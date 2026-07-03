«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь

Стоит получить от алгоритмов неожиданные 15 минут славы, как директ полнится сообщениями страстных мужчин Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В последнее время соцсети дают любому пользователю возможность получить свои 15 минут славы. И если этот любой пользователь — симпатичная женщина, то за это время к ней прибьет как минимум одного пылкого турка, одного дружелюбного араба и пару-тройку местных в меру свободных мужчин. Можно ли так устроить личную жизнь, размышляет секс-колумнистка NGS.RU Светлана Гладкова.

Светлана Гладкова Копирайтер Личный сайт

Когда только появлялись соцсети, с продвижением контента (а вместе с ним своего бизнеса, личного бренда или чего угодно еще) всё было довольно понятно: получаешь более-менее большую базу подписчиков, они тебе контент лайкают и помогают в его распространении. Чем больше подписчиков — тем больше внимания получает каждый пост. В итоге в соцсетях появлялись селебрити, которые получали много внимания, что бы они там ни сделали.

Но это понятным образом снижало интерес рядовых пользователей к созданию контента. Зачем я буду утруждать себя придумыванием сценариев для видео, подбором образа, съемками и монтажом, если мой ролик увидят 20 человек, а лайкнут и вовсе трое: муж, подруга и бабушка? Но и смотреть всё время на одних и тех же популярных людей пользователям стало надоедать — по этой модели работал телевизор, но, кажется, его эпоха скорее прошла, чем нет.

Видимо, с учетом этой усталости популярные соцсети начали менять алгоритмы в пользу не особенно популярных пользователей: если ты сделал классное видео, которое захватило и удержало внимание пользователей, его будут показывать всё новым и новым людям, кем бы ты ни был. И сейчас всё чаще встречаются аккаунты, у которых закреплен в профиле какой-нибудь рилс-миллионник, а следом идет обычный контент, где не больше ста лайков и пары десятков комментариев. Шанс дали, человек привлек какое-то внимание, но удержать его обычным контентом не удалось — ​​живем дальше. Зато можно рекламодателям рассказывать, что я набрала миллионы просмотров в соцсетях (ну и что, что это было в позапрошлом году).

Благодаря такому изменению в алгоритмах всё чаще встречаются рилсы от малого бизнеса с посылом «Я шью невероятные сумки (вяжу потрясающие шапки, валяю лучшие валенки, пеку самые вкусные торты), мне нужен только один залетевший рилс, чтобы обо мне все узнали и начали у меня всё это покупать». И отзывчивая аудитория честно идет и пишет комментарии, пересылает друзьям и сохраняет видео к себе в папочку «Ерунда всякая», лишь бы помочь человеку, чтобы его товар выстрелил.

Но самый, пожалуй, любопытный эффект такого изменения алгоритмов я сама испытала на себе. Оказывается, если ты женщина и почему-то привлекла к себе много внимания, то к тебе в личку немедленно приходят мужчины, заинтересованные в тесном знакомстве.

Если бы я по итогам этой истории вышла замуж, то потом мы рассказывали бы внукам, что встретились благодаря пробке на мосту. Я случайно в ней оказалась как-то воскресным вечером, не поверив навигатору, который как раз отправлял меня в объезд. «Какие могут быть пробки в воскресенье вечером?» — подумала я и немедленно как раз в одну из таких встала. Приготовилась скучать, как вдруг краем глаза заметила странное движение: по ограждению моста шел юноша, движения которого намекали на то, что он какой-то канатаходец. Выглядело это довольно рискованно, ведь ограждение очень узкое: одно неверное движение — и он полетел бы с довольно большой высоты.

Я, конечно, немедленно сняла эту прогулку на видео, потому что основной инстинкт сейчас такой: видишь что-то интересное — снимай. Чуть позже выложила незатейливый рилс, а он возьми да и залети. Так я узнала, что каждые 100 тысяч просмотров рилса — это один кандидат на знакомство в личке, если в рилсе не ты сама. Возможно, если в рилсе ты будешь как-то зажигательно плясать в откровенном наряде, конверсия в знакомства будет значительно выше, но у меня нет тут никакого релевантного опыта.

Сначала явился пылкий юноша. Юноша пошел сразу в мессенджер, перешел на ты, пожелал мне хорошего дня и как-то сразу стух, когда я попробовала выяснить, как он представляет себе наше общение. Вероятно, юноша пересмотрел пикантных видео про милф. Потом пришел араб, который решил рассказать мне, в каком замечательном городе нам с ним повезло жить, вот только очень пыльном. Дальше был еще один юноша, а за ним турок из Турции. Это вообще классика: если ты есть в интернете, то обязательно где-то ждет турок, который расскажет, как будет здорово, когда ты к нему приедешь.

Я могла бы, наверное, возгордиться, что вот я такая привлекательная женщина, что, перейдя в мой профиль из интересного рилса, мужчины кидаются меня приглашать на свидания. Но нет, это известный феномен. Недавно одна женщина в рилсе по мотивам залетевшего рилса (это специальный такой формат — рассказать в следующем рилсе, что изменилось в твоей жизни после того, как у тебя залетел рилс) рассказывала, как на нее обрушился шквал приглашений на свидание после видео с идущим снегом. Ее в кадре не было, просто она вышла на балкон и сняла, как идет снег. И всё — личная жизнь, считай, устроена.

Поскольку мне иногда случается заниматься маркетингом в соцсетях, я не могу не проанализировать воронку пользователя, в данном случае путь конкретного юноши до написания мне сообщения «Привет! Че делаешь вечером?» Вот, допустим, сидит юноша в метро и листает рилсы. Видит моего канатоходца (с которым я, напоминаю, не знакома, — он так и не появился в комментариях, хотя я надеялась), переходит в профиль, видимо, чтобы посмотреть дополнительные трюки. А тут баба какая-то с многословными текстами в каруселях и фотками ног в кедах. И он такой: о, это я удачно зашел, срочно пойду предложу ей что-нибудь неприличное!

И всё это, напомню, происходит в мире, в котором придуманы бесчисленные сайты и приложения для знакомств, но некоторые мужчины почему-то сидят и ждут, пока ты свалишься им на глаза с рилсом про канатоходца на мосту. Это довольно удивительно, конечно, но как будто бы доказывает, что привлекать к себе внимание можно разными способами и не обязательно для этого проводить часы на фотосессиях для сайтов знакомств, а потом еще часы в поисках того самого суженого. Возможно, твой суженый как раз сейчас листает рилсы в метро и ждет не дождется увидеть, как твоя собака смешно отряхивается после дождя?

А вы знакомитесь в соцсетях? Да, как только вижу симпатичную девушку/юношу, сразу же ей пишу Нет, там нет ничего настоящего Нет, только на улицах, только хардкор

Если знакомства в соцсетях не для вас и хочется романтики глаза в глаза, возможно, стоит обратить внимание на вечеринки для холостяков.