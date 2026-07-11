У машин после заправок сливают бензин: как защитить свое авто от кражи топлива

В нескольких регионах водители не могут заправиться из-за дефицита и очередей Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

На фоне дефицита топлива некоторые автовладельцы могут столкнуться с кражей бензина из их машины. Чтобы обезопасить свой автомобиль, можно установить камеры видеонаблюдения в месте парковки или пользоваться платными стоянками, советует автоэксперт Дмитрий Попов. Он отметил, что эти меры не гарантируют 100-процентной защиты, но существенно снижают риски ущерба.

«Парковать на платной стоянке — история неплохая, но до нее нужно идти или ехать, в зависимости от того, как близко она находится от вашего дома. С охранниками гаражного кооператива можно договариваться, чтобы вас пускали туда за деньги. Я, например, вывесил камеру видеонаблюдения. Если обнаружу, что с моим автомобилем что-то не так, то довольно быстро вычислю, кто это сделал. Плюс она отпугивает людей от каких-либо противоправных действий в отношении автомобиля. Однако это не панацея», — уточнил автоэксперт в разговоре с «Абзацем».

Он добавил, что крышки с замками для бензобаков также не всегда защищают от кражи бензина. Злоумышленники могут вскрыть это устройство, а ремонт машины после этого займет время.