«Сейчас или никогда»: у кого в июле жизнь перевернется с ног на голову

В июле многие знаки зодиака почувствуют, что в них просыпается надежда. Появится энергия, чтобы пересмотреть свою жизнь и планы на будущее и найти лазейки для лучших решений. Однако Василиса Володина рекомендует помнить — у надежды есть своя цена. Для одних это будет время, которое придется потратить, для других — расплата за прошлые ошибки. А что ждет именно вас в июле, астролог рассказала в гороскопе для каждого знака зодиака.
Овен
Для Овнов июль начнется на высоких скоростях: звонки, поездки, встречи. В первую неделю могут появиться проблемы с техникой или машиной, так что будьте аккуратнее за рулем.
Ваш секрет успеха в этом месяце — не прошибать стены лбом, а включить обаяние. Чтобы оставаться на высоте, уделите достаточно внимания себе и своей внешности. Не исключены косметологические или медицинские процедуры, которые могут быть не очень приятными, но нужными.
— Этот небоевой имидж поможет вам больше, чем обычный напор, — отмечает Володина.
В конце месяца возможны стычки на работе, особенно с женщинами. Вам будет тесно из-за правил и ограничений, но не стоит пытаться переделать весь мир под себя и свои запросы.
Телец
В начале июля Тельцы будут наслаждаться уютом домашнего очага. Вы почувствуете себя хозяином и захотите превратить свой дом в самое лучшее место на земле.
С 10 июля захочется приключений и романтики. Но помните: в порыве желания отправиться в путешествие или купить тысячу роз для своей второй половинки деньги могут закончиться в самый неподходящий момент.
— Держите руку на пульсе именно денежной темы в эти дни, — советует астролог.
С 11 по 16 июля ждите сюрпризы — может привалить неожиданный доход, но под конец месяца желания могут не совпасть с возможностями. Постарайтесь не жить на широкую ногу, даже если очень хочется выйти в свет.
Близнецы
Весь месяц мысли Близнецов будут крутиться вокруг нажитого непосильным трудом имущества и денег. Займитесь исправлением старых проблем с деньгами: раздайте долги, поправьте кредитную историю, но не ввязывайтесь в непроверенные компании.
— С 11 по 14 июля повысится вероятность попасть под чужое влияние в финансовых вопросах. Например, принять решение под давлением чьего-то авторитета. Проверяйте условия дважды в эти дни. Не подписывайте ничего на порыве. И себя тоже слушайте, а не только мнение уважаемых личностей, — рассказала Володина.
С крупными покупками для дома лучше подождать до конца месяца. С друзьями и бизнес-партнерами также могут быть сложности и недопонимания. Только после 24 июля жизнь станет проще, а дела будут решаться быстрее.
Рак
Июль — полностью ваш месяц, но он заставит вас оглянуться назад и вернуться к решению старых вопросов. Первая половина месяца будет эмоциональной, а во время Новолуния 14 июля может создаться ощущение, что вы связаны по рукам и ногам обстоятельствами.
— С первого раза будет мало что получаться. Планы придется всё время подстраивать под внешние условия минимум до середины августа. Используйте это время для укрепления тылов. Наведите порядок в доме и документах, — предлагает астролог.
К 23 июля напряжение спадет, и у вас наконец-то появятся помощники. Ими могут оказаться не только друзья или родственники, но и вторая половинка, которую вы встретите в июле.
Лев
Львам вплоть до 22 июля лучше «залечь на дно» и лишний раз не лезть на рожон на работе или при оформлении документов.
— Не лучший период для публичных выступлений и громких заявлений. Лучше проводить подготовку и работать по старым сценариям и действовать тихо, не привлекая лишнего внимания к своим маневрам, — поделилась астролог.
Зато с 23 июля наступает ваш звездный час — солнце заходит в ваш знак, даря бешеную харизму и удачу. Даже если партнеры или конкуренты будут давить, вы выйдете победителем. Используйте последнюю неделю июля по максимуму, чтобы заявить о себе на весь мир.
Дева
Июль может показаться Девам месяцем, когда все дела буксуют, особенно те, что касаются друзей и финансов. Не стоит затевать общие бизнес-проекты и строить масштабные планы с приятелями. Лучше запланируйте совместный отпуск или поездку на природу — отдых обещает быть удачным.
