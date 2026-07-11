«Совершенный эксклюзив»: история ярославца, собравшего уникальную коллекцию The Beatles

Что посмотреть в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие при слове «библиотека» всё еще представляют себе тихое место с полками книг. Возможно, даже пыльных. Но в Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова в Ярославле с такой позицией не согласятся. Здесь в небольшом зале через стенку от книг разместилась библиотечная фонотека и музей группы The Beatles.

Дело в том, что в библиотеке находится самая большая битловская коллекция в Ярославле. А ее владельцем является 68-летний Андрей Селевко. Редакция 76.RU поговорила с ярославским коллекционером о том, почему он собирает полувековые пленки с записями и зачем посещать его музей.

The Beatles — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году, в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Также в разное время в составе группы выступали Стюарт Сатклифф и Пит Бест. Их песни «Let it be», «Yesterday», «Hey Jude», «A Day in the Life» и другие стали культовыми и входят в число самых прослушиваемых по сей день.

Битловский музей в Ярославле находится в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова — проспект Толбухина, 11 Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Музыка была спасением»

Андрей Селевко — ярославский журналист, теле- и радиоведущий, фотограф, видеограф, педагог, музыкант и, наверное, главный поклонник The Beatles в Ярославле. В 13 лет музыка «захватила» его вместе с одноклассниками.

«Я помню, как мы справляли Новый год в 10-м классе под музыку „Битлз“. Это была, наверное, путеводная нить Ариадны в лабиринте музыкальных явлений. Музыка была откровением, спасением», — вспоминает поклонник.

Зал в библиотеке наполнен яркими экспонатами Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тогда герой нашего материала стал собирать свою коллекцию. У него появились первые пластинки и книги.

«Сначала были магнитофонные записи на катушках. Они были плохие, если там тарелочка чуть слышно звенит, значит, это уже хорошая запись. Седьмая-восьмая перезапись — это очень хорошая запись была. У меня даже здесь есть магнитофон — старый ламповый, отцовский, и та пленка, которая 50–55 лет назад играла», — рассказал Андрей Селевко.

Андрей Селевко — ярославский битломан Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как в Ярославле появился музей The Beatles

Ранее, до ремонта в библиотеке, в этом помещении располагался отдел обработки, который использовали для хранения.

«Открытие музея в библиотеке получилось совершенно случайным решением. Я прогуливался около ТЮЗа, там везде были новые семиэтажные дома, а единственный остался двухэтажный с мезонином, дореволюционный. Там было что-то вроде Дворца пионеров. И я говорю: „Слушайте, а не сделать ли нам здесь музей?“ Мне разрешили всё организовать, даже проводить концерты, и я уже стал разбирать коллекцию для создания структуры музея. Но не сложилось», — поделился историей ярославец.

Создатель битловского музея в Ярославле рассказал о коллекции Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Поскольку коллекция уже была готова для показа, Андрей Селевко взялся за поиски нового помещения. Обойти тогда пришлось чуть ли не все Дома культуры и музеи в городе. Но всё упиралось в финансы.

Найти подходящий вариант всё-таки получилось. Директор Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова в Ярославле Светлана Ахметдинова посчитала интересным решение разместить здесь коллекцию.

Как в Ярославле появился битловский музей Источник: Александр Куренной / 76.RU

«В 2021 году библиотека проводила модернизацию по нацпроекту „Культура“ с трансформацией привычного пространства. Именно в этом зале, согласно концепции, задумывалось создание творческой мастерской с фонотекой. Творческая мастерская Томаса Рифмача, далекого предка Лермонтова, гармонично совпала с идеей создания Ярославского битловского музея», — рассказала 76.RU Светлана Ахметдинова.

В ноябре 2026 года музею исполнится пять лет. Коллекционер уже планирует праздник и концерт в библиотеке в честь юбилея.

Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова находится на проспекте Толбухина, 11 в Ярославле. В музее представлено около 700 экспонатов, полная коллекция из 77 номеров оригинального журнала фан-клуба «Beatles Monthly Book». Это не все вещи, связанные с «The Beatles», которыми владеет ярославец. Часть хранится у него дома.



Попасть в музей можно, записавшись на экскурсию через библиотеку. Стоимость — 200 рублей.

В честь пятилетнего юбилея в музее пройдет концерт Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Всегда хочется сделать что-то большое, например фестиваль. Но нужны средства как минимум для того, чтобы арендовать зал с оборудованием. А это очень большие деньги. Никакими билетами это не отбить, то есть билеты по пять-семь тысяч, как на Розенбаума, это невозможно. Ну сделаем концерт поскромнее», — поделился планами Андрей Селевко.

