НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

штиль.

 752мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,27
EUR 89,27
Закроется бар
Малыш погиб при атаке БПЛА
Кому делегировать бизнес-процессы?
Лес после черного дождя
Здесь был Пушкин
Заправки сейчас
Где найти землянику
Погода на июль
Афиша на неделю
Еда Обзор Да куда вы столько льете? Мы узнали, кому нельзя соевый соус — возможно, именно вам

Да куда вы столько льете? Мы узнали, кому нельзя соевый соус — возможно, именно вам

Всё о пользе и вреде знаменитой приправы

134
Разбираемся вместе с нутрициологом, есть ли польза в соевом соусе | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUРазбираемся вместе с нутрициологом, есть ли польза в соевом соусе | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Разбираемся вместе с нутрициологом, есть ли польза в соевом соусе

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Соевый соус давно перестал быть экзотикой на наших столах. Эта темная, ароматная приправа родом из Азии сегодня используется повсеместно — от домашних салатов до сложных ресторанных блюд. Вокруг ее пользы и вреда до сих пор не утихают споры. С одной стороны, продукт ферментации сои называют источником антиоксидантов и аминокислот, с другой — предупреждают о высоком содержании соли. О пользе и вреде соевого соуса нашим коллегам из издания NGS.RU рассказала нутрициолог Марина Васильченко.

Польза соевого соуса

Качественный соевый соус, произведенный методом естественного брожения, — это не просто усилитель вкуса, но и источник биологически активных веществ. В его составе 18 различных аминокислот, включая незаменимые, а также витамины группы B (B1, B2, B3, B6, B9), железо, магний, фосфор и калий.

«Благодаря изофлавонам и фенольным соединениям, соус обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают бороться со свободными радикалами, замедляя процессы старения и укрепляя иммунитет», — приводит аргумент в пользу соуса Марина Васильченко.

Витамины группы B и магний в составе соуса положительно влияют на нервную систему, помогая справляться со стрессом и улучшая сон. Изофлавоны, в свою очередь, могут способствовать укреплению стенок сосудов и снижению уровня «плохого» холестерина.

«Фитоэстрогены, содержащиеся в сое, могут облегчать симптомы менопаузы и служить профилактикой остеопороза, что особенно важно для женщин старше 40 лет», — добавляет нутрициолог.

Вред соевого соуса

Основной риск при употреблении соевого соуса связан с его чрезмерным использованием. Главный недостаток — высокое содержание соли. В одной столовой ложке может содержаться до 900 миллиграммов натрия, что составляет значительную часть от рекомендуемой суточной нормы (не более 5 граммов соли).

Избыток натрия приводит к задержке жидкости, повышению артериального давления и нагрузке на почки. Поэтому людям с гипертонией и заболеваниями почек стоит быть особенно осторожными.

«Классический соевый соус содержит пшеницу, поэтому он противопоказан людям с целиакией или непереносимостью глютена. Соус стимулирует выработку желудочного сока, что может навредить при гастрите с повышенной кислотностью и панкреатите, к тому же соя является известным аллергеном, поэтому продукт противопоказан при индивидуальной непереносимости», — предупреждает нутрициолог.

Как правильно употреблять соевый соус

Чтобы соевый соус приносил только пользу, а не вред, важно следовать нескольким простым правилам. Главный принцип — умеренность. Рекомендованная норма — не более 1–2 столовых ложек в день, при условии, что вы не досаливаете пищу. Это поможет избежать превышения суточной нормы натрия.

«Не подвергайте длительной термической обработке. Соевый соус нельзя долго кипятить или нагревать: он начинает горчить, — предупреждает эксперт. — Лучше всего добавлять его в блюда в самом конце приготовления, чтобы сохранить вкус и аромат».

Правильно выбирайте продукт, состав должен быть максимально коротким: соя, пшеница, соль и вода. Избегайте соусов с искусственными красителями, ароматизаторами и консервантами. Отдавайте предпочтение соусу в стеклянной таре с пометкой «естественное брожение».

«Светлый соус более соленый и жидкий, он подходит для заправки салатов и суши. Темный — более густой и терпкий, часто со сладковатым привкусом, его используют для маринадов и тушения мяса», — подсказывает Марина Васильченко.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Соус Соя Нутрициология Здоровье
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Мнение
«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела
Артём Исайчев
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Рекомендуем