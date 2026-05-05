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Город День города Ярославля Стала известна дата празднования дня города в Ярославле

Стала известна дата празднования дня города в Ярославле

В этом году столица Золотого кольца отметит 1016-летие

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Когда Ярославль будет праздновать День города | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКогда Ярославль будет праздновать День города | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Когда Ярославль будет праздновать День города

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В 2026 году День города в Ярославле будут праздновать в последнюю субботу весны. Основные гуляния пройдут 30 мая.

«Программа разрабатывается с учетом предпочтений горожан и гостей города разных возрастов. Активности разделены по интересам и местам проведения», — указано на туристическом портале Visit Yaroslavia, который принадлежит Министерству цифрового развития Ярославской области.

Напомним, в этом году Ярославль отметит 1016-летие. В прошлые годы в программе были выставки, ярмарки, мастер-классы и концерты.

К слову, эту дату упомянули и на общегородском совещании 5 мая, обсуждая грядущие спортивные мероприятия. Однако предварительной программы Дня города на данный момент не озвучили.

С 2023 года дата празднования закреплена документом мэрии Ярославля. С инициативой закрепить дату выступали депутаты муниципалитета в связи с тем, что праздник до этого несколько раз переносили на осень, что вызывало негодование у жителей.

Ранее мы публиковали топ-8 ярких событий, которые стоит посетить в Ярославской области в мае. Кстати, уже известно, когда состоится «Пир на Волге» (6+).

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
36
Гость
6 мая, 08:13
Не время сейчас праздники устраивать, это как издевка над людьми, которые пострадали от нынешнего весьма нескучного времени.
Гость
6 мая, 07:17
Всебы в такое время праздновали
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Гость
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