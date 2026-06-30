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Лето «Главное, что нет конкурентов»: ярославцы похвастались ведрами собранной в лесу земляники — фото

«Главное, что нет конкурентов»: ярославцы похвастались ведрами собранной в лесу земляники — фото

В каких районах области искать ягодную опушку

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Ярославцы похвастались собранной литрами земляникой | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comЯрославцы похвастались собранной литрами земляникой | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com

Ярославцы похвастались собранной литрами земляникой

Источник:

Грибы Ярославской области / vk.com

Заядлые грибники знают, что начало июля — сезон земляники, поэтому выезжают на охоту с дополнительными ведрами. В соцсетях жители Ярославской области уже начали хвастаться собранной литрами ягодой. Своим уловом они поделились в одном из городских пабликов.

«Грибы у нас впереди, а пока — земляничная полянка. Дело ваше — верить или нет, ягодка была хороша, сегодня набрали 9 литров, и всего за 2 часа. Мои мальчики нашли шикарную делянку, главное, что нет конкурентов», — написала Марина Лазбина в группе «Грибы Ярославской области» 27 июня.

Как вам такой улов? | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comКак вам такой улов? | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com
Пару банок для сбора ягоды не хватит | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comПару банок для сбора ягоды не хватит | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com

«Этот год богат на землянику», — подтвердила наличие ягоды в лесах жительница Гаврилов-Яма Анастасия.

Целый стол земляники! И вся&nbsp;— лесная | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comЦелый стол земляники! И вся&nbsp;— лесная | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com

Целый стол земляники! И вся — лесная

Источник:

Грибы Ярославской области / vk.com

С таким урожаем из леса уедешь точно в хорошем настроении | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comС таким урожаем из леса уедешь точно в хорошем настроении | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com

С таким урожаем из леса уедешь точно в хорошем настроении

Источник:

Грибы Ярославской области / vk.com

Вкуснятина | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comВкуснятина | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com

Вкуснятина

Источник:

Грибы Ярославской области / vk.com

«Грибов не нашли ни одного, а земляники наелись», — рассказал один из подписчиков паблика.

«Сегодня немного лисичек и 6 литров земляники», — написал ярославский грибник.

«Лисята только пошли. Земляника готова», — рассказал один из ярославцев.

Горсти красной ягоды нашли в лесах разных районов города | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comГорсти красной ягоды нашли в лесах разных районов города | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com
Один из подписчиков паблика собрал 6 литров земляники | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comОдин из подписчиков паблика собрал 6 литров земляники | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com
Такую красоту обнаружили под одним из кустов | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comТакую красоту обнаружили под одним из кустов | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com
После дождей пошел хороший урожай | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comПосле дождей пошел хороший урожай | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com
Идете за земляникой? Берите с собой помощников! | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comИдете за земляникой? Берите с собой помощников! | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com
Можно собрать небольшую банку ягоды для перекуса в дорогу | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comМожно собрать небольшую банку ягоды для перекуса в дорогу | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com

«Некрасовский район. Из грибов встретили только маслят, земляники немного собрали», — похвасталась уловом Анастасия.

Чувствуете запах через экран? | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comЧувствуете запах через экран? | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com
Какая красота в лесу! | Источник: Грибы Ярославской области / vk.comКакая красота в лесу! | Источник: Грибы Ярославской области / vk.com

Ранее заведующая кафедры биологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Ольга Лазарева в беседе с 76.RU рассказывала, где обычно растет земляника.

Ярославцам уже удалось найти ягоду на опушках лесов в следующих районах:

  • Некрасовский;

  • Гаврилов-Ямский;

  • Угличский;

  • Большесельский.

Кстати, некоторые виды земляники занесены в Красную книгу. Такую ягоду собирать нельзя. Например, в Ярославских лесах может встретиться мускусную землянику. Подробнее о том, как она выглядит мы писали здесь.

Уже находили лесную ягоду?

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Земляника Корзина Лес Грибник
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Комментарии
9
Гость
2 минуты
А куда столько? Хотя...обменяют потом на мясо, соль, сахар, восковые свечи и спички!
Гость
6 минут
Нужно срочно поставить кордоны и обязать их платить в казну Его Превосходительства!!!
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Гость
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