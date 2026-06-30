С праздником Ысыах! Как его отмечает народ саха — во что наряжается, чем питается и как просит одобрения божеств

Церемония открытия Источник: Ольга Донская / 14.RU

Местность Ус-Хатын недалеко от Якутска на 27 и 28 июня превратилась в место массового сборища горожан и туристов. Всё потому, что город праздновал самый главный национальный праздник — Ысыах. Сотни тысяч человек пришли получить благословление, показать себя миру, отведать суровый якутский стритфуд и просто кайфануть. Как это было — в репортаже Ольги Донской из 14.RU.

Ысыа́х (якут. Ыһыах, по-русски читается как Ысэх) — якутский традиционный праздник лета. Представляет собой весенне-летний праздник в честь богов Айыы, возрождения природы и начала нового жизненного цикла, сопровождаемый обрядом молений, обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками.. По данным мэрии Якутска, праздник за два дня посетили более 230 тысяч человек.

Очищение и шопинг

Начало всех мероприятий было назначено на 8 утра, все гости обязательно проходят через обряд очищения: встречающих обмахивают дэйбииром (пучком конских волос. — Прим. ред.), потом проводят через дым горящего навоза (вот такой парадокс: чтобы очиститься, надо пройти через дым от какашек). При этом женщины проходят через отдельный вход, а мужчины — через другой. Весь путь обряда украшен салама — оберегом из конского волоса с ленточками от всего плохого.

Гости идут очищаться Источник: Ольга Донская / 14.RU

Люди терпеливо стояли в длинной очереди, никто громко не говорил, многие встречали своих знакомых и радостно поздравляли друг друга с праздником. После прохождения первого этапа взору открывается вид на саму местность. И это, как минимум, потрясает.

Волонтеры раздают программу и карту Источник: Ольга Донская / 14.RU Поток людей нескончаемый Источник: Ольга Донская / 14.RU

Тут и там красивые традиционные постройки, суета и, самое главное, люди — они почти все выглядят так, будто сошли с обложек журналов. Наряды девушек — произведение искусства. Тут и меха, органза, серебро, золото и прочее. Правда, каково было ходить в мехах почти в тридцатиградусную жару — отдельный вопрос. Повсюду мелькали сотрудники полиции, как писали в телеграм-канале ведомства, их работало несколько сотен.

Один из главных символов Аал Луук Мас Источник: Ольга Донская / 14.RU Гости Источник: Ольга Донская / 14.RU

Почти сразу гости могут пройти в торговые ряды, тут глаза просто разбегаются даже у тех, кто не любит шопинг: национальные украшения, одежда, местный чай и, конечно, еда. Якутский стритфуд — это отдельный вопрос для обсуждения. Видела, как многие туристы морщили носы и удивленно перешептывались, глядя на то, что им предлагали съесть на каждом углу.

Еще бы, как вам шашлычок из кишок? Между прочим очень вкусно и быстро насыщает. Стоимость кишочков на палочке начинается от 500 рублей, некоторые предлагали за 800. Вареное мясо жеребенка тоже нанизывают на шпажки — якутская вариация шашлыка, цена кусается — 800 рублей за штуку.

Любителям рыбы предлагали жареного карася за 200 рублей, также купить можно было суп из потрохов, кашу саламаат, оладушки и более привычные всем блюда: плов, шашлык из свинины, курочку, тефтели и хот-доги. Стояли кофе-точки и даже пет-френдли места с бесплатным кормом и водой для четвероногих. Из напитков везде были морс и бырпах — кисломолочный газированный напиток из молока.

Гора мяса Источник: Ольга Донская / 14.RU Есть и привычная еда Источник: Ольга Донская / 14.RU

Что еще было?

Программа Ысыаха очень большая и насыщенная, почти все мероприятия идут параллельно друг другу, что достаточно неудобно — хочется увидеть всех и вся, но физически это сделать невозможно. Местность очень большая, а площадки разбросаны на значительном расстоянии.

По Ус-Хатыну ездили обещанные мэрией гольф-кары от Drivee, где-то между ними люди передвигались и на телегах, запряженных лошадьми. Якутские контрасты во всей красе. Покататься на гольф-каре не удалось, всегда меня обгоняла какая-нибудь бабуля, а бежать с ней наперегонки и отбирать место даже ради материала — стремно, поэтому любовалась нововведением со стороны. Как мне сказали сотрудники, заряда одной машины хватает на 8 часов, аккумулятор съемный, зарядка идет несколько часов.

Гольф-кары Источник: Ольга Донская / 14.RU Телега Источник: Ольга Донская / 14.RU

К 11:30 народ начал стекаться на главную площадку, туда, где проводят открытие. Трибуны очень быстро заполнились десятками тысяч людей, которые терпеливо ждали начала обряда благословления Алгыс.

Но сначала все встретили первых лиц республики с гостями: по импровизированной дорожке прошел глава Якутии Айсен Николаев с супругой Людмилой, мэр Якутска Евгений Григорьев, директор алмазодобывающей компании «АЛРОСА» Павел Маринычев с дочкой, делегации из Индии и Китая.

