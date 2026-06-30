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Спорт Российских фигуристов допустили на международные соревнования: на каких условиях

Российских фигуристов допустили на международные соревнования: на каких условиях

Не все представители спортивного сообщества рады такому решению

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Российских фигуристов забанили в 2022-м году | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU Российских фигуристов забанили в 2022-м году | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Российских фигуристов забанили в 2022-м году

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Международный союз конькобежцев (ISU) снял бан с российских спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке. В заявлении организации уточняется, что выступать они могут только в нейтральном статусе без использования флага, гимна и других государственных символов.

С 2022-го года российские спортсмены не принимали участия в турнирах под эгидой ISU. Исключение были только Олимпийские игры в Милане.

Российские спортсмены могут принимать участие в индивидуальных и командных соревнованиях. Решение о допуске будет принимать специальная комиссия.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не будет благодарить ISU за допуск российских спортсменов.

«Допустили и допустили. Почему без флага и гимна — я не понимаю. В чем причина? Что им не нравится? Почему они нас обделяют? Где справедливость и законы, по которым они действуют? Таких законов нет. Что нам теперь, им спасибо говорить за то, что они засунули в туалет четыре года нашей жизни и работы? Они совершили колоссальную ошибку по уничтожению нашего вида спорта в нашей стране. Теперь они ее исправляют, но делают это как могут», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух отметил Федерацию фигурного катания Россия, которая, по его словам, проделала большую работу, для допуска спортсменов.

«Очень радостная новость, которую мы давно ждали. Хочется отметить, что за всем этим стоит большая работа Минспорта, Михаила Дегтярева, президента ФФККР Антона Сихарулидзе, Александра Когана. Это большая работа, которая вылилась в то, что наши аргументы перевесили несправедливые аргументы наших оппонентов. В данный момент главное, чтобы мы выступали, а статус вернется», — сказал Авербух «Матч ТВ».

В ISU уточнили, что квоты для российский спортсменов будут распределяться на «объективной основе», так как они не показывали никаких результатов на международных соревнованиях в последние три года. В федерации уточнили, что подробности о критериях распределения квот расскажут позже.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Фигурное катание ISU Спорт
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Комментарии
2
Гость
12 минут
я не олигарх и мне фиолетово
Гость
13 минут
Мохнатое золото?
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Гость
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