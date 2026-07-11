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Развлечения Тест 10 из 10 наберут только единицы: угадайте советский фильм по одной фразе

10 из 10 наберут только единицы: угадайте советский фильм по одной фразе

А сколько правильных ответов дадите вы?

117
Косой хвастается перед водителем такси тем, что смог ответить на 10 из 10 | Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, киностудия «Мосфильм», 1971 годКосой хвастается перед водителем такси тем, что смог ответить на 10 из 10 | Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, киностудия «Мосфильм», 1971 год

Косой хвастается перед водителем такси тем, что смог ответить на 10 из 10

Источник:

кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, киностудия «Мосфильм», 1971 год

Есть фразы, которые мгновенно переносят нас в атмосферу уютных вечеров, запаха мандаринов и теплых семейных застолий. Советский кинематограф подарил нам не просто шедевры, а настоящий культурный код, по которому мы до сих пор узнаем «своих». Предлагаем ненадолго включить ностальгию на максимум и проверить свою визуальную и слуховую память. Сможете угадать культовый фильм всего по одной строчке или вам пора устроить большие киновыходные? Давайте проверим!

В нашем сегодняшнем тесте перед вами стоит элементарная, на первый взгляд, задача: мы называем вам фразу, а вы пробуете вспомнить, где ее слышали.

ТестПройден 24 раза
1 / 10

«Всё, кина не будет! Электричество кончилось».

  • «Свой среди чужих, чужой среди своих» (18+)

  • «Джентльмены удачи» (6+)

  • «Калина красная» (0+)

  • «Гостья из будущего» (6+)

2 / 10

«Ах ты, бродяга, смертный прыщ!»

  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)

  • «Осенний марафон» (12+)

  • «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)

3 / 10

«Мы вас вылечим. Алкоголики — это наш профиль».

  • «Хорошо сидим!» (16+)

  • «Сто грамм для храбрости…» (12+)

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)

  • «Осенний марафон» (12+)

4 / 10

«Ходишь-ходишь в школу, а потом бац — вторая смена!»

  • «Приключения Петрова и Васечкина» (0+)

  • «Чудак из пятого „Б“» (0+)

  • «Чучело» (12+)

  • «Большая перемена» (0+)

5 / 10

«Вона опять у нашего барина ипохондрия сделалась!»

  • «Формула любви» (0+)

  • «Обыкновенное чудо» (0+)

  • «Варвара-краса, длинная коса» (6+)

  • «Убить дракона» (12+)

6 / 10

«Народ для разврата собрался!»

  • «Калина красная» (0+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «12 стульев» (6+)

  • «Любовь и голуби» (12+)

7 / 10

«Степь? Какая же это степь, сударыня? У нас есть и тюрьма, и гимназия, и суд…»

  • «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)

  • «Там, на неведомых дорожках…» (0+)

  • «Кин-дза-дза!» (12+)

  • «Безымянная звезда» (12+)

8 / 10

«Совести-то у меня — во! С прицепом! А времени нету»

  • «Летят журавли» (12+)

  • «Д'Артаньян и три мушкетера» (0+)

  • «Афоня» (12+)

  • «Бриллиантовая рука» (18+)

9 / 10

«Ты посмотри на себя, ведь ты же… идиот!»

  • «В бой идут одни „старики“» (12+)

  • «Белое солнце пустыни» (18+)

  • «Берегись автомобиля» (12+)

  • «Бриллиантовая рука» (18+)

10 / 10

«Вы привлекательны, я чертовски привлекателен… Чего время терять?»

  • «Соломенная шляпка» (18+)

  • «Обыкновенное чудо» (0+)

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Будьте моим мужем» (6+)

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Советское кино СССР Развлечение Фильм
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