«Сейчас или никогда»: у кого в июле жизнь перевернется с ног на голову

Для Овнов июль начнется на высоких скоростях: звонки, поездки, встречи. В первую неделю могут появиться проблемы с техникой или машиной, так что будьте аккуратнее за рулем.

Ваш секрет успеха в этом месяце — не прошибать стены лбом, а включить обаяние. Чтобы оставаться на высоте, уделите достаточно внимания себе и своей внешности. Не исключены косметологические или медицинские процедуры, которые могут быть не очень приятными, но нужными.

— Этот небоевой имидж поможет вам больше, чем обычный напор, — отмечает Володина.

В конце месяца возможны стычки на работе, особенно с женщинами. Вам будет тесно из-за правил и ограничений, но не стоит пытаться переделать весь мир под себя и свои запросы.