Львов ждут золотые горы, а Водолеев ограбят близкие. Финансовый гороскоп на июль

Астролог Эльза Кушина поделилась прогнозом на весь июль Источник: коллаж Дмитрия Гладышева / Городские медиа

С астрологической точки зрения июль 2026 года будет довольно контрастным и динамичным. В нем гармонично (а иногда и противоречиво) переплетутся энергии разных планет, и это задаст особый тон всему периоду. Как ретроградное движение небесных тел повлияет на кошельки каждого из знаков зодиака — читайте в гороскопе астролога Эльзы Кушиной для 72.RU.

Овен

Июль будет месяцем двойственности и возможностей для Овнов, особенно в сфере финансов. Отсюда им выпадает шанс как одновременно работать по найму, так и на себя, либо получать доход из двух разных источников (возможны предложения подработки или новые проекты и пр.), поэтому важно не боятся и идти на эксперименты.

Хватаясь за новые предложения, можно здорово улучшить свое материальное положение в этом месяце. Кроме того, есть шанс заручиться поддержкой авторитетных людей, которые еще дадут о себе знать в будущем.

Телец

В июле для этого знака зодиака наступает благоприятное время, когда финансы идут через новые знания и коммуникации. Тельцов ждет общение с новыми людьми, участие в обучающих курсах или обсуждения с коллегами важных дел. И всё это станет не просто приятным времяпрепровождением, а возможностью для нового этапа в жизни.

Тельцам могут поступить выгодные предложения по работе. Поэтому важно не уходить далеко от социума, если Тельцы, конечно, желают в ближайшие годы обогатится.

Близнецы

Близнецы ощутят прилив уверенности и сил, что создаст отличные условия для реализации новых идей и проектов. Это время, когда они начнут браться за новые начинания в работе, бизнесе и других сферах, что поможет им неплохо приумножить свои сбережения.

Причем окружение станет мощной поддержкой и опорой — друзья, коллеги и знакомые будут активно выдвигать идеи и предлагать свою помощь, взяв на себя серьезные обязательства. Близнецам сейчас важно действовать, а успех не заставит себя ждать!

Рак

Рак в июле становится магнитом для предложений от друзей, соседей и родственников. Всем представителям знака, которые нуждаются в высокооплачиваемом «источнике дохода», важно не отсиживаться в сторонке, а действовать, пока предложение еще в силе, понимая, что подобный шанс выпадает не каждый день.

Важно, что деньги в карман представителей этого знака приходят только через труд. Не рискуйте сбережениями, соглашаясь на сомнительные авантюры или покупая лотерейные билеты.

Лев

В этом месяце деньги текут к Львам рекой: сама вселенная на стороне смелых и решительных, поэтому это идеальное время для того, чтобы взять на себя новые проекты, рассмотреть предложения о работе и задействовать свои таланты.

Представители знака, которые уже давно почувствовали неудовлетворенность нынешним положением дел, должны прийти к решению проблемы. Не бойтесь уходить с нелюбимой работы, сейчас идеальный момент для нового этапа в жизни.

Дева

Июль радует этот знак зодиака своей положительной динамикой. В этом месяце у них появится уникальная возможность приумножить свое состояние благодаря собственной интуиции и внутреннему чутью. Отсюда звезды советуют обратить внимание на внутренние ощущения и доверять себе, даже если мнения окружающих, будь то близкие — друзья, партнеры или родители и др., — звучат настойчиво и отличаются от собственных планов.

Также важно использовать свои аналитические способности и тщательно оценивать возможности, поэтому не стоит бояться и идти своим путем — именно это может привести к значительным доходам Деву.

Весы

Финансовые возможности Весов значительно возрастут благодаря поддержке родных и близких, с кем они проживают под одной крышей.

Но не только семья может повлиять на материальное положение Весов. Представителей знака ждет успех в сделках, связанных с недвижимостью. Например, при покупке, продаже иди сдаче в аренду собственного дома.

Скорпион

Скорпионам нужно быть особенно осторожным с финансами, особенно во время путешествий и отпусков, так как существует большой риск потратить всё до копейки.

Соблазнов будет так много, что велик шанс залезть в долги, что, конечно, плохо отразится на материальном положении Скорпионов в будущем. Звезды рекомендуют отказаться от спонтанных покупок и больших трат на развлечения в июле.

Стрелец

В этом месяце Вселенная проверяет Стрельцов на честность, отсюда вероятны искушения — желание забрать всё себе любимому, не желая делиться даже с близкими.

Важно помнить, что хотя бы часть средств (10%) важно отдать на благотворительность, чтобы в будущем «не сидеть у разбитого корыта», также можно оказывать помощь нуждающимся, например в виде даже небольших подарков. Но подобный жест помощи должен быть искренним от чистого сердца, чтобы финансовый поток не остановился вовсе.

Козерог

У Козерогов в финансовой теме могут возникнуть сложности или неожиданные ситуации. Но хорошая новость в том, что Козерог легко сможет выйти из любой ситуации, обратившись за помощью к единомышленникам (друзьям по интересам, коллективам, группам и пр.), понимая, что коллективная помощь намного эффективнее.

Кроме того, представители знака, не побоявшиеся рассказать о своих проблемах, смогут таким образом заручиться поддержкой авторитетных людей.

Водолей

В июле у Водолея могут возникнуть иллюзии и недоразумения, связанные с деньгами. Есть риск столкнуться с ситуациями, когда ему могут не выплатить гонорар, обмануть или оставить в дураках, поэтому важно учесть подобное и быть осторожным особенно при подписании договоров.

Водолеи будут словно магнитом притягивать мошенников. Поэтому представителям знака следует проявить бдительность при общении с людьми (даже с давними знакомыми).

Рыбы

В этом месяце звезды благоприятствуют денежным вопросам Рыб, поэтому к ним поступят весьма заманчивые предложения по работе либо новым проектам, причем не одно, а сразу несколько! Отсюда, чтобы «удержать удачу за хвост», важно смело соглашаться на новые предложения, причем пробуя себя сразу в нескольких направлениях. Такой подход поможет Рыбам существенно укрепить свое финансовое положение и заложить крепкие основы для будущего благополучия.

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