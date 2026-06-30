Светофоры и асфальт плавятся под палящим солнцем — безумное видео адской жары в Европе

Июнь этого года в Европе запомнят надолго, ведь он выдался самым жарким за много лет. Температура начала повышаться с двадцатых чисел и держится на рекордных отметках уже больше недели. Особенно изнывают от жары жители Франции, Италии, Великобритании и Германии. Люди оказались не готовы к тому, что термометр целыми днями будет показывать отметку выше 35 градусов, а местами доходить до 40 в тени. Показываем, что творится в крупных городах, где постепенно всё плавится.
Большая часть людей ищет спасение от жары на улице. Всё дело в том, что квартиры превратились в бани. Кондиционеров практически нигде нет, так как их установка ограничена, чтобы не портить исторические фасады зданий и не перегружать электросети.
Европейцы повально скупают вентиляторы. Из-за ажиотажа в магазинах скапливаются огромные очереди. Люди берут их не только для дома, но и носят прямо на улице, подключая через USB к пауэрбанкам.
Правда, и они у некоторых уже стали бесполезными. Вместо прохладного воздуха вентилятор лишь крутит уже прогретый, никак не улучшая ситуацию.
Из-за высокой температуры правительство Парижа разрешило жителям купаться в городских водоемах. Многие не упускают возможность воспользоваться такими послаблениями и ныряют прямо с мостов и оккупируют набережные.
За неделю в Европе погибло более 1300 человек, некоторые в стремлении спастись от жары забыли о правилах безопасности и утонули, другие пострадали от тепловых ударов.
С 25 июня в странах действует красный уровень опасности. В школах сокращают уроки, а обслуживающему персоналу, который вынужден работать на улице, разрешено взять выходной, чтобы обезопасить себя.
В Сети люди публикуют, как под длительным зноем в сливочное масло превращаются асфальты, светофоры и рельсы трамваев.
Те, кто не успел занять вакантное место около водоемов, ищут спасение в ресторанах и барах, где есть кондиционер. Также только в заведениях во время жары можно купить алкоголь. В магазинах продажу ограничили, чтобы уменьшить наплыв людей в больницах, которые и так переполнены.
Некоторые люди предпочитают переждать жару в магазинах, где работают кондиционеры и есть холодильники.
На фоне 40-градусной жары в Сети зародились новые тренды. Чтобы без слов передать состояние, европейские блогеры повально снимают видео, как они готовят яичницу прямо на балконе или подоконнике без плиты.
Как пишет ТАСС, причина такой погоды, которая держится больше недели, — блокирующий антициклон. Западную Европу накрыл «тепловой купол», в котором воздух продолжает нагреваться и никак не двигается. Постепенно он также охватил Южную Европу. Красный уровень опасности ввели в Венгрии, Польше, Румынии, Сербии и ряде других стран. Их жителям настоятельно рекомендуют не выходить из дома и много пить.