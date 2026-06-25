«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела

Основатели Tumbl Cookies объявили о закрытии проекта спустя год после запуска Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Недавно стало известно о закрытии известной кондитерской Tumbl Cookies в Тюмени. О завершении проекта его создатели сообщили в социальных сетях. По словам основателей бренда, решение далось им непросто, но продолжать работу в прежнем формате стало невозможно. Директор Tumbl Cookies Артем Исайчев рассказал 72.RU, что одной из главных причин закрытия стало снижение покупательского спроса и падение выручки. По его словам, содержать торговые точки стало невыгодно, а бизнес начал работать в минус.

В своей колонке предприниматель честно рассказал, почему проект, который за год стал узнаваемым, пришлось закрыть, какие ошибки и уроки он вынес из этой истории и почему не считает произошедшее поражением.

Артём Исайчев

Не только эмоции, но и цифры

Весной 2026 года у меня впервые появились мысли о том, что Tumbl Cookies придется закрывать. До этого казалось, что ситуацию еще можно исправить. Мы увидели устойчивое снижение покупательского спроса, начала падать выручка. Экономика островков в торговых центрах стала либо нулевой, либо вообще уходила в минус. Несколько месяцев мы пытались изменить ситуацию, искали разные решения, но в какой-то момент стало понятно, что продолжать работать в прежнем формате нецелесообразно.

Решение далось тяжело. В этот проект было вложено огромное количество времени, сил, денег и эмоций. Для меня Tumbl Cookies был не просто бизнесом, а частью жизни последнего года и огромным опытом, который я здесь получил. Но предприниматель должен принимать решения, опираясь не только на эмоции, но и на цифры.

Если говорить о причинах закрытия, то это была совокупность множества факторов. Самое главное — в 2026 году снизилась покупательская способность. Выручка начала падать. Где-то расходы немного увеличились, где-то, наоборот, уменьшились, но в целом разница была незначительной. Кроме того, возникали сложности с персоналом. На островках иногда приходилось самому выходить работать продавцом. В итоге стратегия работы через торговые центры оказалась для нас очень тяжелой. Мы сильно зависели от них, и со временем эта бизнес-модель стала неэффективной.

«Всё происходило волнами»

Трудности, если честно, были всегда — с самого открытия островков и в принципе на протяжении всей работы бизнеса. Предпринимательский путь — это про трудности, ошибки, опыт, проблемы и переживания. Конечно, есть и другая сторона: успехи, достижения, какие-то результаты. Но за этот почти год мы постоянно сталкивались с новыми вызовами, переживали и взлеты, и падения.

В лучшие месяцы выручка проекта достигала 1,5 миллиона рублей, а печенье полюбил весь город Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Одной из самых больших трудностей стало выстраивание команды. Нам было сложно сформировать систему, в которой сотрудники оставались бы надолго. Люди приходили и уходили. Еще одной проблемой стало снижение трафика. Мы много работали с маркетингом, сотрудничали с блогерами, делали коллаборации с бизнесами и известными людьми, выступали на радио, снимали ролики, участвовали в различных проектах, в том числе в премии 72.RU.

Мы пробовали очень многое, но прийти к системному и постоянному притоку клиентов так и не получилось. Всё происходило волнами: какое-то время люди активно приходили, потом наступало затишье, затем снова был рост.

Что говорят цифры?

Всего в проект было вложено около 1,2–1,3 миллиона рублей. Эти деньги вкладывались постепенно, а не одной суммой. Основные расходы пришлись на запуск производства, создание островков, закупку первоначального сырья, упаковки и всего необходимого для старта. В дальнейшем многие расходы уже покрывались за счет денег самого бизнеса.

Раньше один островок мог делать от 30 до 50 тысяч рублей выручки в день. Общая выручка доходила до полутора миллионов рублей в месяц. С середины весны мы столкнулись с тем, что выручка начала снижаться. Сначала она упала примерно до 20 тысяч рублей в день на одном островке, а к маю общая выручка составляла около миллиона рублей в месяц.

При этом точка безубыточности находилась на уровне 1,1–1,3 миллиона рублей. Получалось, что при выручке в миллион рублей бизнес уже начинал работать в минус. Если раньше нормой для нас были примерно 30 тысяч рублей выручки в день с одной точки, то в последнее время показатели колебались в диапазоне от 10 до 20 тысяч.

Одной из главных сложностей предприниматель называет поиск и удержание сотрудников Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Конечно, были периоды, когда прибыль была минимальной или отсутствовала вовсе. Некоторые месяцы мы действительно работали в минус. Спасало нас то, что в хорошие месяцы мы откладывали часть прибыли и не тратили ее полностью. Благодаря этому резерву удавалось перекрывать убытки последующих месяцев. Это помогло избежать кассовых разрывов, вовремя выплачивать зарплаты сотрудникам и рассчитываться с поставщиками. Зарплаты мы всегда выплачивали вовремя, никаких задержек у нас не было.

