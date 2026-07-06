Два человека получили осколочные ранения: на подлете к Ярославлю сбили 70 БПЛА

В ночь на 6 июля на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массовая атака украинских БПЛА. По информации губернатора Михаила Евраева, было сбито более 70 беспилотников. Есть раненые.



«Два человека получили осколочные ранения. Оба госпитализированы, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — проинформировал глава региона.



Губернатор также отметил, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении жителям посоветовали не приближаться к ним, рядом с ними не пользоваться телефонами. Нужно отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.



«Благодарю подразделения Министерства обороны, наше министерство региональной безопасности и силовые ведомства за слаженное взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона», — добавил Михаил Евраев.



Угроза беспилотной опасности сохраняется.