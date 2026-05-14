Лучше иметь под рукой: как собрать «тревожный чемоданчик» и что нужно туда класть — инструкция

Как собрать «тревожный чемоданчик» Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Ярославцы задались вопросами о том, какие предметы первой необходимости необходимо брать с собой в случае эвакуации из дома. Читательница 76.RU рассказала, что этот вопрос тревожит ее во время объявления беспилотной опасности.

«Я сижу дома, слышу сирены. И каждый раз думаю о том, что у меня нет „тревожного чемоданчика“ в случае, если нужно будет пойти в укрытие. Хочется знать, какие предметы нужно иметь под рукой в таких ситуациях», — рассказала читательница 76.RU.

Публикуем инструкцию от МЧС о том, как правильно собрать «тревожный чемоданчик».

Что такое «тревожный чемоданчик»

«Тревожный чемоданчик» — это термин, объединяющий базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны ЧС. Например, при землятрясении, наводнении, пожаре и так далее.

«Правильно укомплектованный „тревожный чемоданчик“ может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой», — уточнили в МЧС России.

Спасатели рассказали, что минимальное количество запасов, необходимое для автономного пребывания, рассчитывается исходя из времени, за которое чрезвычайные службы смогут отреагировать и вмешаться в ситуацию.

«Период автономного пребывания в ожидании помощи спасателей зависит от вероятности возникновения природной или техногенной чрезвычайной ситуации в данной местности, а также удаленности от крупных населенных пунктов. Таким образом, в каждом конкретном случае „тревожный чемоданчик“ комплектуется в соответствии с местом его проживания и индивидуальными особенностями человека», — рассказали в Министерстве.

Кому и зачем нужен «тревожный чемоданчик»

Спасатели рассказали, что наличие «тревожного чемоданчика» зависит от отношения к окружающей действительности и жизненного опыта.

«Многие люди, пережившие Великую отечественную войну, делают запасы продуктов и всего необходимого на месяц вперед. Важно объективно учитывать необходимость наличия дома или на работе „тревожного чемоданчика“, а также возможность его использования», — уточнили в МЧС.

Например, вероятность использования «тревожного чемоданчика» в мегаполисе и не в сейсмоопасном регионе, по данным спасателей, низка. В таком случае рекомендуется иметь под рукой комплект «первой необходимости» — компактный набор, который не занимает много места.

«Если вы живете в крупном населенном пункте, то обеспечение предметами первой необходимости и продуктами питания на 2-3 суток скорее всего не будет большой проблемой», — говорится в памятке МЧС.

Когда нужно иметь ревожный чемоданчик Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Что должно быть внутри

Вот основной список предметов, которые рекомендуется иметь в рюкзаке:

аптечка первой помощи;

фонарик ручной и налобный (желательно диодный) и запас батареек к ним (можно инерционный с функцией подзарядки сотового телефона);

мини радиоприемник с запасом батареек (или сотовый телефон с функцией радио);

универсальный нож (с набором инструментов);

охотничий нож;

запас еды и воды (минимум на трое суток);

смена нижнего белья и носков;

свисток (потребуется, чтобы звать на помощь);

охотничьи спички, сухой спирт, газовые зажигалки (2-3 шт);

ремонтный комплект (нитки, иголки и пр.);

одноразовая посуда.

средства гигиены.

Также рекомендуется иметь с собой документы в непромокаемой упаковке, деньги и банковские карты и средства связи.

«Если позволяет место и средства — положите спальный мешок, палатку, газовую туристическую горелку с баллончиком 200-400 граммов — этого вполне хватит на первое время для приготовления еды и обогрева», — рассказали в МЧС.

Что должно быть в «тревожном чемоданчике» Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Также может пригодиться маленький блокнот и карандаш, но не шариковая ручка. Поскольку ручка может сломаться, или закончится паста в стержне.

Дальше смотрите по местности: для тех, кто живет вне города (село, деревня), будет не лишним положить с собой компас и складную пилу. Городским жителям эти предметы вряд ли понадобятся.

Что должно быть в аптечке первой помощи Источник: МЧС России

«Рекомендуется протестировать уже собранный „тревожный чемоданчик“, например, на даче, а затем скорректировать его содержимое», — уточнили в МЧС России.

Складывать предметы в рюкзак советуют по туристическому правилу: легкие предметы и предметы первой необходимости — аптечка, фонарик, нож и тому подобное лучше класть наверх или в карманы. Сменное белье и еду — на дно.

«Чтобы защитить содержимое от влаги — используйте вакуумные пакеты с зажимом. Также, перед укладкой вещи можно упаковать в обычные полиэтиленовые пакеты, предварительно обмотав скотчем», — рассказали в МЧС.

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