— С 18 по 29 июля ожидаются некоторые неурядицы денежного толка. Могут быть задержки с выплатами, могут быть бюрократические проволочки в вопросах совместного имущества или наследства. Набираемся терпения, — рекомендует Василиса Володина.
В последнюю неделю, с 22 по 28 июля, вы будете на пике интеллектуальной формы и сможете произвести отличное впечатление в деловой среде.
Весы
Энергии Весов в июле хватит только на первую неделю. В это время вы будете душой компании и незаменимым сотрудником, но после вам потребуется срочная подзарядка. Захочется уехать в лес или деревню, чтобы побыть наедине со своими мыслями и полечить нервы.
В середине месяца, с 11 по 16 июля, возможны неожиданные повороты в юридических делах, которые пройдут мимо вашего участия. Чтобы обернуть любые события в свою пользу, действуйте хитро и не рассказывайте всем о своих планах.
— В это время можно добиться успеха через интеллект, хитрые решения или тонкую дипломатию. Те, кто умеет работать незаметно, получат результат, — подсказывает Володина.
Скорпион
Для Скорпионов июль — время мощной внутренней перезагрузки. Внешне всё может быть спокойно, но в душе вы будете пересматривать свои взгляды на жизнь. Также возможны встряски в семье, личной жизни и работе.
— С 15 по 23 июля дисциплина и умение ограничить себя сослужат добрую службу. Это подходящий момент для работы с госструктурами и для оформления каких-то официальных документов, — подмечает астролог.
В конце июля может понадобиться финансовая помощь. Астролог советует не ждать момента, когда в кошельке не будет ни копейки, и разговаривать заранее с теми, кто может помочь.
Стрелец
Для Стрельцов июль — один из самых бурных месяцев в году. Предложения о работе могут прилететь откуда не ждали, а случайный разговор — перевернуть всё ваше мировоззрение.
— В июле у Стрельцов появляется редкое ощущение: сейчас или никогда. Первая неделя месяца самая резкая. События будут приходить быстро, без предупреждения, — уверяет астролог.
Самое важное время — с 16 по 26 июля, когда идеи начнут воплощаться в жизнь. Это отличный момент для защиты проектов и публичных выступлений. В конце месяца вы будете как под лучом прожектора — сияйте и презентуйте себя смело.
Козерог
Козерогам, похоже, пора вспомнить, что лето — для отдыха. Если не хотите впасть в меланхолию и к осени чувствовать себя как выжатый лимон, относитесь проще к тому, что не все дела будут решаться так быстро, как вам бы хотелось.
В начале месяца возможны конфликты. Рабочие проблемы вмешаются в вашу личную жизнь и отношения с домашними. Сил будет маловато, поэтому Володина рекомендует «лечиться» повседневными бытовыми делами.
— Бодрость возвращается через бытовой физический труд. Очень простой: дача, ремонт, машину в сервис отогнал, в аптеку сходил. Как ни парадоксально, все эти простые дела могут давать энергию. Появилась конкретная задача — забыл про переживания, тревогу, пошел эту задачу решать, стало легче, — отмечает астролог.
Водолей
Для Водолеев начинается важный период длиной в полтора года — время менять ориентиры в жизни. Следите за своим здоровьем и моральным состоянием, не взваливайте на себя больше, чем можете выдержать.
— Упадок сил может помешать принять участие в действительно важных мероприятиях. Не планируйте дел, требующих большой включенности и отдачи, — поделилась астролог.
В середине месяца возможны неприятные финансовые сюрпризы от близких. При этом они никак не отразятся на вашем состоянии. Наоборот, переживая сложный период, займитесь физической нагрузкой: запишитесь в спортзал, лишний раз съездите на дачу и прополите грядки.
Рыбы
У Рыб месяц будет насыщенным, но туманным. На работе возможен карьерный рост, но здоровье может подвести — следите за давлением. Финансовая картина также будет неопределенной, поэтому не принимайте важных решений, которые будут влиять на последующие месяцы.
— С 25 по 31 июля — прекрасный момент для профессионального признания. Вас замечают, оценивают, возможно, предложат новую роль или расширение полномочий, — рассказала Василиса Володина.