НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +23

4 м/c,

с-з.

 753мм 54%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,27
EUR 89,27
Закроется бар
Малыш погиб при атаке БПЛА
Кому делегировать бизнес-процессы?
Лес после черного дождя
Здесь был Пушкин
Заправки сейчас
Где найти землянику
Погода на июль
Афиша на неделю
Страна и мир Обзор Светофоры и асфальт плавятся под палящим солнцем — безумное видео адской жары в Европе

Светофоры и асфальт плавятся под палящим солнцем — безумное видео адской жары в Европе

Температура достигает +40 градусов, и это только в тени

203
Некоторые люди пытаются спасаться в фонтанах, но помогает это мало | Источник: EPA: YOAN VALATНекоторые люди пытаются спасаться в фонтанах, но помогает это мало | Источник: EPA: YOAN VALAT

Некоторые люди пытаются спасаться в фонтанах, но помогает это мало

Источник:

EPA: YOAN VALAT

Июнь этого года в Европе запомнят надолго, ведь он выдался самым жарким за много лет. Температура начала повышаться с двадцатых чисел и держится на рекордных отметках уже больше недели. Особенно изнывают от жары жители Франции, Италии, Великобритании и Германии. Люди оказались не готовы к тому, что термометр целыми днями будет показывать отметку выше 35 градусов, а местами доходить до 40 в тени. Показываем, что творится в крупных городах, где постепенно всё плавится.

Большая часть людей ищет спасение от жары на улице. Всё дело в том, что квартиры превратились в бани. Кондиционеров практически нигде нет, так как их установка ограничена, чтобы не портить исторические фасады зданий и не перегружать электросети.

Цель всех европейцев в последние дни — найти воду

Источник:

kimmyinfrance / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Европейцы повально скупают вентиляторы. Из-за ажиотажа в магазинах скапливаются огромные очереди. Люди берут их не только для дома, но и носят прямо на улице, подключая через USB к пауэрбанкам.

О том, чтобы скролить ленту новостей в такой ситуации, приходится забыть

Источник:

stellarrealities32 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Правда, и они у некоторых уже стали бесполезными. Вместо прохладного воздуха вентилятор лишь крутит уже прогретый, никак не улучшая ситуацию.

Вентиляторы сметают с полок за несколько минут

Источник:

bonjourculas / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Из-за высокой температуры правительство Парижа разрешило жителям купаться в городских водоемах. Многие не упускают возможность воспользоваться такими послаблениями и ныряют прямо с мостов и оккупируют набережные.

Париж превратился в приморский городок, где все ходят в купальниках и не вылезают из воды

Источник:

thefredvibe / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

За неделю в Европе погибло более 1300 человек, некоторые в стремлении спастись от жары забыли о правилах безопасности и утонули, другие пострадали от тепловых ударов.

Европейцы оказались не готовы к такому жаркому лету

Источник:

Городские медиа

С 25 июня в странах действует красный уровень опасности. В школах сокращают уроки, а обслуживающему персоналу, который вынужден работать на улице, разрешено взять выходной, чтобы обезопасить себя.

Асфальт плавится из-за длительной жары

Источник:

czer_nyx / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Сети люди публикуют, как под длительным зноем в сливочное масло превращаются асфальты, светофоры и рельсы трамваев.

С приходом жары вскрылось, что пластик у светофоров не такой прочный

Источник:

newsonscroll / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Те, кто не успел занять вакантное место около водоемов, ищут спасение в ресторанах и барах, где есть кондиционер. Также только в заведениях во время жары можно купить алкоголь. В магазинах продажу ограничили, чтобы уменьшить наплыв людей в больницах, которые и так переполнены.

Хозяева как могут пытаются позаботится и о братьях меньших

Источник:

frankinitaly / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Некоторые люди предпочитают переждать жару в магазинах, где работают кондиционеры и есть холодильники.

У каждого свои методы борьбы с жарой

Источник:

dobros / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На фоне 40-градусной жары в Сети зародились новые тренды. Чтобы без слов передать состояние, европейские блогеры повально снимают видео, как они готовят яичницу прямо на балконе или подоконнике без плиты.

Даже не зная языка, понятно, что испытывает автор

Источник:

olivierhude / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как пишет ТАСС, причина такой погоды, которая держится больше недели, — блокирующий антициклон. Западную Европу накрыл «тепловой купол», в котором воздух продолжает нагреваться и никак не двигается. Постепенно он также охватил Южную Европу. Красный уровень опасности ввели в Венгрии, Польше, Румынии, Сербии и ряде других стран. Их жителям настоятельно рекомендуют не выходить из дома и много пить.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Европа Жара Погода
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
ИИ и не такого нагенерирует..
Гость
1 час
Есть у нас такие фонтаны? а можно в них зайти и охлаждаться? Приедут сразу и припишут пару статей УК
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Рекомендуем