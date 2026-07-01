Держите таблетки под рукой: календарь магнитных бурь на июль 2026 года

Похоже, главная опасность в июле — получить солнечный удар, а не геомагнитные колебания Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Июль готовит серьезное испытание для всех, кто привык винить магнитные бури во всех своих неудачах и головных болях. Ученые из Лаборатории солнечной астрономии подготовили прогноз геомагнитных возмущений на второй месяц лета, заставив метеочувствительных людей замереть в ожидании. Рассказываем, какие сюрпризы готовит Солнце в июле и к чему стоит готовиться метеозависимым.

Что такое магнитная буря

Время от времени на Солнце происходят мощные вспышки. В этот момент в космос выбрасывается огромный поток заряженных частиц, который на бешеной скорости летит к Земле. У нашей планеты есть невидимый защитный щит — магнитное поле, которое принимает удар на себя. Когда солнечный поток врезается в эту защиту, магнитное поле Земли начинает сильно колебаться и дрожать. Это планетарное колебание ученые и называют магнитной бурей.

Метеозависимость не берется просто так, ведь организм человека — сложная система, которая реагирует на любые изменения в природе. Кровь, нервные импульсы и клетки внутри нашего тела привыкли к стабильному магнитному фону. Когда он резко меняется, организм испытывает стресс. Сосуды могут сужаться, кровь начинает двигаться медленнее, а мозг получает ложные сигналы тревоги и выделяет гормоны стресса.

Из-за этого метеочувствительные люди сталкиваются с реальным физическим недомоганием: у кого-то сильно скачет давление, у кого-то начинает раскалываться голова, а кто-то просто чувствует необъяснимую слабость и упадок сил. Магнитные бури нарушают привычный ритм работы всего организма, поэтому в такие дни метеозависимым рекомендуют снижать нагрузки и бережнее относиться к своему здоровью.

Магнитные бури в июле 2026 года

Судя по прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, второй летний месяц начнется с небольшого всплеска геомагнитной активности, но в целом порадует стабильностью. 1 июля магнитосфера будет спокойной, но уже 2 июля прогнозируется переход в возбужденное состояние. Индекс геомагнитной активности (Кр) поднимется до отметки 4. Это еще не полноценный шторм, а лишь пограничное состояние, но чувствительные люди могут ощутить легкий дискомфорт, усталость или фоновую головную боль.

«В это время будьте особенно внимательны к себе: избегайте стрессов, физических перегрузок и вредной пищи. Остальные дни вполне благоприятны — планируйте важные дела, гуляйте и наслаждайтесь летом», — говорит эзотерик Снежана Гаврилова.

Начиная с 3 июля и вплоть до конца месяца магнитосфера вернется в абсолютно спокойное, «зеленое» состояние. Небольшие локальные колебания — повышение индекса до уровня 3–3,5 — ожидаются в периоды с 8 по 10 июля, затем в середине месяца — 16 и 17 июля, а также ближе к третьей декаде — 22 июля. Красных зон, показывающих магнитные бури, в июле пока не просматривается.

Что нельзя делать в неблагоприятные дни

Чтобы минимизировать влияние геомагнитных возмущений, стоит временно скорректировать свои привычки. Запомните правила безопасности, которые помогут пережить этот непростой период:

Не начинайте новые проекты — энергия будет на нуле. Не увлекайтесь физическими нагрузками — берегите сосуды. Не переедайте, легкое питание снизит нагрузку на организм. Не спите с открытым окном в неблагоприятные дни — сквозняки усугубляют метеозависимость. Не нервничайте — стресс усиливает метеочувствительность. Не игнорируйте симптомы. Если давление подскочило, вызывайте врача.