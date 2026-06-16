Москвичка пострадала при атаке БПЛА в Ярославской области — в каком она состоянии

Стало известно, в каком состоянии находится пострадавшая при атаке БПЛА на Ярославскую область Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Пострадавшей при атаке беспилотника в Ярославской области москвичке назначили операцию. Жительница столицы пострадала при налете БПЛА в Некоузском районе 16 июня. По словам ярославского губернатора Михаила Евраева, пострадавшая госпитализирована, ей оказывают необходимую помощь.

Как пишут наши коллеги из MSK1.RU, жительница столицы находится в тяжелом состоянии, ей проводят операцию в ЦРБ в соседнем Угличе.

В прокуратуре Ярославской области запустили горячую линию для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим: 8-910-816-63-33.

Напомним, с утра в регионе дважды выли сирены. В Ярославской области была объявлена ракетная опасность, затем ее изменили на угрозу БПЛА. По данным Минобороны РФ, украинские БПЛА сбивали с 7:00 до 14:00. Аэропорт в Туношне закрыли второй раз за день.

Ярославский губернатор ранее предупреждал, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. Специалисты советуют сперва отойти на безопасное расстояние, а затем сообщить об их местонахождении по номеру 112.

«Совместная работа подразделений Министерства обороны, министерства региональной безопасности и силовых ведомств продолжается. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — ранее сообщал губернатор.