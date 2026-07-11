10 из 10 наберут только единицы: угадайте советский фильм по одной фразе

Есть фразы, которые мгновенно переносят нас в атмосферу уютных вечеров, запаха мандаринов и теплых семейных застолий. Советский кинематограф подарил нам не просто шедевры, а настоящий культурный код, по которому мы до сих пор узнаем «своих». Предлагаем ненадолго включить ностальгию на максимум и проверить свою визуальную и слуховую память. Сможете угадать культовый фильм всего по одной строчке или вам пора устроить большие киновыходные? Давайте проверим!
В нашем сегодняшнем тесте перед вами стоит элементарная, на первый взгляд, задача: мы называем вам фразу, а вы пробуете вспомнить, где ее слышали.
«Всё, кина не будет! Электричество кончилось».
«Свой среди чужих, чужой среди своих» (18+)
«Джентльмены удачи» (6+)
«Калина красная» (0+)
«Гостья из будущего» (6+)
«Ах ты, бродяга, смертный прыщ!»
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
«Осенний марафон» (12+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
«Мы вас вылечим. Алкоголики — это наш профиль».
«Хорошо сидим!» (16+)
«Сто грамм для храбрости…» (12+)
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
«Осенний марафон» (12+)
«Ходишь-ходишь в школу, а потом бац — вторая смена!»
«Приключения Петрова и Васечкина» (0+)
«Чудак из пятого „Б“» (0+)
«Чучело» (12+)
«Большая перемена» (0+)
«Вона опять у нашего барина ипохондрия сделалась!»
«Формула любви» (0+)
«Обыкновенное чудо» (0+)
«Варвара-краса, длинная коса» (6+)
«Убить дракона» (12+)
«Народ для разврата собрался!»
«Калина красная» (0+)
«Служебный роман» (6+)
«12 стульев» (6+)
«Любовь и голуби» (12+)
«Степь? Какая же это степь, сударыня? У нас есть и тюрьма, и гимназия, и суд…»
«Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)
«Там, на неведомых дорожках…» (0+)
«Кин-дза-дза!» (12+)
«Безымянная звезда» (12+)
«Совести-то у меня — во! С прицепом! А времени нету»
«Летят журавли» (12+)
«Д'Артаньян и три мушкетера» (0+)
«Афоня» (12+)
«Бриллиантовая рука» (18+)
«Ты посмотри на себя, ведь ты же… идиот!»
«В бой идут одни „старики“» (12+)
«Белое солнце пустыни» (18+)
«Берегись автомобиля» (12+)
«Бриллиантовая рука» (18+)
«Вы привлекательны, я чертовски привлекателен… Чего время терять?»
«Соломенная шляпка» (18+)
«Обыкновенное чудо» (0+)
«Любовь и голуби» (12+)
«Будьте моим мужем» (6+)