«Всё еще видит себя с лишним весом»: участница реалити похудела на 220 кило и с трудом приняла новую себя

Тэмми Слейтон с сестрой стали героинями шоу «Большие сестры» Источник: Городские медиа

В 2020 году Тэмми Слейтон и ее сестра Эми стали героинями шоу «Большие сестры». Тогда их суммарный вес составлял больше 500 килограммов. Сестры с детства были полными, а весь их мир крутился вокруг стола с вкусной и вредной едой. Когда Эми из-за лишнего веса не могла забеременеть, а Тэмми — самостоятельно передвигаться и нормально дышать, сестры решили худеть.

У Эми этот процесс пошел быстрее, а Тэмми, которая весила больше 330 кило, никак не могла взять себя в руки. Только в реабилитационном центре под пристальным присмотром ей удалось скинуть 60 килограммов, чтобы сделать операцию по уменьшению желудка. После этого девушка стала худеть с неимоверной скоростью. Сначала Тэмми радовалась преображению, но принять новую себя ей оказалось непросто.

«Я смотрю на себя и думаю: это не мое. Это не мое», — говорила Тэмми.