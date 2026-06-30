Светофоры и асфальт плавятся под палящим солнцем — безумное видео адской жары в Европе

Некоторые люди пытаются спасаться в фонтанах, но помогает это мало Источник: EPA: YOAN VALAT

Июнь этого года в Европе запомнят надолго, ведь он выдался самым жарким за много лет. Температура начала повышаться с двадцатых чисел и держится на рекордных отметках уже больше недели. Особенно изнывают от жары жители Франции, Италии, Великобритании и Германии. Люди оказались не готовы к тому, что термометр целыми днями будет показывать отметку выше 35 градусов, а местами доходить до 40 в тени. Показываем, что творится в крупных городах, где постепенно всё плавится.

Большая часть людей ищет спасение от жары на улице. Всё дело в том, что квартиры превратились в бани. Кондиционеров практически нигде нет, так как их установка ограничена, чтобы не портить исторические фасады зданий и не перегружать электросети.

Цель всех европейцев в последние дни — найти воду Источник: kimmyinfrance / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Европейцы повально скупают вентиляторы. Из-за ажиотажа в магазинах скапливаются огромные очереди. Люди берут их не только для дома, но и носят прямо на улице, подключая через USB к пауэрбанкам.

О том, чтобы скролить ленту новостей в такой ситуации, приходится забыть Источник: stellarrealities32 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Правда, и они у некоторых уже стали бесполезными. Вместо прохладного воздуха вентилятор лишь крутит уже прогретый, никак не улучшая ситуацию.

Вентиляторы сметают с полок за несколько минут Источник: bonjourculas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Из-за высокой температуры правительство Парижа разрешило жителям купаться в городских водоемах. Многие не упускают возможность воспользоваться такими послаблениями и ныряют прямо с мостов и оккупируют набережные.

Париж превратился в приморский городок, где все ходят в купальниках и не вылезают из воды Источник: thefredvibe / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За неделю в Европе погибло более 1300 человек, некоторые в стремлении спастись от жары забыли о правилах безопасности и утонули, другие пострадали от тепловых ударов.

Европейцы оказались не готовы к такому жаркому лету Источник: Городские медиа

С 25 июня в странах действует красный уровень опасности. В школах сокращают уроки, а обслуживающему персоналу, который вынужден работать на улице, разрешено взять выходной, чтобы обезопасить себя.

Асфальт плавится из-за длительной жары Источник: czer_nyx / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Сети люди публикуют, как под длительным зноем в сливочное масло превращаются асфальты, светофоры и рельсы трамваев.

С приходом жары вскрылось, что пластик у светофоров не такой прочный Источник: newsonscroll / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Те, кто не успел занять вакантное место около водоемов, ищут спасение в ресторанах и барах, где есть кондиционер. Также только в заведениях во время жары можно купить алкоголь. В магазинах продажу ограничили, чтобы уменьшить наплыв людей в больницах, которые и так переполнены.

Хозяева как могут пытаются позаботится и о братьях меньших Источник: frankinitaly / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Некоторые люди предпочитают переждать жару в магазинах, где работают кондиционеры и есть холодильники.

У каждого свои методы борьбы с жарой Источник: dobros / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На фоне 40-градусной жары в Сети зародились новые тренды. Чтобы без слов передать состояние, европейские блогеры повально снимают видео, как они готовят яичницу прямо на балконе или подоконнике без плиты.

Даже не зная языка, понятно, что испытывает автор Источник: olivierhude / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)