У меня есть что выставить. Я бы еще три-четыре таких комнаты запросто организовал, потому что всего-всего не выложишь. Андрей Селевко коллекционер, создатель музея «The Beatles»

«Пока есть голос, я могу исполнять»

Два раза в месяц Андрей Селевко проводит экскурсии по своему музею. На каждой встрече герой раскрывает определенные аспекты музыкального творчества «Битлз», сопровождая слова фрагментами знакомых мелодий.

На лекциях в битловском музее герой играет любимые мелодии Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Оригинальную музыку каждый может дома послушать. Правда, слушать с телефона — это и не то качество, и не то восприятие. Пока я жив, пока музей здесь есть, пока есть голос, я могу исполнять. Самое главное в The Beatles — это музыка. Ее нужно слушать, воспринимать — это самое главное. А это [музей] антураж. Красивый, привлекательный, но который тем не менее позволяет на этом фоне воспринимать музыку», — отметил Андрей Селевко.

В музее можно рассмотреть фотографии и редкие экземпляры журналов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стены музея завешаны плакатами и рисунками с портретами исполнителей в разных стилях. Например, здесь есть работы ленинградского художника Кирилла Городецкого, работающего в технике граттаж (создания рисунка путем процарапывания острым инструментом по бумаге или картону, покрытых воском и тушью).

Многие экспонаты коллекционер и вовсе создал сам. Причем именно их считает своими любимыми.

Стены увешаны постерами и картинами Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так своими силами и, собственно, руками Андрей Селевко создал ростовые фигуры из картона и «барабан».

Многие экспонаты Андрей Селевко сделал сам Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Диаметр оригинального „барабана“ — семь сантиметров. А у меня метр двадцать. Фанера была метр сорок, но сделали поменьше, потому что наискосок это влезало на заднее сиденье нашего автомобиля», — шутя рассказывает Андрей Селевко.

Собственная музыкальная группа

Изначально экспонат предполагался для группы Tembr Beat, солистом которой является наш герой. Музыканты думали, что «барабан» будет декором на их концертах.

История группы Tembr Beat началась в 2016 году с выступления дуэта Андрея Селевко и Александра Великанова в одном из клубов Ярославля. В начале октября 2026 года группе исполнится 10 лет.

Когда всё начиналось, мы думали, что будем выступать в больших залах, повесим его над головой и закрутим. Группа играет, а он крутится то в одну сторону, то в другую. Ну мы всё играем по подвалам. Андрей Селевко коллекционер, создатель музея The Beatles

Андрей играет на гитаре. Сожалеет герой лишь о том, что выступать с группой ему особо негде. Концерты в основном проходят в библиотеке. О том, чтобы показать себя на каком-либо празднике, Андрей Селевко не задумывается.

На фото герой держит любимую корейскую гитару Источник: Александр Куренной / 76.RU

«На праздниках в основном поют под фонограмму, чтобы меньше настраиваться. И, наверное, мы не очень по социальному заказу подходим под эти праздники. Я думаю, что значимость этого музея в том, что он поддерживает информативно музыку, которой сейчас нет ни на телевидении, ни в средствах массовой информации. Она где-то на задворках находится. А здесь всё-таки вот есть, слава Богу. И благодаря руководству библиотеки мы, как говорится, процветаем», — поделился герой.

Ярославский коллекционер умеет играть на гитаре, фортепиано и чуть-чуть на губной гармошке.

В музее чего только не найдешь! Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие экспонаты коллекционер сделал собственными руками Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Совершенный эксклюзив»

В небольшом музее в Ярославле есть даже коллекция марок. По словам Андрея Селевко, такого почти не найти в битловских музеях мира. Только в музее в германском Хаале и здесь, в Ярославле. Как говорится, эксклюзив.

Коллекция битловских марок Источник: Александр Куренной / 76.RU

«А почему их нет? Не может быть никакого запрещения их выставлять. Это продукция, которая выпускалась массовым тиражом. Я же ее не копирую, то есть вот, пожалуйста, марки, которые были. Всё равно как пластинки. Как ни крути, совершенный эксклюзив, который есть в нашем музее», — рассуждает коллекционер.

Я не отшельник, который к себе коллекцию утащил и сижу, слушаю. Я хочу показать. У нас есть постоянные посетители — несколько человек, которые приходят раз через раз. Есть возможность поделиться, поговорить с равными. Это очень важно. Андрей Селевко коллекционер, создатель музея The Beatles