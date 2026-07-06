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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Два человека получили осколочные ранения: на подлете к Ярославлю сбили 70 БПЛА

Два человека получили осколочные ранения: на подлете к Ярославлю сбили 70 БПЛА

Информация от губернатора региона

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Два человека пострадали при атаке БПЛА на Ярославль | Источник: Роман Данилкин / 63.RUДва человека пострадали при атаке БПЛА на Ярославль | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Два человека пострадали при атаке БПЛА на Ярославль

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В ночь на 6 июля на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массовая атака украинских БПЛА. По информации губернатора Михаила Евраева, было сбито более 70 беспилотников. Есть раненые.

«Два человека получили осколочные ранения. Оба госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — проинформировал глава региона.

Губернатор также отметил, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении жителям посоветовали не приближаться к ним, рядом с ними не пользоваться телефонами. Нужно отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

«Благодарю подразделения Министерства обороны, наше министерство региональной безопасности и силовые ведомства за слаженное взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона», — добавил Михаил Евраев.

Угроза беспилотной опасности сохраняется.

По информации Минобороны России, всего в течение ночи с 5 на 6 июля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над разными регионами.

В Ярославской области беспилотная опасность была объявлена в 1:23. Все о ситуации в нашей онлайн-трансляции.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
БПЛА Беспилотная опасность
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Комментарии
10
Гость
7 минут
Здоровья тем кто пострадал .
Гость
8 минут
ПВО красавцы!!!
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Гость
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