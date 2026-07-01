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Развлечения Обзор «Сейчас или никогда»: у кого в июле жизнь перевернется с ног на голову

«Сейчас или никогда»: у кого в июле жизнь перевернется с ног на голову

Василиса Володина рассказала о самых неожиданных сюрпризах месяца

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Некоторые знаки зодиака по-новому взглянут на свою жизнь и всё, что в ней происходит | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаНекоторые знаки зодиака по-новому взглянут на свою жизнь и всё, что в ней происходит | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Некоторые знаки зодиака по-новому взглянут на свою жизнь и всё, что в ней происходит

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

В июле многие знаки зодиака почувствуют, что в них просыпается надежда. Появится энергия, чтобы пересмотреть свою жизнь и планы на будущее и найти лазейки для лучших решений. Однако Василиса Володина рекомендует помнить — у надежды есть своя цена. Для одних это будет время, которое придется потратить, для других — расплата за прошлые ошибки. А что ждет именно вас в июле, астролог рассказала в гороскопе для каждого знака зодиака.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Для Овнов июль начнется на высоких скоростях: звонки, поездки, встречи. В первую неделю могут появиться проблемы с техникой или машиной, так что будьте аккуратнее за рулем.

Ваш секрет успеха в этом месяце — не прошибать стены лбом, а включить обаяние. Чтобы оставаться на высоте, уделите достаточно внимания себе и своей внешности. Не исключены косметологические или медицинские процедуры, которые могут быть не очень приятными, но нужными.

— Этот небоевой имидж поможет вам больше, чем обычный напор, — отмечает Володина.

В конце месяца возможны стычки на работе, особенно с женщинами. Вам будет тесно из-за правил и ограничений, но не стоит пытаться переделать весь мир под себя и свои запросы.

2

Телец

В начале июля Тельцы будут наслаждаться уютом домашнего очага. Вы почувствуете себя хозяином и захотите превратить свой дом в самое лучшее место на земле.

С 10 июля захочется приключений и романтики. Но помните: в порыве желания отправиться в путешествие или купить тысячу роз для своей второй половинки деньги могут закончиться в самый неподходящий момент.

— Держите руку на пульсе именно денежной темы в эти дни, — советует астролог.

С 11 по 16 июля ждите сюрпризы — может привалить неожиданный доход, но под конец месяца желания могут не совпасть с возможностями. Постарайтесь не жить на широкую ногу, даже если очень хочется выйти в свет.

3

Близнецы

Весь месяц мысли Близнецов будут крутиться вокруг нажитого непосильным трудом имущества и денег. Займитесь исправлением старых проблем с деньгами: раздайте долги, поправьте кредитную историю, но не ввязывайтесь в непроверенные компании.

— С 11 по 14 июля повысится вероятность попасть под чужое влияние в финансовых вопросах. Например, принять решение под давлением чьего-то авторитета. Проверяйте условия дважды в эти дни. Не подписывайте ничего на порыве. И себя тоже слушайте, а не только мнение уважаемых личностей, — рассказала Володина.

С крупными покупками для дома лучше подождать до конца месяца. С друзьями и бизнес-партнерами также могут быть сложности и недопонимания. Только после 24 июля жизнь станет проще, а дела будут решаться быстрее.

4

Рак

Июль — полностью ваш месяц, но он заставит вас оглянуться назад и вернуться к решению старых вопросов. Первая половина месяца будет эмоциональной, а во время Новолуния 14 июля может создаться ощущение, что вы связаны по рукам и ногам обстоятельствами.

— С первого раза будет мало что получаться. Планы придется всё время подстраивать под внешние условия минимум до середины августа. Используйте это время для укрепления тылов. Наведите порядок в доме и документах, — предлагает астролог.

К 23 июля напряжение спадет, и у вас наконец-то появятся помощники. Ими могут оказаться не только друзья или родственники, но и вторая половинка, которую вы встретите в июле.

5

Лев

Львам вплоть до 22 июля лучше «залечь на дно» и лишний раз не лезть на рожон на работе или при оформлении документов.

— Не лучший период для публичных выступлений и громких заявлений. Лучше проводить подготовку и работать по старым сценариям и действовать тихо, не привлекая лишнего внимания к своим маневрам, — поделилась астролог.

Зато с 23 июля наступает ваш звездный час — солнце заходит в ваш знак, даря бешеную харизму и удачу. Даже если партнеры или конкуренты будут давить, вы выйдете победителем. Используйте последнюю неделю июля по максимуму, чтобы заявить о себе на весь мир.

