен Казьмин / Городские медиа

Калина

Калина радует дачников не только ароматной ягодой с кислинкой, но и обилием вредителей. Кустарник очень любит тля, но не только она.

Калиновый листоед и щитовка также могут обосноваться в саду. Если ягоды не ценны для дачника, то лучше с кустарником попрощаться.

Бузина

Бузина — настоящий магнит для тли Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Бузина черная отлично привлечет в сад тлю. Вредитель настолько сильно любит эту культуру, что может просто загубить кустарник.

Акация

Акация очень сильно привлекает тлю в саду. Вредителя потом активно разносят муравьи везде и всюду. В Сибири растет желтая и сибирская акации. Дачники любят ее за прекрасные цветы, но в этом случае придется выбирать между здоровьем сада и красотой.

Крыжовник

Вредитель обожает ягодные кустарники Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU