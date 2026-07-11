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Страна и мир Аномальная жара надвигается на Турцию: врачи бьют тревогу

Аномальная жара надвигается на Турцию: врачи бьют тревогу

Находиться на улице может быть опасно

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Аномальная жара надвигается на Турцию: врачи бьют тревогу | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUАномальная жара надвигается на Турцию: врачи бьют тревогу | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU
Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Турецкие синоптики прогнозируют волну аномальной жары, которая накроет страну после 17 июля. Причиной станет теплый воздушный фронт, пришедший из Европы. На курортах Средиземноморского и Эгейского побережья температура может превысить 40 °C — это создает серьезную угрозу как для местных жителей, так и для туристов.

Турецкий терапевт Дилек Шенгюл в беседе с РИА Новости подчеркнула, что в группе повышенного риска находятся дети, пожилые, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, а также те, кто работает на открытом воздухе. Высокие температуры существенно повышают вероятность обезвоживания и теплового удара.

Врач перечислила первые признаки перегрева: головокружение, слабость, тошнота, учащенное сердцебиение и спутанность сознания. При появлении этих симптомов нужно немедленно уйти с солнца, а при ухудшении состояния обратиться за медицинской помощью.

Шенгюл дала ряд рекомендаций для безопасного отдыха в жару:

  • планировать активные прогулки и экскурсии на утро или вечер, избегая полуденного зноя;

  • носить легкую одежду светлых оттенков, обязательно использовать головные уборы и солнцезащитные средства;

  • регулярно пить воду, не дожидаясь появления чувства жажды.

Министерство здравоохранения Турции призвало людей ежедневно выпивать 2,5–3 литра воды. Ведомство отметило, что профилактика перегрева особенно важна для уязвимых групп населения.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Турция Отдых Жара
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