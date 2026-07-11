НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

0 м/c,

 751мм 65%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,66
EUR 87,67
Афиша на выходные
Очереди у АЗС
Какие новостройки будут дорожать
Что с бензином на М-8
Здесь был Пушкин
Репортаж из двора, где была резня
Музей The Beatles
Задержан экс-начальник СИЗО
Авто У машин после заправок сливают бензин: как защитить свое авто от кражи топлива

У машин после заправок сливают бензин: как защитить свое авто от кражи топлива

Автоэксперт дал несколько советов

215
В нескольких регионах водители не могут заправиться из-за дефицита и очередей | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUВ нескольких регионах водители не могут заправиться из-за дефицита и очередей | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В нескольких регионах водители не могут заправиться из-за дефицита и очередей

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

На фоне дефицита топлива некоторые автовладельцы могут столкнуться с кражей бензина из их машины. Чтобы обезопасить свой автомобиль, можно установить камеры видеонаблюдения в месте парковки или пользоваться платными стоянками, советует автоэксперт Дмитрий Попов. Он отметил, что эти меры не гарантируют 100-процентной защиты, но существенно снижают риски ущерба.

«Парковать на платной стоянке — история неплохая, но до нее нужно идти или ехать, в зависимости от того, как близко она находится от вашего дома. С охранниками гаражного кооператива можно договариваться, чтобы вас пускали туда за деньги. Я, например, вывесил камеру видеонаблюдения. Если обнаружу, что с моим автомобилем что-то не так, то довольно быстро вычислю, кто это сделал. Плюс она отпугивает людей от каких-либо противоправных действий в отношении автомобиля. Однако это не панацея», — уточнил автоэксперт в разговоре с «Абзацем».

Он добавил, что крышки с замками для бензобаков также не всегда защищают от кражи бензина. Злоумышленники могут вскрыть это устройство, а ремонт машины после этого займет время.

В конце июня в России возникли перебои с поставками топлива. Как объяснил вице-премьер Александр Новак, они вызваны изменениями в логистике. Для стабилизации ситуации правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина до 30 ноября 2026 года, а также ограничило вывоз бензина и дизтоплива.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Бензин Топливо Кража Дефицит
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
7 минут
Очень жаль, что в такое время сливают и не думают о людях....Но в любом случае защита авто в наших руках
Гость
40 минут
Хорошо, что люди делятся реальным опытом и идеями
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
«Заправиться можно, но хватит ли у вас терпения?» Водитель рассказал, как охотился за бензином на юге России
читатель 93.RU
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Даже смотреть на это тяжело». Что больше всего раздражает бармена — и это вовсе не капризные клиенты
Камила
Мнение
«100 тысяч просмотров — и кандидат на знакомство в личке»: секс-колумнистка — о том, как алгоритмы в соцсетях устраивают личную жизнь
Светлана Гладкова
Копирайтер
Рекомендуем