Евгений Григорьев и Айсен Николаев Источник: Ольга Донская / 14.RU

В этом году Айсен Николаев нарядился в светло-коричневый камзол с меховыми рукавами, сапоги, в руках держал дэйбиир, головной убор напоминал тюбетейку. Наряд ему сшила жена. Евгений Григорьев был одет так же, как в предыдущие пару лет: черный камзол, шляпа, черные брюки и сапоги. За поясом у него был нож, а в руках белый дэйбиир. Позже на пресс-конференции с журналистами он рассказал, что купил этот камзол на рынке. Когда первые лица уселись на своей трибуне, начался обряд Алгыс.

Десятки танцоров Источник: Ольга Донская / 14.RU Алгысчыт Источник: Ольга Донская / 14.RU

Чтобы снисхождения и одобрения божеств хватило всем, алгысчыты (так называют тех, кто проводит обряд. — Прим. ред.) встали по всем сторонам площади и начали церемонию. Все замерли. Удивительно, но вся многотысячная толпа молчала и внимала каждому слову. В помощь алгысчыту на площадке работали десятки танцоров. Зрелище было медитативным и почти гипнотическим даже для тех, кто не владеет якутским языком.

Источник: 14.RU

После алгыса вереница юных артистов вытащила импровизированный чорон добра, который символизировал дружбу народов. Тогда же Айсен Николаев первым сделал глоток кумыса, а Евгений Григорьев водрузил символ Ысыаха. Праздник официально начался. Было много танцев, артисты двигались почти синхронно — за этим стоит большая работа хореографов.

Зрители на открытии Источник: Ольга Донская / 14.RU

Артисты Источник: Ольга Донская / 14.RU

Все внимают каждому слову Источник: Ольга Донская / 14.RU

Дальше я пошла на выставку кузнецов и конкурс. Площадку «Кудай Бахсы» оказалось найти нелегко, по пути я потерялась и почти отчаялась. Карта местности у меня была, но нарисована она непонятно… Судя по всему, не я одна затерялась на огромной территории, и посетителей зрелища было не так много. Посередине площадки поставили весь инвентарь кузнецов, а по бокам мастера представили свои изделия на продажу. Там было все: от луков до хомуса. Умельцы вовсю молотили кувалдами по горячему железу, и действо тоже гипнотизирует: зрители почти не моргая наблюдали за работой.

Кузнецы Источник: Ольга Донская / 14.RU Музыкальные инструменты Источник: Ольга Донская / 14.RU

Атлеты — короли Ысыаха?

А потом начались соревнования Игры Дыгына, в которых 16 атлетов боролись за звание лучшего — состязания идут два дня. Они проходят по главной площадке, где проводят открытие. Зрителей на трибунах собралось не меньше: фанаты игр рвали и метали, одобрительно ревели, когда их любимые спортсмены выходили соревноваться.

Наблюдать за болельщиками — отдельное шоу. Атмосфера была напряженной, все вокруг были наэлектризованы: спортсмены, их секунданты, судьи, близкие участников и организаторы. Я впервые побывала так близко к соревнованиям и могу утверждать, что Игры Дыгына — якутские олимпийские игры по уровню ожидания, напряжения и любви.

Мас-рестлинг Источник: Ольга Донская / 14.RU

Источник: Ольга Донская / 14.RU

Источник: Ольга Донская / 14.RU

Кроме того, все спортсмены, как на подбор — красавчики. Редакция 14.RU писала о пятерых самых-самых в этом материале.

На местности поставили множество фотозон Источник: Ольга Донская / 14.RU

Помимо этих знаковых и крупных мероприятий, проводили много чего другого, например, конкурс на самую длинную косу, спортивные игры для детей, выставку скота. В моменте захотелось научиться летать, чтобы побывать в разных местах Ус-Хатына одновременно и охватить всё. Однако главным зрелищем были люди, показавшие свои красивые наряды, как они чтят свои традиции и как любят свои семьи.

Местный магазин одежды разыгрывал «Мерседес» Источник: Ольга Донская / 14.RU

Источник: Ольга Донская / 14.RU

Источник: Ольга Донская / 14.RU

Палаточный городок Источник: Ольга Донская / 14.RU

Пикничок Источник: Ольга Донская / 14.RU

Купаться в озере запретили Источник: Ольга Донская / 14.RU

Источник: Ольга Донская / 14.RU

Гости с удовольствием сидели на стульях первых лиц Источник: Ольга Донская / 14.RU

Люди общались между собой, смеялись и наслаждались происходящим. Гости просто стелили себе покрывала прямо на траве или под деревьями, устраивая пикники. Другие приехали с палатками, чтобы переночевать и встретить солнце — официальный обряд проводился в 2 часа ночи.

Там и тут мужья фотографировали своих красавиц жен, дети бегали, восхищенно смотря на лошадей. Ысыах мог быть прекрасен даже без больших мероприятий. Тут просто приятно быть и наслаждаться атмосферой.

Красавицы-якутянки Источник: Ольга Донская / 14.RU

Источник: Ольга Донская / 14.RU

Источник: Ольга Донская / 14.RU