6

Дева

Июль может показаться Девам месяцем, когда все дела буксуют, особенно те, что касаются друзей и финансов. Не стоит затевать общие бизнес-проекты и строить масштабные планы с приятелями. Лучше запланируйте совместный отпуск или поездку на природу — отдых обещает быть удачным.

— С 18 по 29 июля ожидаются некоторые неурядицы денежного толка. Могут быть задержки с выплатами, могут быть бюрократические проволочки в вопросах совместного имущества или наследства. Набираемся терпения, — рекомендует Василиса Володина.

В последнюю неделю, с 22 по 28 июля, вы будете на пике интеллектуальной формы и сможете произвести отличное впечатление в деловой среде.

7

Весы

Энергии Весов в июле хватит только на первую неделю. В это время вы будете душой компании и незаменимым сотрудником, но после вам потребуется срочная подзарядка. Захочется уехать в лес или деревню, чтобы побыть наедине со своими мыслями и полечить нервы.

В середине месяца, с 11 по 16 июля, возможны неожиданные повороты в юридических делах, которые пройдут мимо вашего участия. Чтобы обернуть любые события в свою пользу, действуйте хитро и не рассказывайте всем о своих планах.

— В это время можно добиться успеха через интеллект, хитрые решения или тонкую дипломатию. Те, кто умеет работать незаметно, получат результат, — подсказывает Володина.

8

Скорпион

Для Скорпионов июль — время мощной внутренней перезагрузки. Внешне всё может быть спокойно, но в душе вы будете пересматривать свои взгляды на жизнь. Также возможны встряски в семье, личной жизни и работе.

— С 15 по 23 июля дисциплина и умение ограничить себя сослужат добрую службу. Это подходящий момент для работы с госструктурами и для оформления каких-то официальных документов, — подмечает астролог.

В конце июля может понадобиться финансовая помощь. Астролог советует не ждать момента, когда в кошельке не будет ни копейки, и разговаривать заранее с теми, кто может помочь.

9

Стрелец

Для Стрельцов июль — один из самых бурных месяцев в году. Предложения о работе могут прилететь откуда не ждали, а случайный разговор — перевернуть всё ваше мировоззрение.

— В июле у Стрельцов появляется редкое ощущение: сейчас или никогда. Первая неделя месяца самая резкая. События будут приходить быстро, без предупреждения, — уверяет астролог.

Самое важное время — с 16 по 26 июля, когда идеи начнут воплощаться в жизнь. Это отличный момент для защиты проектов и публичных выступлений. В конце месяца вы будете как под лучом прожектора — сияйте и презентуйте себя смело.

10

Козерог

Козерогам, похоже, пора вспомнить, что лето — для отдыха. Если не хотите впасть в меланхолию и к осени чувствовать себя как выжатый лимон, относитесь проще к тому, что не все дела будут решаться так быстро, как вам бы хотелось.

В начале месяца возможны конфликты. Рабочие проблемы вмешаются в вашу личную жизнь и отношения с домашними. Сил будет маловато, поэтому Володина рекомендует «лечиться» повседневными бытовыми делами.

— Бодрость возвращается через бытовой физический труд. Очень простой: дача, ремонт, машину в сервис отогнал, в аптеку сходил. Как ни парадоксально, все эти простые дела могут давать энергию. Появилась конкретная задача — забыл про переживания, тревогу, пошел эту задачу решать, стало легче, — отмечает астролог.

11

Водолей

Для Водолеев начинается важный период длиной в полтора года — время менять ориентиры в жизни. Следите за своим здоровьем и моральным состоянием, не взваливайте на себя больше, чем можете выдержать.

— Упадок сил может помешать принять участие в действительно важных мероприятиях. Не планируйте дел, требующих большой включенности и отдачи, — поделилась астролог.

В середине месяца возможны неприятные финансовые сюрпризы от близких. При этом они никак не отразятся на вашем состоянии. Наоборот, переживая сложный период, займитесь физической нагрузкой: запишитесь в спортзал, лишний раз съездите на дачу и прополите грядки.

12

Рыбы

У Рыб месяц будет насыщенным, но туманным. На работе возможен карьерный рост, но здоровье может подвести — следите за давлением. Финансовая картина также будет неопределенной, поэтому не принимайте важных решений, которые будут влиять на последующие месяцы.

— С 25 по 31 июля — прекрасный момент для профессионального признания. Вас замечают, оценивают, возможно, предложат новую роль или расширение полномочий, — рассказала Василиса Володина.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Василиса Володина Гороскоп Овен Телец Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Водолей Козерог Рыбы
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Комментарии
3
Гость
1 час
Тельцам бы твои рекомендации по обустройству дома, Володина!
Гость
1 час
Интересно, а обаяние поможет с проблемами на работе в конце месяца?
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Гость
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