Аномальная жара надвигается на Турцию: врачи бьют тревогу

Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Турецкие синоптики прогнозируют волну аномальной жары, которая накроет страну после 17 июля. Причиной станет теплый воздушный фронт, пришедший из Европы. На курортах Средиземноморского и Эгейского побережья температура может превысить 40 °C — это создает серьезную угрозу как для местных жителей, так и для туристов.

Турецкий терапевт Дилек Шенгюл в беседе с РИА Новости подчеркнула, что в группе повышенного риска находятся дети, пожилые, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, а также те, кто работает на открытом воздухе. Высокие температуры существенно повышают вероятность обезвоживания и теплового удара.

Врач перечислила первые признаки перегрева: головокружение, слабость, тошнота, учащенное сердцебиение и спутанность сознания. При появлении этих симптомов нужно немедленно уйти с солнца, а при ухудшении состояния обратиться за медицинской помощью.

Шенгюл дала ряд рекомендаций для безопасного отдыха в жару:

планировать активные прогулки и экскурсии на утро или вечер, избегая полуденного зноя;

носить легкую одежду светлых оттенков, обязательно использовать головные уборы и солнцезащитные средства;

регулярно пить воду, не дожидаясь появления чувства жажды.