Сейчас у нас остаются определенные кредитные обязательства, которые мы продолжаем выплачивать. Думаю, что в июне–июле полностью с этим вопросом разберемся.

Оптимизация расходов и поиск инвестора

При этом нельзя сказать, что мы просто наблюдали за происходящим и ничего не делали. На самом деле мы постоянно обновляли ассортимент, работали с блогерами, запускали рекламные кампании, сотрудничали с разными бизнесами и брендами. Мы оптимизировали расходы, снижали стоимость закупки сырья. Иногда сами выходили работать на точки вместо сотрудников, чтобы лучше понимать клиентов и процессы внутри бизнеса. Привлекали маркетологов и других специалистов.

Последней серьезной попыткой изменить ситуацию стал поиск инвестора. Я активно искал человека, который мог бы войти в долю в Tumbl Cookies и вложить деньги в развитие проекта. За счет этих ресурсов мы хотели доработать продукт, выстроить системный маркетинг, наладить HR-процессы и получить возможность масштабировать бизнес уже на другом уровне.

«Повезло, что вы не закрылись в первый месяц»

Когда решение было принято, я собрал планерку в цехе, рассказал о ситуации, объяснил причины и сообщил, что нам придется закрываться. Девочки восприняли это спокойно и сказали, что считают такое решение правильным и грамотным. Все понимали, что работать в минус не имеет смысла.

Последние месяцы бизнесу становилось всё сложнее выходить на точку безубыточности Источник: Илья Чикотин / 72.RU

С продавцами разговор тоже получился спокойным. Я просто предупредил их заранее, что последний месяц мы дорабатываем, а дальше нужно будет искать новую работу и готовиться к изменениям. Все отнеслись к этому с пониманием.

Поддержки со стороны покупателей оказалось очень много. Один ролик в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) набрал около 120 тысяч просмотров, другой в TikTok — около 250 тысяч. Люди разделились на два лагеря. Одни писали: «Ну и слава богу, что закрываетесь» или «С печеньем за 300 рублей вам еще повезло, что вы не закрылись в первый месяц». Другие, наоборот, поддерживали нас, писали слова благодарности и говорили, что им жаль, что проект закрывается.

На самих островках тоже было много теплых слов. Когда я сам выходил работать на точки, покупатели часто подходили и говорили, что им жалко расставаться с нашим брендом. Одна девушка даже рассказала, что у них с парнем появилась традиция покупать утром одну-две печеньки и завтракать ими вместе.

Выводы

Для меня здесь несколько важных уроков. Первый: если строишь бизнес на тренде, этот тренд нужно постоянно поддерживать. Нельзя годами жить на одном продукте. Нужно регулярно обновлять ассортимент, добавлять новые позиции и адаптироваться к изменениям рынка.

Второй вывод заключается в том, что лично мне сегодня ближе бизнесы, которые закрывают постоянные потребности людей. Там, где есть стабильный спрос и понятная ценность для клиента.

Еще один урок связан с работой с молодежью. Почти все наши сотрудники были в возрасте 18–20 лет. Я заметил, что они гораздо легче меняют работу, чем предыдущие поколения. Если им что-то не нравится, они просто уходят и ищут что-то другое. Для них работа не является такой ценностью, как для наших родителей, которые могли десятилетиями работать на одном месте. С другой стороны, я их понимаю. Работа на островке — это не работа в «Газпроме» на высоких должностях. Поэтому причины такого отношения вполне понятны. Артем Исайчев предприниматель из Тюмени

За семь лет в бизнесе у меня было три офлайн-проекта, Tumbl Cookies стал четвертым, плюс больше пяти онлайн-проектов. И я могу сказать, что общепит — одна из самых сложных ниш, с которыми мне приходилось работать.

Здесь нужно соблюдать требования СанПиН и Роспотребнадзора, следить за сроками годности, списывать продукцию, получать сертификаты, работать с маркировкой и документами. Плюс всегда есть человеческий фактор. Кому-то печенье кажется слишком сырым, кому-то — слишком сухим. У каждого свой вкус, и угодить всем невозможно. Поэтому в этой сфере огромное количество подводных камней, о которых начинающие предприниматели часто даже не подозревают.

Это не конец

Я не считаю закрытие проекта поражением. Для меня это завершение одного этапа и начало другого. Мы получили огромный опыт, создали узнаваемый бренд, о котором знали в Тюмени. Нас приглашали на разные мероприятия, мы сотрудничали с другими компаниями и многому научились. Поэтому для меня это не конец предпринимательского пути. Это просто еще один год опыта в сфере общепита и еще один важный этап в моей профессиональной истории.