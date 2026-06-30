Изменения в СБП с 1 июля: переводы привяжут к ИНН физлиц, что это значит

Цель нововведения — борьба с дропперскими схемами Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

В России с 1 июля при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП) указание идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) стало обязательным. Разбираемся, что изменится для физических лиц и нужно ли клиентам банков предпринимать дополнительные действия.

Что изменилось с 1 июля при переводах через СБП

Главное нововведение заключается в том, что теперь ИНН при переводах будут передавать в обязательном порядке внутри межбанковской системы. Ранее этот реквизит использовали выборочно или же не включали в состав платежного поручения вовсе.

С 1 июля 2026 года банк-отправитель обязан автоматически будет прикреплять налоговый идентификатор плательщика к транзакции, направляемой через Систему быстрых платежей. Банк-получатель, в свою очередь, будет сопоставлять эти сведения на своей стороне.

Изменения при переводах через СБП затрагивают следующие операции:

обычные переводы по номеру телефона между счетами разных граждан;

оплата товаров, работ или услуг в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (включая расчеты по QR-кодам).

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика. Он присваивается один раз, используется на всей территории России и не меняется, даже если налогоплательщик меняет место жительства, фамилию и другие паспортные данные. Узнать свой ИНН можно через «Госуслуги» — в профиле или в разделе «Документы».

Как нововведение отразится на физлицах

Для большинства людей новые правила переводов через СБП никак не повлияют. Главное, физлицам не нужно вручную вводить ИНН при переводах. Процедура отправки денег по номеру телефона останется стандартной.