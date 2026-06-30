«Главное, что нет конкурентов»: ярославцы похвастались ведрами собранной в лесу земляники — фото

Заядлые грибники знают, что начало июля — сезон земляники, поэтому выезжают на охоту с дополнительными ведрами. В соцсетях жители Ярославской области уже начали хвастаться собранной литрами ягодой. Своим уловом они поделились в одном из городских пабликов.
«Грибы у нас впереди, а пока — земляничная полянка. Дело ваше — верить или нет, ягодка была хороша, сегодня набрали 9 литров, и всего за 2 часа. Мои мальчики нашли шикарную делянку, главное, что нет конкурентов», — написала Марина Лазбина в группе «Грибы Ярославской области» 27 июня.
«Этот год богат на землянику», — подтвердила наличие ягоды в лесах жительница Гаврилов-Яма Анастасия.
«Грибов не нашли ни одного, а земляники наелись», — рассказал один из подписчиков паблика.
«Сегодня немного лисичек и 6 литров земляники», — написал ярославский грибник.
«Лисята только пошли. Земляника готова», — рассказал один из ярославцев.
«Некрасовский район. Из грибов встретили только маслят, земляники немного собрали», — похвасталась уловом Анастасия.
Ранее заведующая кафедры биологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Ольга Лазарева в беседе с 76.RU рассказывала, где обычно растет земляника.
Ярославцам уже удалось найти ягоду на опушках лесов в следующих районах:
Некрасовский;
Гаврилов-Ямский;
Угличский;
Большесельский.
Кстати, некоторые виды земляники занесены в Красную книгу. Такую ягоду собирать нельзя. Например, в Ярославских лесах может встретиться мускусную землянику. Подробнее о том, как она выглядит мы писали здесь.
Уже находили лесную ягоду?