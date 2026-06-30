«Главное, что нет конкурентов»: ярославцы похвастались ведрами собранной в лесу земляники — фото

Ярославцы похвастались собранной литрами земляникой Источник: Грибы Ярославской области / vk.com

Заядлые грибники знают, что начало июля — сезон земляники, поэтому выезжают на охоту с дополнительными ведрами. В соцсетях жители Ярославской области уже начали хвастаться собранной литрами ягодой. Своим уловом они поделились в одном из городских пабликов.

«Грибы у нас впереди, а пока — земляничная полянка. Дело ваше — верить или нет, ягодка была хороша, сегодня набрали 9 литров, и всего за 2 часа. Мои мальчики нашли шикарную делянку, главное, что нет конкурентов», — написала Марина Лазбина в группе «Грибы Ярославской области» 27 июня.

«Этот год богат на землянику», — подтвердила наличие ягоды в лесах жительница Гаврилов-Яма Анастасия.

Целый стол земляники! И вся — лесная Источник: Грибы Ярославской области / vk.com

С таким урожаем из леса уедешь точно в хорошем настроении Источник: Грибы Ярославской области / vk.com Вкуснятина Источник: Грибы Ярославской области / vk.com

«Грибов не нашли ни одного, а земляники наелись», — рассказал один из подписчиков паблика.

«Сегодня немного лисичек и 6 литров земляники», — написал ярославский грибник.

«Лисята только пошли. Земляника готова», — рассказал один из ярославцев.

«Некрасовский район. Из грибов встретили только маслят, земляники немного собрали», — похвасталась уловом Анастасия.

Ранее заведующая кафедры биологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Ольга Лазарева в беседе с 76.RU рассказывала, где обычно растет земляника.

Ярославцам уже удалось найти ягоду на опушках лесов в следующих районах:

Некрасовский;

Гаврилов-Ямский;

Угличский;

Большесельский.

Кстати, некоторые виды земляники занесены в Красную книгу. Такую ягоду собирать нельзя. Например, в Ярославских лесах может встретиться мускусную землянику. Подробнее о том, как она выглядит мы писали здесь.