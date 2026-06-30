НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

1 м/c,

с-з.

 753мм 64%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,27
EUR 89,27
Закроется бар
Малыш погиб при атаке БПЛА
Кому делегировать бизнес-процессы?
Лес после черного дождя
Здесь был Пушкин
Заправки сейчас
Где найти землянику
Погода на июль
Афиша на неделю
Экономика Изменения в СБП с 1 июля: переводы привяжут к ИНН физлиц, что это значит

Изменения в СБП с 1 июля: переводы привяжут к ИНН физлиц, что это значит

Объясняем, что изменится для клиентов банков

Цель нововведения&nbsp;— борьба с дропперскими схемами | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЦель нововведения&nbsp;— борьба с дропперскими схемами | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Цель нововведения — борьба с дропперскими схемами

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

В России с 1 июля при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП) указание идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) стало обязательным. Разбираемся, что изменится для физических лиц и нужно ли клиентам банков предпринимать дополнительные действия.

Что изменилось с 1 июля при переводах через СБП

Главное нововведение заключается в том, что теперь ИНН при переводах будут передавать в обязательном порядке внутри межбанковской системы. Ранее этот реквизит использовали выборочно или же не включали в состав платежного поручения вовсе.

С 1 июля 2026 года банк-отправитель обязан автоматически будет прикреплять налоговый идентификатор плательщика к транзакции, направляемой через Систему быстрых платежей. Банк-получатель, в свою очередь, будет сопоставлять эти сведения на своей стороне.

Изменения при переводах через СБП затрагивают следующие операции:

  • обычные переводы по номеру телефона между счетами разных граждан;

  • оплата товаров, работ или услуг в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (включая расчеты по QR-кодам).

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика. Он присваивается один раз, используется на всей территории России и не меняется, даже если налогоплательщик меняет место жительства, фамилию и другие паспортные данные. Узнать свой ИНН можно через «Госуслуги» — в профиле или в разделе «Документы».

Как нововведение отразится на физлицах

Для большинства людей новые правила переводов через СБП никак не повлияют. Главное, физлицам не нужно вручную вводить ИНН при переводах. Процедура отправки денег по номеру телефона останется стандартной.

Также банки специально не будут запрашивать ИНН у клиентов. Эти данные уже есть в финансовых организациях. При переводах программа автоматически подставит нужные цифры в технические параметры платежа. Реформа платежной системы направлена на борьбу с киберпреступностью.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Система быстрых платежей ИНН Перевод Банк Деньги
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Мнение
«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела
Артём Исайчев
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Рекомендуем