10 из 10 наберут только единицы: угадайте советский фильм по одной фразе

Есть фразы, которые мгновенно переносят нас в атмосферу уютных вечеров, запаха мандаринов и теплых семейных застолий. Советский кинематограф подарил нам не просто шедевры, а настоящий культурный код, по которому мы до сих пор узнаем «своих». Предлагаем ненадолго включить ностальгию на максимум и проверить свою визуальную и слуховую память. Сможете угадать культовый фильм всего по одной строчке или вам пора устроить большие киновыходные? Давайте проверим!