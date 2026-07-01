Да куда вы столько льете? Мы узнали, кому нельзя соевый соус — возможно, именно вам

Разбираемся вместе с нутрициологом, есть ли польза в соевом соусе Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Соевый соус давно перестал быть экзотикой на наших столах. Эта темная, ароматная приправа родом из Азии сегодня используется повсеместно — от домашних салатов до сложных ресторанных блюд. Вокруг ее пользы и вреда до сих пор не утихают споры. С одной стороны, продукт ферментации сои называют источником антиоксидантов и аминокислот, с другой — предупреждают о высоком содержании соли. О пользе и вреде соевого соуса нашим коллегам из издания NGS.RU рассказала нутрициолог Марина Васильченко.

Польза соевого соуса

Качественный соевый соус, произведенный методом естественного брожения, — это не просто усилитель вкуса, но и источник биологически активных веществ. В его составе 18 различных аминокислот, включая незаменимые, а также витамины группы B (B1, B2, B3, B6, B9), железо, магний, фосфор и калий.

«Благодаря изофлавонам и фенольным соединениям, соус обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают бороться со свободными радикалами, замедляя процессы старения и укрепляя иммунитет», — приводит аргумент в пользу соуса Марина Васильченко.

Витамины группы B и магний в составе соуса положительно влияют на нервную систему, помогая справляться со стрессом и улучшая сон. Изофлавоны, в свою очередь, могут способствовать укреплению стенок сосудов и снижению уровня «плохого» холестерина.

«Фитоэстрогены, содержащиеся в сое, могут облегчать симптомы менопаузы и служить профилактикой остеопороза, что особенно важно для женщин старше 40 лет», — добавляет нутрициолог.

Вред соевого соуса

Основной риск при употреблении соевого соуса связан с его чрезмерным использованием. Главный недостаток — высокое содержание соли. В одной столовой ложке может содержаться до 900 миллиграммов натрия, что составляет значительную часть от рекомендуемой суточной нормы (не более 5 граммов соли).

Избыток натрия приводит к задержке жидкости, повышению артериального давления и нагрузке на почки. Поэтому людям с гипертонией и заболеваниями почек стоит быть особенно осторожными.

«Классический соевый соус содержит пшеницу, поэтому он противопоказан людям с целиакией или непереносимостью глютена. Соус стимулирует выработку желудочного сока, что может навредить при гастрите с повышенной кислотностью и панкреатите, к тому же соя является известным аллергеном, поэтому продукт противопоказан при индивидуальной непереносимости», — предупреждает нутрициолог.

Как правильно употреблять соевый соус

Чтобы соевый соус приносил только пользу, а не вред, важно следовать нескольким простым правилам. Главный принцип — умеренность. Рекомендованная норма — не более 1–2 столовых ложек в день, при условии, что вы не досаливаете пищу. Это поможет избежать превышения суточной нормы натрия.

«Не подвергайте длительной термической обработке. Соевый соус нельзя долго кипятить или нагревать: он начинает горчить, — предупреждает эксперт. — Лучше всего добавлять его в блюда в самом конце приготовления, чтобы сохранить вкус и аромат».

Правильно выбирайте продукт, состав должен быть максимально коротким: соя, пшеница, соль и вода. Избегайте соусов с искусственными красителями, ароматизаторами и консервантами. Отдавайте предпочтение соусу в стеклянной таре с пометкой «естественное брожение».